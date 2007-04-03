по елкам, так в эпике довольно большая 250грн, какие 1200? кстати, правильно брать не искусственную, а живую с чипом. которая была высажена чтоб быть срубленой - пока она лет 5 растет, вырабатывает кислород (это лучше чем бы она вообще не была посажена)
Сегодня разбирал кладовку нашел чек от 2008 года (для любителей аналитики) фен филипс (не китай) 49,90 грн (работает до сих пор не смотря на падения) шинка охотничья 33,79 за кг. Целительная девальвация...
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian написав:Сегодня разбирал кладовку нашел чек от 2008 года (для любителей аналитики) фен филипс (не китай) 49,90 грн (работает до сих пор не смотря на падения) шинка охотничья 33,79 за кг. Целительная девальвация...
МЕТРО - цены без пдв на чеках, обычно внизу добавлялся ПДВ. В долларах сейчас на такие фены та же цена. Так что ничего не изменилось.