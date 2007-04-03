Не могу понять вы в СССР жили и сколько было вам лет тогда ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:07
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:13
Куда подевались, например, шахтеры, сталевары, нефтяники, строители БАМа, Саяно-Шушенской, Старооколького электрометаллургического комбината. Вы можете допустить мысль, что зарплата перечисленной категории была значительно выше, чем у партноменклатуры, военных ?
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:25
Так сейчас есть вообще миллиардеры, причем не в гривне. У них дома в лондонах.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 08 гру, 2020 21:59
как вовремя попалась на глаза статья)))
читаем и вспоминаем, какую страну потеряли
Много параметров сравнивают.
Додано: Сер 09 гру, 2020 01:28
А причем здесь ностальгия ?
По сути статьи. Есть там конечно следующая статистическая ремарка:
средняя зарплата в СССР учитывалась по доходам рабочего «класса». При ее подсчете исключались зарплаты работников администраций и руководителей. Сейчас же считают по общей сумме – и богатых, и бедных.
Но то такое.
Насколько эти сравнительные расчеты учитывают распределение из общественных фондов потребления в общем доходе граждан ?
За величину показателей в таблицах ничего сказать не могу. Но смысл понятен.
Додано: Сер 09 гру, 2020 08:06
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Потеряли страну - мирового лидера, в которой была пресловутая уверенность в завтрашнем дне. Сытом завтрашнем дне, в котором можно было рожать детей и не бояться старости. Спустя 30 лет имеем примерно тот же самый уровень удовлетворения основных потребностей (с поправкой на технический прогресс, естественно, с интернетами и гаджетами) и беднейшую страну Европы с по сути внешним управлением, живущую от кредита до кредита, с вымирающим и стремительно тикающем кто-куда населением, имеющим устойчивую уверенность, что завтра здесь лучше не будет. Настроения молодежи очень четко это демонстрируют.
Повторюсь, вопрос не в том, что при СССР было (ли?) лучше. Проблема в том, что спустя 30 лет принципиально лучше не стало. И то, что богатым и здоровым сейчас лучше, чем при СССР с лихвой компенсируется тем, что стало хуже бедным и больным.
PS. То, что спустя 30 лет вообще возникает вопрос лучше ли сейчас жить, чем было при СССР - уже само по себе показатель.
PPS. По-моему совсем жуткий офтоп уже пошел. Надо заканчивать политсрач в продовольственно-валютной ветке
Додано: Сер 09 гру, 2020 15:18
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Мирового лидера в чём именно? В войнах в разных уголках земного шара, в прямом и непрямом влиянии на политику стран в этих уголках? Так мне от того что наши ракеты были на Кубе - как-то вот ни холодно, ни жарко. Как и от того что наши советские "зеленые человечки" нападали на Финляндию, воевали на стороне Египта с Израилем и на стороне Северного Вьетнама с Южным. То что наши бравые воины подавляли протесты населения в Венгрии, Чехословакии, Польше, Германии - это не то мировое лидерство которым стоит гордиться. То что мы грозили половине мира ядерным оружием - опять же не то чем я бы лично гордился.
Ну слава тебе госпади что наконец-то признано очевидное.
Пардон, так весь период существования СССР население богатством не отличалось. Может быть на фоне Монголии СССР и выглядел лучше, а вот на фоне Западной Европы - нет. Поскольку Восточная Европа была под полным контролем СССР говорить что мы тут жили богаче чем Польша или Болгария - это как бы слегка странное сравнение. Сейчас мы живем хуже даже чем Польша и Болгария, потому что они уже в массе избавились от советских подходов и взглядов, а мы продолжаем надеятся на халяву от государства не понимая что она в итоге всё равно на наш счёт.
Вообще-то стало. Теперь можно зарабатывать много и за это не упекут в тюрьму и не пропесочат на партийном собрании. Теперь можно пойти в магазин и купить еды в любое время дня, а в крупных городах и в любое время суток. Причем не любой еды из скудного ассортимента, а вообще практически любой неэкзотической еды. Теперь можно спокойно связываться с людьми в других странах. Теперь можно спокойно поехать в эти самые другие страны. В любые, а не только в страны дружественного соцлагеря. И ещё много-много чего "теперь можно".
Вот это вот и объясняет почему бедные лентяи не умеющие работать продолжают сравнивать "спустя 30 лет вообще возникает вопрос лучше ли сейчас жить, чем было при СССР".
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 09 гру, 2020 17:01
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Колись, ще в часи СРСР, чув такий анекдот: "Лектор: Кому живеться гірше ніж безногому старому негру в США? Відповідь з залу: тільки безногому старому в СРСР."
Робочий клас був відносно привілегійований - середній роботяга мав вищу зарплату та інші соц. блага у порівнянні з "гнилою інтелігенцією" (ленінський термін). Батько мого приятеля водій-дальнобійник гордився, що мав зарплату більшу ніж директор підприємства з 6000 працівників.
Зараз просунуті фахівці чи з спорту, мистецтва, креативні та активні люди мають можливість не до порівняння з радянськими. Мій син студент-програміст, який легально працює на зарубіжну фірму і сплачує тут високі податки, об'їздив Південну півкулю, а тут кажуть будзагін, Сухумі-Батумі.
Дійсно старий, це він по 100 в рік мав класти в заначку.
Востаннє редагувалось Ой+ в Сер 09 гру, 2020 17:47, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 09 гру, 2020 17:44
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Много в чем. Хотя бы в том, что СССР управлял другими странами, а не им управляли фрицы и пиндосы, как сейчас Украиной. Вам, тебе то есть, может, «родина там, где задница в тепле» (с), а мне такая незалэжнисть не нравится.
Что очевидное? Что просрали 30 лет? Ну да, просрали.
Так и в китайском «совке» все это сейчас можно. И в советском «совке», уверен, через 30 лет можно было бы, еще с большим размахом, чем в китайском, учитывая разные стартовые позиции. И интернет был бы, и гаджеты. И колбасы ты бы себе несколько видов смог купить, и в Египет с Турцией тебя бы выпустили, раз для тебя это показатель успешности
Ну что ж, искренне желаю, чтобы ты не стал инвалидом с 30% легких после ковида, чтобы не попал в аварию и не стал калекой, чтобы у тебя не родился ребенок или внук с дцп и т.д. и т.п. Про старость и немощность я уж и не говорю, даст Бог умрешь быстро и не отягощая близких, чтобы они тайком не мечтали, чтобы ты освободил их от тягаря. Впрочем.. Бог не фраер, он все видит.
Все, перебор уже политоты. Ухожу, ухожу, ухожу.. (с) Не напрягайся больше с контраргументами, не прочитаю.
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