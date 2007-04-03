RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 19:48

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  fokus написав:Хотя бы в том, что СССР управлял другими странами, а не им управляли фрицы и пиндосы

Когда надо торговать газом - то фрицы внезапно лепшие друзья. А так да: и фрицы нацисты поганые, и пиндосы те ещё пиндосы, и хохлы подстилки фрицев - кругом одни враги.
Зображення
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2266
З нами з: 06.08.19
Подякував: 565 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 61626364
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: aklex, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 6927, 6928, 6929
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
69281 194932240
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2020 20:53
aklex
Как правильно вести бизнес в условиях кризиса
Anonymous » Сер 05 лис, 2008 12:05
9 30680
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 15:52
Darina85
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 4978
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.