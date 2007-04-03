по елкам, так в эпике довольно большая 250грн, какие 1200? кстати, правильно брать не искусственную, а живую с чипом. которая была высажена чтоб быть срубленой - пока она лет 5 растет, вырабатывает кислород (это лучше чем бы она вообще не была посажена)
Сегодня разбирал кладовку нашел чек от 2008 года (для любителей аналитики) фен филипс (не китай) 49,90 грн (работает до сих пор не смотря на падения) шинка охотничья 33,79 за кг. Целительная девальвация...
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian написав:Сегодня разбирал кладовку нашел чек от 2008 года (для любителей аналитики) фен филипс (не китай) 49,90 грн (работает до сих пор не смотря на падения) шинка охотничья 33,79 за кг. Целительная девальвация...
МЕТРО - цены без пдв на чеках, обычно внизу добавлялся ПДВ. В долларах сейчас на такие фены та же цена. Так что ничего не изменилось.
Амвросий написав:проехался по супермаркетам продуктов закупить и был озадачен набирающей обороты инфляцией, примерно +15% к ценам меньше чем за месяц (яйца, рыба, овощи). Подорожали не только продукты, но и парковка - тоже 15%. Также заметна тенденция, что под старой маркой продают продукты худшего качества, те что раньше дешевле были.
Если за 1 месяц инфляция 15%, то такими темпами к концу года можем и 200% инфляцию получить. Тогда к концу года курс может и на все 60 выйти
Олія вже по 50+ нормулеус
особливо уміляють виробники шоколаду - постійно зменшують вагу плитки але ціна росте!
Амвросий написав:проехался по супермаркетам продуктов закупить и был озадачен набирающей обороты инфляцией, примерно +15% к ценам меньше чем за месяц (яйца, рыба, овощи). Подорожали не только продукты, но и парковка - тоже 15%. Также заметна тенденция, что под старой маркой продают продукты худшего качества, те что раньше дешевле были.
Если за 1 месяц инфляция 15%, то такими темпами к концу года можем и 200% инфляцию получить. Тогда к концу года курс может и на все 60 выйти
Не все продукты так дорожают. Только из нижнего сегмента, и первой необходимости. И банально могут догонять девальвацию до 28, все ещё, спустя годы.
Мраморная говядина, красная рыба, и тому подобное стоит на месте.
Амвросий написав:проехался по супермаркетам продуктов закупить и был озадачен набирающей обороты инфляцией, примерно +15% к ценам меньше чем за месяц (яйца, рыба, овощи). Подорожали не только продукты, но и парковка - тоже 15%. Также заметна тенденция, что под старой маркой продают продукты худшего качества, те что раньше дешевле были.
Если за 1 месяц инфляция 15%, то такими темпами к концу года можем и 200% инфляцию получить. Тогда к концу года курс может и на все 60 выйти
Олія вже по 50+ нормулеус
особливо уміляють виробники шоколаду - постійно зменшують вагу плитки але ціна росте!
Открою Вам секретное место, где шоколад стал дешевле чем даже полгода назад. Плитка черного от Свиточ 85 грамм всего 18,50 грн. Месяц назад стоил 22 грн. В "Пчелке".