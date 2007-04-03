"Атуальны по сей день" наверное не совсеми корректная фраза - поскольку не смотря на количество охов на якобы выросшие цены на масло - на протяжении всего этого времени всегда была возможность найти масло по прежней цене в большинстве крупных торговых сетей.
Удивляет практическое отсутствие адекватных коментариев по данному вопросу , наверное со времен поста Любопытной полугодичной давности о том что адекватные цены , несмотря на весь хайп, все равно есть, что подтверждает спекулятивную природу подорожания. Ну может еще адекватных 1-2 коментария , в остальном гвалт в основном свидетелей туземуна и порохоботов , которые как ужи на сковородке крутятся в тщедушных попытках найти зраду и раскручивающееся колесо инфляции - как будто при порошенко не было ситуативных спекуляций с гречкой по 60 грн или морковкой по 50.
Хотя почему удивляет - это в очередной раз хорошее пояснение тому как этому населению можно было скормить курс 28 и те проглотили, сочтя что так и должэно быть, по выражению 5-го президента - "лоха не кинуть - себя не уважать", что он собственно со всей страной и сделал, кратно обвалив гривну.
Но это хороший пример чтобы в очередной раз рассмотреть механизм этой "псевдоинфляции". Что же произошло с ценами на масло, которые, признаю, в целом подросли ? Потому как в период управляемого обвала гривны 2014 года, отслеживали изменение цен на продукты, и наряду с целым рядом базовых продуктов, подсолнечное масло было рекордсменом в восте цен. Вся причина в значительной монополии производителей масла на рынке. Действительно, помимо роста цен на масло на международных рынках , хотя да каким боком международные рынки могут мультиплицировать цены внутри украинского рынка на прнодукцию произведенную в Украине без какого либо роста цен на смежные цены на продукты агросектора ? Только монопольный сговор ! Но есть еще одно обстоятельство повлиявшее на рост - это неурожайный 2020 год - кстати не только в Украине :
Урожайность подсолнечника в Украине по результатам уборочной кампании 2020 снизилась на 20% до 2,06 т/га по сравнению с 2019 г.
несчастных 20% неурожая ! Каким образом возместить - нет не убытки , скорее недополученную прибыль - правильно , компенсировать 20% неурожая мультипликатором Х2 на розничную стоимость ! А чего , ж можно было обвалить гривну с 8 до 30 или тут же масло поднять с 10 до 30 грн за бутылку - в 14-15 проканало - проканает и сейчас с таким населением.
Что же происходит с ценами на остальную базовую агропродукцию :
Ноябрь 2020 :
Март 2021 :
А ничего не происходит ! Овощи борщевого набора продолжают стоить столько же, сколько стоили и пол года и год и 10 лет назад, при курсе 8, абсолютно в рамках ежегодного сезонного подорожания , хотя помним, несколько лет назад морковь весной и по 50 грн стоила. Помидоры с огурцами дороже импотртных грейпфрутов, мандарин и манго - ну что ж придется давиться Манго , имея хорошую информацию к размышлению о реальной сути "инфляции".
Кстати о курсе , оказывается не только The экономист указывает на абсолютно фиктивную природу обвала гривны как и подорожания отдельных категорий продуктов в связи с обвалом, но и :
Международный валютный Фонд (со ссылкой на отчет МВФ за октябрь 2020 года) высоко оцени национальную валюту Украины относительно паритета покупательской способности.
Аналитики из Международного валютного Фонда, предоставляющего Украине кредиты, оценили курс гривны к доллару согласно паритету покупательной способности. Это соотношение нескольких валют разных стран, устанавливаемое по их покупательной способности применительно к определенному набору товаров и услуг. Согласно теории о паритете покупательной способности, на одну и ту же сумму денег, пересчитанную по текущему курсу в национальные валюты, в разных странах мира можно приобрести одно и то же количество товаров и услуг.
Согласно этому показателю, курс гривны к доллару в Украине должен быть установлен из соотношения 7,33 к одному. В настоящее время он установлен на отметке 28,241 к одному. Помимо этого, в отчете указано, что номинальный ВВП на одного украинца в текущем году с учетом нынешних цены составит 3,425 тысяч долларов США. По паритету покупательской способности он должен равняться сумме 12,710 тысяч долларов США.
Что касается собственных наблюдений по личным тратам - сравнивая с первыми тремя месяцами 2020 , траты в 2021 снизились на 30-50%. Нет денег в связи с пандемиией меньше не стало , бюджет на продукты остался прежний - просто скорее меньше стал по магазинам шастать и ерунды всякой нагребать, ввиду карантинных ограничений, без какого то ущерба для домашнего стола, в целом считаю цены на продукты остались такими же с прошлыми годами, ни о какой инфляции на данный момент и речи быть не может. Не говоря о том что целый ряд базовых продуктов питания продолжает стоить так как стоил при курсе 8, подтверждая фиктивную природу обвала гривны 2014 года.
