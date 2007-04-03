Когда надо торговать газом - то фрицы внезапно лепшие друзья. А так да: и фрицы нацисты поганые, и пиндосы те ещё пиндосы, и хохлы подстилки фрицев - кругом одни враги.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 гру, 2020 19:48
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Когда надо торговать газом - то фрицы внезапно лепшие друзья. А так да: и фрицы нацисты поганые, и пиндосы те ещё пиндосы, и хохлы подстилки фрицев - кругом одни враги.
Mind the gap.
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