Недавно тут АТБ-ку зачіпали, он воно як получаєтся, Міхалич --- Президента Виктория Страхова потребовала от Зеленского объяснений, почему тот лоббирует интересы крупных торговых сетей, таких как «Эпицентр» и «АТБ».
Так вот, это было только начало! Сегодня Страхова на своей странице в Фейсбук продолжила разоблачать главу государства и членов его команды. Так она обвинила соратницу Саакашвили Марию Барабаш, да и самого Михо в том, что они работают на торговых монополистов. Мало того - она потребовала от Барабаш опубликовать запись совещания с участием Саакашвили и Зеленского! И снова “наехала” на президента по поводу лоббирования интересов крупных торговых сетей. Что же, похоже для Зеленского наступили совсем тяжёлые времена, когда его разоблачают и отчитывают собственные советницы.
greenozon написав:Недавно тут АТБ-ку зачіпали, он воно як получаєтся, Міхалич
А с кем Зе договариваться? С баригами на ринках? смотрел дати на олиях, что на ринке - (вижигают лазером около горлишка) 9-10-11 , на крайняк 12 месяц. больште обьеми били викуплени до НГ и сейчас толкают, как свижак. перезваниваются . мониторят цену и синхронно поднимают.
на 01-12-2020 опт литровой раф 35/36/37 в зависимости от раскрученности бренда. а на 01-04-2021 литровую взять за 55 - то счастье будет
А цены продолжают расти. Яйца уже больше 30 гривен за десяток самые дешевые, и это весной, когда они обычно дешевели, сейчас их тупо выбрасывают на помойку, только бы не снижать цены, в Польше почти вдвое дешевле. Сахар уже пошел из-за рубежа, скоро все продукты будут иностранные как в 90-х. Коррупция и жадность губят наших ненасытных фраеров.
Ну що, ще хтось буде викручуватися як вуж на вогні і вираховувати якісь там відсотки, а не просто погодиться, що олія і цукор за рік зробили 100%???! А якщо всі ціни на основні продукти(крупи/молочку і т.д.) порівняти до цін минулої весни і взяти "середню ціну", але РЕАЛЬНУ! То на скільки в середньому подорожчали продукти? Хтось тут рахував? На 20%? - на 30%? Більше?