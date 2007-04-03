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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 07:52

по елкам, так в эпике довольно большая 250грн, какие 1200?
кстати, правильно брать не искусственную, а живую с чипом. которая была высажена чтоб быть срубленой - пока она лет 5 растет, вырабатывает кислород (это лучше чем бы она вообще не была посажена)
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 08:15

И не лень вам с теми елками возиться. Уже много лет ставлю искусственную, ближе к февралю убираю, иногда в начале марта. :D
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сегодня разбирал кладовку нашел чек от 2008 года (для любителей аналитики) фен филипс (не китай) 49,90 грн (работает до сих пор не смотря на падения) шинка охотничья 33,79 за кг.
Целительная девальвация...
Зображення
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:21

  vitaliian написав:Сегодня разбирал кладовку нашел чек от 2008 года (для любителей аналитики) фен филипс (не китай) 49,90 грн (работает до сих пор не смотря на падения) шинка охотничья 33,79 за кг.
Целительная девальвация...
Зображення

МЕТРО - цены без пдв на чеках, обычно внизу добавлялся ПДВ. В долларах сейчас на такие фены та же цена. Так что ничего не изменилось.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:02

  Амвросий написав:проехался по супермаркетам продуктов закупить и был озадачен набирающей обороты инфляцией, примерно +15% к ценам меньше чем за месяц (яйца, рыба, овощи). Подорожали не только продукты, но и парковка - тоже 15%. Также заметна тенденция, что под старой маркой продают продукты худшего качества, те что раньше дешевле были.

Если за 1 месяц инфляция 15%, то такими темпами к концу года можем и 200% инфляцию получить. Тогда к концу года курс может и на все 60 выйти :shock:


Олія вже по 50+
нормулеус

особливо уміляють виробники шоколаду - постійно зменшують вагу плитки але ціна росте!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 01:29

  Амвросий написав:проехался по супермаркетам продуктов закупить и был озадачен набирающей обороты инфляцией, примерно +15% к ценам меньше чем за месяц (яйца, рыба, овощи). Подорожали не только продукты, но и парковка - тоже 15%. Также заметна тенденция, что под старой маркой продают продукты худшего качества, те что раньше дешевле были.

Если за 1 месяц инфляция 15%, то такими темпами к концу года можем и 200% инфляцию получить. Тогда к концу года курс может и на все 60 выйти :shock:


Не все продукты так дорожают.
Только из нижнего сегмента, и первой необходимости.
И банально могут догонять девальвацию до 28, все ещё, спустя годы.

Мраморная говядина, красная рыба, и тому подобное стоит на месте.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:22

  Captain Obvious написав:Не все продукты так дорожают.
Только из нижнего сегмента, и первой необходимости.
И банально могут догонять девальвацию до 28, все ещё, спустя годы.

Мраморная говядина, красная рыба, и тому подобное стоит на месте.

Еще скажите коллекционное вино.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Captain Obvious написав:Не все продукты так дорожают.
Только из нижнего сегмента, и первой необходимости.
И банально могут догонять девальвацию до 28, все ещё, спустя годы.

Мраморная говядина, красная рыба, и тому подобное стоит на месте.

элитная курятина даже подешевела, 50грн\кило за тушку
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:08

  greenozon написав:
  Амвросий написав:проехался по супермаркетам продуктов закупить и был озадачен набирающей обороты инфляцией, примерно +15% к ценам меньше чем за месяц (яйца, рыба, овощи). Подорожали не только продукты, но и парковка - тоже 15%. Также заметна тенденция, что под старой маркой продают продукты худшего качества, те что раньше дешевле были.

Если за 1 месяц инфляция 15%, то такими темпами к концу года можем и 200% инфляцию получить. Тогда к концу года курс может и на все 60 выйти :shock:


Олія вже по 50+
нормулеус

особливо уміляють виробники шоколаду - постійно зменшують вагу плитки але ціна росте!
Открою Вам секретное место, где шоколад стал дешевле чем даже полгода назад. Плитка черного от Свиточ 85 грамм всего 18,50 грн. Месяц назад стоил 22 грн. В "Пчелке".
fin
 
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