Кстати говоря на сегодняшний день имеем третий локдаун - рекордные обвалы экономики как у нас так и по всему миру , но гривна продолжает оставаться стабильной , в 14-15 году под рукой "профффесссионала" порошенко она обвалилась в несколько раз. Вот показатели падения ВВП по годам - еще за локдауны 2021 здесь еще добавится яма : Как видим пока самое большое падение роста ВВП - глобальный кризис 2008 - ослабление гривны весьма умеренной с 5 до 8, при сравнимом падении при "проффесуре" 2014 года обвал кратный 300-400%, сейчас пока не прошли еще все стадии локдаунов , курс достаточно стабилен - рошеновской "профессурой", был заложен огромный фиктивный задел в девальвации нацвалюты, из кармана каждого украинца, что даже сейчас она достаточна стабильна. Сторонникам барыги , обещавшим еще в 19ом году доллар по 100 только и остается извиваться как ужам на сковородке в импотентных попытках найти зраду типа подорожавшего масла па 50-60, чтобы хоть как то оправдало их мародерское кодло, и еще не факт что они сами и их латифундии с карманными маслобойками там не при чем.
Surfer написав:предпочитаю черный Миллениум 100гр который регулярно беру по 13 с копейками - еще дешевле при весьма достойном качестве.
миллениум с орехами от 30+ грн уже давно. Но он по качеству стал не очень.
мне больше милка с миндалем нравится, по такой-же цене.
Миллениум 100гр, Рошен 90гр (хотя его предпочитаю не брать вообще) с цельным миндалем, фундуком выше 22 не беру - предложений предостаточно в разных сетях. Милка это ж в основном молочный шоколад - я его за шоколад вообще не считаю - замазка для швов, когда почти кондитерскую глазурь впихивают по цене шоколада, хотя дело вкуса наверное. Миллениум за 19.9 110гр с цельными орехами - отличного качества - честно говоря кроме двух названных с цельными орехами не знаю других местных аналогов - частенько встречаю в данном ценовом диапазоне. Крупные торговые сети - никаких лавочек, базаров, фото свежее, мартовское 2021 - кстати в разных сетях по таким ценам продавалось :
Surfer написав:Да ну неужели ? Не знаю в чем счастье брать за 55 то что продается так как продавалось осенью и год и два назад по 35-37 ?
Читайте внимательно исходник разговор за ЛИТРОВУЮ , ВАШЕ НЕУЖЕЛИ только масла 0,85 , ВОСЕМьСОТ ПЯТЬДЕСЯТ МИЛИЛИТРОВ тем более все єти власние марки єто шлак и чепуха . т к идут под заказ для сети, с брендами даже не ровня.
Surfer написав:А ничего не происходит ! Овощи борщевого набора продолжают стоить столько же, сколько стоили и пол года и год и 10 лет назад
Даже на картинках если их рассмотреть, а не скопипастись овощи подорожали в двое за полгода. А ко всему этому "оптимизму" закупочная цена на "Чумак" почти литровый уже - 55 грн., который будут торговать потом уже выше 64 грн. Попытка, так себе, нужно еще работать.
Surfer написав:Миллениум за 19.9 110гр с цельными орехами - отличного качества - честно говоря кроме двух названных с цельными орехами не знаю других местных аналогов - частенько встречаю в данном ценовом диапазоне.
О, знакомая акция. Одна была в прошлом году, вторая в этом. 110 грамм, на упаковке написано что сделано специально для АТБ. Такие распродажи вряд-ли можно считать за мерило цен по Украине. Вот сейчас Билла в связи (с закрытием/покупкой Новусом) распродает импортные вина с дисконтами - мы же не будем считать эти цены средними по Украине.
Surfer написав:Да ну неужели ? Не знаю в чем счастье брать за 55 то что продается так как продавалось осенью и год и два назад по 35-37 ?
Читайте внимательно исходник разговор за ЛИТРОВУЮ , ВАШЕ НЕУЖЕЛИ только масла 0,85 , ВОСЕМьСОТ ПЯТЬДЕСЯТ МИЛИЛИТРОВ тем более все єти власние марки єто шлак и чепуха . т к идут под заказ для сети, с брендами даже не ровня.
