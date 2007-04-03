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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 07:52

по елкам, так в эпике довольно большая 250грн, какие 1200?
кстати, правильно брать не искусственную, а живую с чипом. которая была высажена чтоб быть срубленой - пока она лет 5 растет, вырабатывает кислород (это лучше чем бы она вообще не была посажена)
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 08:15

И не лень вам с теми елками возиться. Уже много лет ставлю искусственную, ближе к февралю убираю, иногда в начале марта. :D
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сегодня разбирал кладовку нашел чек от 2008 года (для любителей аналитики) фен филипс (не китай) 49,90 грн (работает до сих пор не смотря на падения) шинка охотничья 33,79 за кг.
Целительная девальвация...
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верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:21

  vitaliian написав:Сегодня разбирал кладовку нашел чек от 2008 года (для любителей аналитики) фен филипс (не китай) 49,90 грн (работает до сих пор не смотря на падения) шинка охотничья 33,79 за кг.
Целительная девальвация...
Зображення

МЕТРО - цены без пдв на чеках, обычно внизу добавлялся ПДВ. В долларах сейчас на такие фены та же цена. Так что ничего не изменилось.
BIGor
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