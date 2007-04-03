Додано: Сер 09 гру, 2020 15:18

fokus написав: Потеряли страну - мирового лидера Потеряли страну - мирового лидера

fokus написав: Спустя 30 лет имеем примерно тот же самый уровень удовлетворения основных потребностей Спустя 30 лет имеем примерно тот же самый уровень удовлетворения основных потребностей

fokus написав: Спустя 30 лет имеем ... беднейшую страну Европы Спустя 30 лет имеем ... беднейшую страну Европы

fokus написав: Проблема в том, что спустя 30 лет принципиально лучше не стало Проблема в том, что спустя 30 лет принципиально лучше не стало

fokus написав: И то, что богатым и здоровым сейчас лучше, чем при СССР с лихвой компенсируется тем, что стало хуже бедным и больным И то, что богатым и здоровым сейчас лучше, чем при СССР с лихвой компенсируется тем, чтои больным

Мирового лидера в чём именно? В войнах в разных уголках земного шара, в прямом и непрямом влиянии на политику стран в этих уголках? Так мне от того что наши ракеты были на Кубе - как-то вот ни холодно, ни жарко. Как и от того что наши советские "зеленые человечки" нападали на Финляндию, воевали на стороне Египта с Израилем и на стороне Северного Вьетнама с Южным. То что наши бравые воины подавляли протесты населения в Венгрии, Чехословакии, Польше, Германии - это не то мировое лидерство которым стоит гордиться. То что мы грозили половине мира ядерным оружием - опять же не то чем я бы лично гордился.Ну слава тебе госпади что наконец-то признано очевидное.Пардон, так весь период существования СССР население богатством не отличалось. Может быть на фоне Монголии СССР и выглядел лучше, а вот на фоне Западной Европы - нет. Поскольку Восточная Европа была под полным контролем СССР говорить что мы тут жили богаче чем Польша или Болгария - это как бы слегка странное сравнение. Сейчас мы живем хуже даже чем Польша и Болгария, потому что они уже в массе избавились от советских подходов и взглядов, а мы продолжаем надеятся на халяву от государства не понимая что она в итоге всё равно на наш счёт.Вообще-то стало. Теперь можно зарабатывать много и за это не упекут в тюрьму и не пропесочат на партийном собрании. Теперь можно пойти в магазин и купить еды в любое время дня, а в крупных городах и в любое время суток. Причем не любой еды из скудного ассортимента, а вообще практически любой неэкзотической еды. Теперь можно спокойно связываться с людьми в других странах. Теперь можно спокойно поехать в эти самые другие страны. В любые, а не только в страны дружественного соцлагеря. И ещё много-много чего "теперь можно".Вот это вот и объясняет почему бедные лентяи не умеющие работать продолжают сравнивать "спустя 30 лет вообще возникает вопрос лучше ли сейчас жить, чем было при СССР".