Shaman написав:читаем и вспоминаем, какую страну потеряли
Потеряли страну - мирового лидера, в которой была пресловутая уверенность в завтрашнем дне. Сытом завтрашнем дне, в котором можно было рожать детей и не бояться старости. Спустя 30 лет имеем примерно тот же самый уровень удовлетворения основных потребностей (с поправкой на технический прогресс, естественно, с интернетами и гаджетами) и беднейшую страну Европы с по сути внешним управлением, живущую от кредита до кредита, с вымирающим и стремительно тикающем кто-куда населением, имеющим устойчивую уверенность, что завтра здесь лучше не будет. Настроения молодежи очень четко это демонстрируют. Повторюсь, вопрос не в том, что при СССР было (ли?) лучше. Проблема в том, что спустя 30 лет принципиально лучше не стало. И то, что богатым и здоровым сейчас лучше, чем при СССР с лихвой компенсируется тем, что стало хуже бедным и больным.
PS. То, что спустя 30 лет вообще возникает вопрос лучше ли сейчас жить, чем было при СССР - уже само по себе показатель.
PPS. По-моему совсем жуткий офтоп уже пошел. Надо заканчивать политсрач в продовольственно-валютной ветке
Мирового лидера в чём именно? В войнах в разных уголках земного шара, в прямом и непрямом влиянии на политику стран в этих уголках? Так мне от того что наши ракеты были на Кубе - как-то вот ни холодно, ни жарко. Как и от того что наши советские "зеленые человечки" нападали на Финляндию, воевали на стороне Египта с Израилем и на стороне Северного Вьетнама с Южным. То что наши бравые воины подавляли протесты населения в Венгрии, Чехословакии, Польше, Германии - это не то мировое лидерство которым стоит гордиться. То что мы грозили половине мира ядерным оружием - опять же не то чем я бы лично гордился.
fokus написав:Спустя 30 лет имеем примерно тот же самый уровень удовлетворения основных потребностей
Ну слава тебе госпади что наконец-то признано очевидное.
fokus написав:Спустя 30 лет имеем ... беднейшую страну Европы
Пардон, так весь период существования СССР население богатством не отличалось. Может быть на фоне Монголии СССР и выглядел лучше, а вот на фоне Западной Европы - нет. Поскольку Восточная Европа была под полным контролем СССР говорить что мы тут жили богаче чем Польша или Болгария - это как бы слегка странное сравнение. Сейчас мы живем хуже даже чем Польша и Болгария, потому что они уже в массе избавились от советских подходов и взглядов, а мы продолжаем надеятся на халяву от государства не понимая что она в итоге всё равно на наш счёт.
fokus написав:Проблема в том, что спустя 30 лет принципиально лучше не стало
Вообще-то стало. Теперь можно зарабатывать много и за это не упекут в тюрьму и не пропесочат на партийном собрании. Теперь можно пойти в магазин и купить еды в любое время дня, а в крупных городах и в любое время суток. Причем не любой еды из скудного ассортимента, а вообще практически любой неэкзотической еды. Теперь можно спокойно связываться с людьми в других странах. Теперь можно спокойно поехать в эти самые другие страны. В любые, а не только в страны дружественного соцлагеря. И ещё много-много чего "теперь можно".
fokus написав:И то, что богатым и здоровым сейчас лучше, чем при СССР с лихвой компенсируется тем, что стало хуже бедным и больным
Вот это вот и объясняет почему бедные лентяи не умеющие работать продолжают сравнивать "спустя 30 лет вообще возникает вопрос лучше ли сейчас жить, чем было при СССР".
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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fokus написав:И то, что богатым и здоровым сейчас лучше, чем при СССР с лихвой компенсируется тем, что стало хуже бедным и больным.
Колись, ще в часи СРСР, чув такий анекдот: "Лектор: Кому живеться гірше ніж безногому старому в США? Відповідь з залу: тільки безногому старому в СРСР."
tumos написав:средняя зарплата в СССР учитывалась по доходам рабочего «класса». При ее подсчете исключались зарплаты работников администраций и руководителей.
Робочий клас був відносно привілегійований - середній роботяга мав вищу зарплату та інші соц. блага у порівнянні з "гнилою інтелігенцією" (ленінський термін). Батько мого приятеля водій-дальнобійник гордився, що мав зарплату більшу ніж директор підприємства з 6000 працівників. Зараз просунуті фахівці чи з спорту, мистецтва, креативні та активні люди мають можливість не до порівняння з радянськими. Мій син студент-програміст, який легально працює на зарубіжну фірму і сплачує тут високі податки, об'їздив Південну півкулю, а тут кажуть будзагін, Сухумі-Батумі.
sequence написав:вспомнился старый анекдот: "сантехник Сидоров изобрел простой способ получить миллион. Он предложил 10 тыщ лет работать дворником и ничего не есть".
Дійсно старий, це він по 100 в рік мав класти в заначку.
Востаннє редагувалось Ой+ в Сер 09 гру, 2020 17:47, всього редагувалось 1 раз.
Ой+ написав:Робочий клас був відносно привілегійований - середній роботяга мав вищу зарплату та інші соц. блага у порівнянні з "гнилою інтелігенцією" (ленінський термін). Батько мого приятеля водій-дальнобійник гордився, що мав зарплату більшу ніж директор підприємства з 6000 працівників.
Мне кажется тут надо разделить обсуждение на два направления. В контексте расчетов Радио Свобода и политического уклада СССР. Если говорить об укладе, то рабочий класс в ст. 1 Конституции указывался первым, до интеллигенции. Что касается сравнительных расчетов, то тут есть следующие моменты. Не знаю, в действительности ли среднюю заработную плату в СССР указывали по срезу рабочих, как утверждает РС. Полагаю статистика учитывала разные срезы: как по всем стратам общества, так и по каждой в отдельности. Но если в расчет РС взяла среднюю по рабочему классу, то все-таки это медианное значение. Рабочий класс по своей зарплате был неоднороден. Не все были дальнобойщиками. По Украине почему то взят не медианный показатель. А само сравнение притянуто за уши без учета дополнительного дохода из общественных фондов потребления в СССР. Например, я обратил внимание на опцию расходы на содержание жилищного фонда (в части, не покрываемой квартирной платой). Сейчас вряд ли оплата управляющей компании за содержание дома покроет в какой-то мере его капитальный ремонт.
vitaliy_berdinskikh написав:Сейчас мы живем хуже даже чем Польша и Болгария, потому что они уже в массе избавились от советских подходов и взглядов, а мы продолжаем надеятся на халяву от государства не понимая что она в итоге всё равно на наш счёт.
Надеются не только на халяву от государства, но и на халяву от МВФ и других стран, не понимая, что в итоге за всё это заплатит каждый пересичный. В виде огромных налогов, инфляции, высоких цен и тарифов и т.д. и т.п.