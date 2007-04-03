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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 73747576
Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 21:42

Недавно тут АТБ-ку зачіпали, он воно як получаєтся, Міхалич :)
---
Президента Виктория Страхова потребовала от Зеленского объяснений, почему тот лоббирует интересы крупных торговых сетей, таких как «Эпицентр» и «АТБ».

Так вот, это было только начало!
Сегодня Страхова на своей странице в Фейсбук продолжила разоблачать главу государства и членов его команды. Так она обвинила соратницу Саакашвили Марию Барабаш, да и самого Михо в том, что они работают на торговых монополистов.
Мало того - она потребовала от Барабаш опубликовать запись совещания с участием Саакашвили и Зеленского! И снова “наехала” на президента по поводу лоббирования интересов крупных торговых сетей.
Что же, похоже для Зеленского наступили совсем тяжёлые времена, когда его разоблачают и отчитывают собственные советницы.
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 23:23

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:Недавно тут АТБ-ку зачіпали, он воно як получаєтся, Міхалич
А с кем Зе договариваться? С баригами на ринках?
смотрел дати на олиях, что на ринке - (вижигают лазером около горлишка)
9-10-11 , на крайняк 12 месяц.
больште обьеми били викуплени до НГ и сейчас толкают, как свижак.
перезваниваются . мониторят цену и синхронно поднимают.

на 01-12-2020 опт литровой раф 35/36/37 в зависимости от раскрученности бренда.
а на 01-04-2021 литровую взять за 55 - то счастье будет
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 12:17

А цены продолжают расти. Яйца уже больше 30 гривен за десяток самые дешевые, и это весной, когда они обычно дешевели, сейчас их тупо выбрасывают на помойку, только бы не снижать цены, в Польше почти вдвое дешевле. Сахар уже пошел из-за рубежа, скоро все продукты будут иностранные как в 90-х. Коррупция и жадность губят наших ненасытных фраеров.
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 01:17

Подсолнечное масло в Чехии 25 крон или 27 гривен, более чем вдвое дешевле чем у нас! :twisted:
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 03:03

  hxbbgaf написав:Подсолнечное масло в Чехии 25 крон или 27 гривен, более чем вдвое дешевле чем у нас! :twisted:

А в Канаді $3 чи 65 грн
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 09:05

  hxbbgaf написав:Подсолнечное масло в Чехии 25 крон или 27 гривен, более чем вдвое дешевле чем у нас! :twisted:

Не розумію, чого ти сидиш ще в Україні...?

В Польщі чи Чехії в тебе було б краще життя...
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 18:08

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Завжди купляю один і той же самий хліб в одному і тому самому кіоску хлібного заводу:
Листопад 2020 - 14,5 грн.
Березень 2021 - 19,0 грн.
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 18:59

  BIGor написав:Завжди купляю один і той же самий хліб в одному і тому самому кіоску хлібного заводу:
Листопад 2020 - 14,5 грн.
Березень 2021 - 19,0 грн.

Ось на цих 4,5% інфляції наші гривне-малювальники і живуть. :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 19:24

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  BIGor написав:Завжди купляю один і той же самий хліб в одному і тому самому кіоску хлібного заводу:
Листопад 2020 - 14,5 грн.
Березень 2021 - 19,0 грн.


Купували КИЇВСЬКИЙ , після пандеміі все в упаковку - ціна +1грн
всі витрати - НА ПОКУПЦЯ.
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:39

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Ну що, ще хтось буде викручуватися як вуж на вогні і вираховувати якісь там відсотки, а не просто погодиться, що олія і цукор за рік зробили 100%???!
А якщо всі ціни на основні продукти(крупи/молочку і т.д.) порівняти до цін минулої весни і взяти "середню ціну", але РЕАЛЬНУ!
То на скільки в середньому подорожчали продукти?
Хтось тут рахував?
На 20%?
- на 30%?
Більше?

Яке депо, чи ОВДП - це перекриє??? :mrgreen:
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