Ой вот только не надо щеки надувать про "ваше неужели". Большинство и раскрученных брендов давно перешли на 0,85-0,87 бутылки, литровую встретить сейчас редкость. В любом случае разница в цене 850 мл - 1 литр это всего 17% или около 42грн за литр, чему все равно очень далеко до ваших "за счастье 55", уже не говоря о кратном росте цен за год, о котором поговаривают здесь некоторые. Кстати я привел далеко не полный перечень масел которые и сегодня продаются в указанном ценовом диапазоне , не сильно ушедшем от прошлогодних цен, и более раскрученных торговых марок, хотя и это никоим образом не уберегает покупателей от шлака чепухи с доп. платой за бренд для особых любителей.
Surfer написав:Да ну неужели ? Не знаю в чем счастье брать за 55 то что продается так как продавалось осенью и год и два назад по 35-37 ?
Читайте внимательно исходник разговор за ЛИТРОВУЮ , ВАШЕ НЕУЖЕЛИ только масла 0,85 , ВОСЕМьСОТ ПЯТЬДЕСЯТ МИЛИЛИТРОВ тем более все єти власние марки єто шлак и чепуха . т к идут под заказ для сети, с брендами даже не ровня.
Ой вот только не надо щеки надувать про "ваше неужели". Большинство и раскрученных брендов давно перешли на 0,85-0,87 бутылки, литровую встретить сейчас редкость. В любом случае разница в цене 850 мл - 1 литр это всего 17% или около 42грн за литр, чему все равно очень далеко до ваших "за счастье 55", уже не говоря о кратном росте цен за год, о котором поговаривают здесь некоторые. Кстати я привел далеко не полный перечень масел которые и сегодня продаются в указанном ценовом диапазоне , не сильно ушедшем от прошлогодних цен, и более раскрученных торговых марок, хотя и это никоим образом не уберегает покупателей от шлака чепухи с доп. платой за бренд для особых любителей.
А почему только у нас перешли с 1л на 0.97, 0.85 по той же или выше цене. Масло сливочное с 200 на 180 и уже даже 100 гр. по той же цене. Шоколад с 100 гр на 90 и 85...аналогично. Хлеб с 900 - 800- 750 - 600 - аналогично. Продолжать? Мировые стандарты? или исключительная жадность?
Surfer написав:А ничего не происходит ! Овощи борщевого набора продолжают стоить столько же, сколько стоили и пол года и год и 10 лет назад
Даже на картинках если их рассмотреть, а не скопипастись овощи подорожали в двое за полгода. А ко всему этому "оптимизму" закупочная цена на "Чумак" почти литровый уже - 55 грн., который будут торговать потом уже выше 64 грн. Попытка, так себе, нужно еще работать.
Жену свою учите поработать. По 150 разу обьясняешь , и каждый год как будто с обновленнымит флешками все приходят на всю голову "размагниченные". Овощи дорожают каждый год с осени до весны , возвращаясь к прежним ценам к следующей осени. Это есть сезонный рост цен, не имеющий к инфляции никакого отношения. Но на сегодня никакого двукратного роста и близко нет - несколько гривен к осенним ценам , добавилось - точно как на приведенных цениках - цены реальные и актуальные, по кеоторым сам покупаю регулярно. Кратного роста на сегодня там и близко нет.
Surfer написав:Миллениум за 19.9 110гр с цельными орехами - отличного качества - честно говоря кроме двух названных с цельными орехами не знаю других местных аналогов - частенько встречаю в данном ценовом диапазоне.
О, знакомая акция. Одна была в прошлом году, вторая в этом. 110 грамм, на упаковке написано что сделано специально для АТБ. Такие распродажи вряд-ли можно считать за мерило цен по Украине. Вот сейчас Билла в связи (с закрытием/покупкой Новусом) распродает импортные вина с дисконтами - мы же не будем считать эти цены средними по Украине.
Акция по Миллениуму за 19,9 была не только в АТБ. Не обращал внимания 110 или 100 в других сетях но Миллениум с цельными по таким же ценам продавали многие.
Что касается овощей - никакого отношения к закрытию Биллы или распродаже - свой Clever они давно распродали , сомневаюсь что у них есть свои овощные склады - наверняка берут под розницу под текущие продажи - к распродаже это не имеет никакого отношения, абсолютно обьективная ситуация - они кстати продавали по таким же ценам и год и два назад. Просто влом ценики фотогафировать, взял из их каталога. Да, сильпо, например картоху и по 20 продает , но Ашан, Варус, АТБ и другие - абсолютно аналогичный уровень цен есть у многих других сетей на сегодняшний день.
Востаннє редагувалось Surfer в Вів 06 кві, 2021 21:02, всього редагувалось 1 раз.