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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 19:30

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Успіх написав:Ну що, ще хтось буде викручуватися як вуж на вогні і вираховувати якісь там відсотки, а не просто погодиться, що олія і цукор за рік зробили 100%???!
А якщо всі ціни на основні продукти(крупи/молочку і т.д.) порівняти до цін минулої весни і взяти "середню ціну", але РЕАЛЬНУ!
То на скільки в середньому подорожчали продукти?
Хтось тут рахував?
На 20%?
- на 30%?
Більше?

Яке депо, чи ОВДП - це перекриє??? :mrgreen:
А хто веде облік витрат, може сказати, як виросли витрати, наприклад, на харчування.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 19:40

  Goodman написав:
  greenozon написав:Недавно тут АТБ-ку зачіпали, он воно як получаєтся, Міхалич
А с кем Зе договариваться? С баригами на ринках?
смотрел дати на олиях, что на ринке - (вижигают лазером около горлишка)
9-10-11 , на крайняк 12 месяц.
больште обьеми били викуплени до НГ и сейчас толкают, как свижак.
перезваниваются . мониторят цену и синхронно поднимают.

на 01-12-2020 опт литровой раф 35/36/37 в зависимости от раскрученности бренда.
а на 01-04-2021 литровую взять за 55 - то счастье будет

Договариваться со всеми - политика государства состоит в частности и в достижении уровня жизни граждан всех категорий, оно же просто устранилось. Хочешь здесь жить - выкручивайся но плати налоги.
И раньше мониторили, но в один день не поднимали цены, как по команде. И не поднимали до абсурда, когда выбрасывают уже и сливочное масло, молочку, овощи, фрукты, но тупо если и снижают то на 1-2 грн. Проанализировав остальные процессы, думать много не придется. Если сложно доходит через голову, может дойдет через желудок.
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 21:43

  Faceless написав:
Успіх написав:Ну що, ще хтось буде викручуватися як вуж на вогні і вираховувати якісь там відсотки, а не просто погодиться, що олія і цукор за рік зробили 100%???!
А якщо всі ціни на основні продукти(крупи/молочку і т.д.) порівняти до цін минулої весни і взяти "середню ціну", але РЕАЛЬНУ!
То на скільки в середньому подорожчали продукти?
Хтось тут рахував?
На 20%?
- на 30%?
Більше?

Яке депо, чи ОВДП - це перекриє??? :mrgreen:
А хто веде облік витрат, може сказати, як виросли витрати, наприклад, на харчування.

Я вів пару місяців і закинув(Ви, наче, теж закинули? ;) ) ту справу в розгар першого лоХдауну, минулої весни - як тільки почав робити більші запаси з цукру/олії і пару пачок інших круп :) - не те, що боявся, що зникнуть з полиць, а ЗНАВ, що прийдеться брати через тиждень/місяць по дорожчій ціні!
А так, як є сім'я/діти - то, невеличкі запаси продуктів - мають бути!
Та й запаси інших речей, коли починає все дорожчати, вартує зробити!
(наприклад, тих же підгузників пару пачок, рідкий порошок до прання і т.п.)
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 05:13

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  ruvex написав:И не поднимали до абсурда, когда выбрасывают уже и сливочное масло, молочку, овощи, фрукты, но тупо если и снижают то на 1-2 грн.


Сейчас в сетяж производители "торгуют" ценами . Если смотреть в приложении типа "де,що, вигідно" то цена на продукт на время"акции" одинакова во всех сетях,независимо от затрат на логистику. Бивает, продукт "кочует" по сетях с постоянной ценой . Если мониторить - то можно економить. :-)
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 07:37

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Faceless написав:А хто веде облік витрат, може сказати, як виросли витрати, наприклад, на харчування.

Я веду, сумма від місяця до місяця пляше, ріст звичайно є, але залежить від раціону харчування. Хліб, гречка, соняшникова олія - виросли в ціні, але наприклад імпортні товари, як от сири, масло, вино, кава - не дорожчають. Виходить якщо Ви купуєте імпорт - для вас інфляції немає. Якщо купуєте вітчизняні товари і харчуєтесь гречкою з хлібом - інфляція 50% в рік а то і більше.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:08

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Социальную нишу просто задавили. Импорт многим не по карману, включая регионы с постоянными локдаунами.
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:08

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Goodman написав:И не все акции есть от предложенних на сайте - ящик "викинут" в продажу , все остальное в подсобке ждет возврата к прежней цене.


Можна купляти через Інтернет, так зафіксуєте ціну і товар.

Думаю, чи не зробити собі карточку:
"АТБ" запускає власну знижково-розрахункову картку АТБ-Pay https://www.rbc.ua/ukr/news/atb-zapuska ... 07234.html
https://www.atbmarket.com/uk/news/novos ... -bank-aval
Додаткова знижка 5% в маркетах АТБ до акційної ціни більш ніж на 500 товарів https://www.aval.ua/privatnim-osobam/ra ... aif?show=1
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 17:59

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Ой+ написав:Думаю, чи не зробити собі карточку:

РАйФ захоче за неї як за маму....
Спробуйте спочатку Виза Фишка оформить - так для тренировки
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:36

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Goodman написав:РАйФ захоче за неї як за маму....
Спробуйте спочатку Виза Фишка оформить - так для тренировки


Умовно безкоштовна:
1.На умовах пакету Райфкартка – безкоштовно
2. На умовах пакету Райфкартка + безкоштовно, за умови:
-покупок з карткою – від 2000 грн/міс;
-залишок на рахунку від 2000 грн.
або – 36 грн/місяць
Мобільний банкінг
безкоштовні PUSH-повідомлення про операції від 1 копійки https://www.aval.ua/privatnim-osobam/ra ... s?page=691
https://www.aval.ua/storage/files/tariff-1.pdf
Взагалі то і так все маю пару % на категорію продуктів і не знаю чи примножувати сутності без крайньої необхідності.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:18

  Ой+ написав:
  Goodman написав:И не все акции есть от предложенних на сайте - ящик "викинут" в продажу , все остальное в подсобке ждет возврата к прежней цене.


Можна купляти через Інтернет, так зафіксуєте ціну і товар.

Думаю, чи не зробити собі карточку:
"АТБ" запускає власну знижково-розрахункову картку АТБ-Pay https://www.rbc.ua/ukr/news/atb-zapuska ... 07234.html
https://www.atbmarket.com/uk/news/novos ... -bank-aval
Додаткова знижка 5% в маркетах АТБ до акційної ціни більш ніж на 500 товарів https://www.aval.ua/privatnim-osobam/ra ... aif?show=1

Странно , сегодня кроме стандартного заиПавшего вапроса , пакет ННада?
И
В благотворительной акции примете участие? :twisted:
Не было такого предложения.
п.с. Пусть их учредители хотя бы половину своей прибыли направят на благотворительность.
Vadim V
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