Успіх написав:Ну що, ще хтось буде викручуватися як вуж на вогні і вираховувати якісь там відсотки, а не просто погодиться, що олія і цукор за рік зробили 100%???! А якщо всі ціни на основні продукти(крупи/молочку і т.д.) порівняти до цін минулої весни і взяти "середню ціну", але РЕАЛЬНУ! То на скільки в середньому подорожчали продукти? Хтось тут рахував? На 20%? - на 30%? Більше?
Яке депо, чи ОВДП - це перекриє???
А хто веде облік витрат, може сказати, як виросли витрати, наприклад, на харчування.
greenozon написав:Недавно тут АТБ-ку зачіпали, он воно як получаєтся, Міхалич
А с кем Зе договариваться? С баригами на ринках? смотрел дати на олиях, что на ринке - (вижигают лазером около горлишка) 9-10-11 , на крайняк 12 месяц. больште обьеми били викуплени до НГ и сейчас толкают, как свижак. перезваниваются . мониторят цену и синхронно поднимают.
на 01-12-2020 опт литровой раф 35/36/37 в зависимости от раскрученности бренда. а на 01-04-2021 литровую взять за 55 - то счастье будет
Договариваться со всеми - политика государства состоит в частности и в достижении уровня жизни граждан всех категорий, оно же просто устранилось. Хочешь здесь жить - выкручивайся но плати налоги. И раньше мониторили, но в один день не поднимали цены, как по команде. И не поднимали до абсурда, когда выбрасывают уже и сливочное масло, молочку, овощи, фрукты, но тупо если и снижают то на 1-2 грн. Проанализировав остальные процессы, думать много не придется. Если сложно доходит через голову, может дойдет через желудок.
Успіх написав:Ну що, ще хтось буде викручуватися як вуж на вогні і вираховувати якісь там відсотки, а не просто погодиться, що олія і цукор за рік зробили 100%???! А якщо всі ціни на основні продукти(крупи/молочку і т.д.) порівняти до цін минулої весни і взяти "середню ціну", але РЕАЛЬНУ! То на скільки в середньому подорожчали продукти? Хтось тут рахував? На 20%? - на 30%? Більше?
Яке депо, чи ОВДП - це перекриє???
А хто веде облік витрат, може сказати, як виросли витрати, наприклад, на харчування.
Я вів пару місяців і закинув(Ви, наче, теж закинули? ) ту справу в розгар першого лоХдауну, минулої весни - як тільки почав робити більші запаси з цукру/олії і пару пачок інших круп - не те, що боявся, що зникнуть з полиць, а ЗНАВ, що прийдеться брати через тиждень/місяць по дорожчій ціні! А так, як є сім'я/діти - то, невеличкі запаси продуктів - мають бути! Та й запаси інших речей, коли починає все дорожчати, вартує зробити! (наприклад, тих же підгузників пару пачок, рідкий порошок до прання і т.п.)
ruvex написав:И не поднимали до абсурда, когда выбрасывают уже и сливочное масло, молочку, овощи, фрукты, но тупо если и снижают то на 1-2 грн.
Сейчас в сетяж производители "торгуют" ценами . Если смотреть в приложении типа "де,що, вигідно" то цена на продукт на время"акции" одинакова во всех сетях,независимо от затрат на логистику. Бивает, продукт "кочует" по сетях с постоянной ценой . Если мониторить - то можно економить.
Faceless написав:А хто веде облік витрат, може сказати, як виросли витрати, наприклад, на харчування.
Я веду, сумма від місяця до місяця пляше, ріст звичайно є, але залежить від раціону харчування. Хліб, гречка, соняшникова олія - виросли в ціні, але наприклад імпортні товари, як от сири, масло, вино, кава - не дорожчають. Виходить якщо Ви купуєте імпорт - для вас інфляції немає. Якщо купуєте вітчизняні товари і харчуєтесь гречкою з хлібом - інфляція 50% в рік а то і більше.
Goodman написав:РАйФ захоче за неї як за маму.... Спробуйте спочатку Виза Фишка оформить - так для тренировки
Умовно безкоштовна: 1.На умовах пакету Райфкартка – безкоштовно 2. На умовах пакету Райфкартка + безкоштовно, за умови: -покупок з карткою – від 2000 грн/міс; -залишок на рахунку від 2000 грн. або – 36 грн/місяць Мобільний банкінг безкоштовні PUSH-повідомлення про операції від 1 копійки https://www.aval.ua/privatnim-osobam/ra ... s?page=691 https://www.aval.ua/storage/files/tariff-1.pdf Взагалі то і так все маю пару % на категорію продуктів і не знаю чи примножувати сутності без крайньої необхідності.
Странно , сегодня кроме стандартного заиПавшего вапроса , пакет ННада? И В благотворительной акции примете участие? Не было такого предложения. п.с. Пусть их учредители хотя бы половину своей прибыли направят на благотворительность.