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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 19:30

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Успіх написав:Ну що, ще хтось буде викручуватися як вуж на вогні і вираховувати якісь там відсотки, а не просто погодиться, що олія і цукор за рік зробили 100%???!
А якщо всі ціни на основні продукти(крупи/молочку і т.д.) порівняти до цін минулої весни і взяти "середню ціну", але РЕАЛЬНУ!
То на скільки в середньому подорожчали продукти?
Хтось тут рахував?
На 20%?
- на 30%?
Більше?

Яке депо, чи ОВДП - це перекриє??? :mrgreen:
А хто веде облік витрат, може сказати, як виросли витрати, наприклад, на харчування.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 19:40

  Goodman написав:
  greenozon написав:Недавно тут АТБ-ку зачіпали, он воно як получаєтся, Міхалич
А с кем Зе договариваться? С баригами на ринках?
смотрел дати на олиях, что на ринке - (вижигают лазером около горлишка)
9-10-11 , на крайняк 12 месяц.
больште обьеми били викуплени до НГ и сейчас толкают, как свижак.
перезваниваются . мониторят цену и синхронно поднимают.

на 01-12-2020 опт литровой раф 35/36/37 в зависимости от раскрученности бренда.
а на 01-04-2021 литровую взять за 55 - то счастье будет

Договариваться со всеми - политика государства состоит в частности и в достижении уровня жизни граждан всех категорий, оно же просто устранилось. Хочешь здесь жить - выкручивайся но плати налоги.
И раньше мониторили, но в один день не поднимали цены, как по команде. И не поднимали до абсурда, когда выбрасывают уже и сливочное масло, молочку, овощи, фрукты, но тупо если и снижают то на 1-2 грн. Проанализировав остальные процессы, думать много не придется. Если сложно доходит через голову, может дойдет через желудок.
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 21:43

  Faceless написав:
Успіх написав:Ну що, ще хтось буде викручуватися як вуж на вогні і вираховувати якісь там відсотки, а не просто погодиться, що олія і цукор за рік зробили 100%???!
А якщо всі ціни на основні продукти(крупи/молочку і т.д.) порівняти до цін минулої весни і взяти "середню ціну", але РЕАЛЬНУ!
То на скільки в середньому подорожчали продукти?
Хтось тут рахував?
На 20%?
- на 30%?
Більше?

Яке депо, чи ОВДП - це перекриє??? :mrgreen:
А хто веде облік витрат, може сказати, як виросли витрати, наприклад, на харчування.

Я вів пару місяців і закинув(Ви, наче, теж закинули? ;) ) ту справу в розгар першого лоХдауну, минулої весни - як тільки почав робити більші запаси з цукру/олії і пару пачок інших круп :) - не те, що боявся, що зникнуть з полиць, а ЗНАВ, що прийдеться брати через тиждень/місяць по дорожчій ціні!
А так, як є сім'я/діти - то, невеличкі запаси продуктів - мають бути!
Та й запаси інших речей, коли починає все дорожчати, вартує зробити!
(наприклад, тих же підгузників пару пачок, рідкий порошок до прання і т.п.)
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 05:13

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  ruvex написав:И не поднимали до абсурда, когда выбрасывают уже и сливочное масло, молочку, овощи, фрукты, но тупо если и снижают то на 1-2 грн.


Сейчас в сетяж производители "торгуют" ценами . Если смотреть в приложении типа "де,що, вигідно" то цена на продукт на время"акции" одинакова во всех сетях,независимо от затрат на логистику. Бивает, продукт "кочует" по сетях с постоянной ценой . Если мониторить - то можно економить. :-)
Goodman
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