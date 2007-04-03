Додано: Вів 06 кві, 2021 19:55

на 01-12-2020 опт литровой раф 35/36/37 в зависимости от раскрученности бренда.

а на 01-04-2021 литровую взять за 55 - то счастье будет

Урожайность подсолнечника в Украине снизилась на 20% в 2020 г.



Урожайность подсолнечника в Украине по результатам уборочной кампании 2020 снизилась на 20% до 2,06 т/га по сравнению с 2019 г.

до 2,06 т/га по сравнению с 2019 г.

МВФ назвал реальный курс гривны к доллару



Международный валютный Фонд (со ссылкой на отчет МВФ за октябрь 2020 года) высоко оцени национальную валюту Украины относительно паритета покупательской способности.



Аналитики из Международного валютного Фонда, предоставляющего Украине кредиты, оценили курс гривны к доллару согласно паритету покупательной способности. Это соотношение нескольких валют разных стран, устанавливаемое по их покупательной способности применительно к определенному набору товаров и услуг. Согласно теории о паритете покупательной способности, на одну и ту же сумму денег, пересчитанную по текущему курсу в национальные валюты, в разных странах мира можно приобрести одно и то же количество товаров и услуг.



Согласно этому показателю, курс гривны к доллару в Украине должен быть установлен из соотношения 7,33 к одному. В настоящее время он установлен на отметке 28,241 к одному. Помимо этого, в отчете указано, что номинальный ВВП на одного украинца в текущем году с учетом нынешних цены составит 3,425 тысяч долларов США. По паритету покупательской способности он должен равняться сумме 12,710 тысяч долларов США.

Международный валютный Фонд (со ссылкой на отчет МВФ за октябрь 2020 года) высоко оцени национальную валюту Украины относительно паритета покупательской способности.Аналитики из Международного валютного Фонда, предоставляющего Украине кредиты, оценили курс гривны к доллару согласно паритету покупательной способности. Это соотношение нескольких валют разных стран, устанавливаемое по их покупательной способности применительно к определенному набору товаров и услуг. Согласно теории о паритете покупательной способности, на одну и ту же сумму денег, пересчитанную по текущему курсу в национальные валюты, в разных странах мира можно приобрести одно и то же количество товаров и услуг.В настоящее время он установлен на отметке 28,241 к одному. Помимо этого, в отчете указано, что номинальный ВВП на одного украинца в текущем году с учетом нынешних цены составит 3,425 тысяч долларов США. По паритету покупательской способности он должен равняться сумме 12,710 тысяч долларов США.

Да ну неужели ? Не знаю в чем счастье брать за 55 то что продается так как продавалось осенью и год и два назад по 35-37 ?Это начало марта - на ценнике выбита дата 09/03/2021Это конец марта 30/03/2021Эти цены актуальны по сей день с реальной"Атуальны по сей день" наверное не совсеми корректная фраза - поскольку не смотря на количество охов на якобы выросшие цены на масло - на протяжении всего этого времени всегда была возможность найти масло по прежней цене в большинстве крупных торговых сетей.Удивляет практическое отсутствие адекватных коментариев по данному вопросу , наверное со времен поста Любопытной полугодичной давности о том что адекватные цены , несмотря на весь хайп, все равно есть, что подтверждает спекулятивную природу подорожания. Ну может еще адекватных 1-2 коментария , в остальном гвалт в основном свидетелей туземуна и порохоботов , которые как ужи на сковородке крутятся в тщедушных попытках найти зраду и раскручивающееся колесо инфляции - как будто при порошенко не было ситуативных спекуляций с гречкой по 60 грн или морковкой по 50.Хотя почему удивляет - это в очередной раз хорошее пояснение тому как этому населению можно было скормить курс 28 и те проглотили, сочтя что так и должэно быть, по выражению 5-го президента - "лоха не кинуть - себя не уважать", что он собственно со всей страной и сделал, кратно обвалив гривну.Но это хороший пример чтобы в очередной раз рассмотреть механизм этой "псевдоинфляции". Что же произошло с ценами на масло, которые, признаю, в целом подросли ? Потому как в период управляемого обвала гривны 2014 года, отслеживали изменение цен на продукты, и наряду с целым рядом базовых продуктов, подсолнечное масло было рекордсменом в восте цен. Вся причина в значительной монополии производителей масла на рынке. Действительно, помимо роста цен на масло на международных рынках , хотя да каким боком международные рынки могут мультиплицировать цены внутри украинского рынка на прнодукцию произведенную в Украине без какого либо роста цен на смежные цены на продукты агросектора ? Только монопольный сговор !Но есть еще одно обстоятельство повлиявшее на рост - это неурожайный 2020 год - кстати не только в Украине :несчастных 20% неурожая ! Каким образом возместить - нет не убытки , скорее недополученную прибыль - правильно , компенсировать 20% неурожая мультипликатором Х2 на розничную стоимость ! А чего , ж можно было обвалить гривну с 8 до 30 или тут же масло поднять с 10 до 30 грн за бутылку - в 14-15 проканало - проканает и сейчас с таким населением.Что же происходит с ценами на остальную базовую агропродукцию :Ноябрь 2020 :Март 2021 :А ничего не происходит ! Овощи борщевого набора продолжают стоить столько же, сколько стоили и пол года и год и 10 лет назад, при курсе 8, абсолютно в рамках ежегодного сезонного подорожания , хотя помним, несколько лет назад морковь весной и по 50 грн стоила. Помидоры с огурцами дороже импотртных грейпфрутов, мандарин и манго - ну что ж придется давиться Манго , имея хорошую информацию к размышлению о реальной сути "инфляции".Кстати о курсе , оказывается не только The экономист указывает на абсолютно фиктивную природу обвала гривны как и подорожания отдельных категорий продуктов в связи с обвалом, но и :Что касается собственных наблюдений по личным тратам - сравнивая с первыми тремя месяцами 2020 , траты в 2021 снизились на 30-50%. Нет денег в связи с пандемиией меньше не стало , бюджет на продукты остался прежний - просто скорее меньше стал по магазинам шастать и ерунды всякой нагребать, ввиду карантинных ограничений, без какого то ущерба для домашнего стола, в целом считаю цены на продукты остались такими же с прошлыми годами, ни о какой инфляции на данный момент и речи быть не может. Не говоря о том что целый ряд базовых продуктов питания продолжает стоить так как стоил при курсе 8, подтверждая фиктивную природу обвала гривны 2014 года.Кстати говоря на сегодняшний день имеем третий локдаун - рекордные обвалы экономики как у нас так и по всему миру , но гривна продолжает оставаться стабильной , в 14-15 году под рукой "профффесссионала" порошенко она обвалилась в несколько раз. Вот показатели падения ВВП по годам - еще за локдауны 2021 здесь еще добавится яма :Как видим пока самое большое падение роста ВВП - глобальный кризис 2008 - ослабление гривны весьма умеренной с 5 до 8, при сравнимом падении при "проффесуре" 2014 года обвал кратный 300-400%, сейчас пока не прошли еще все стадии локдаунов , курс достаточно стабилен - рошеновской "профессурой", был заложен огромный фиктивный задел в девальвации нацвалюты, из кармана каждого украинца, что даже сейчас она достаточна стабильна. Сторонникам барыги , обещавшим еще в 19ом году доллар по 100 только и остается извиваться как ужам на сковородке в импотентных попытках найти зраду типа подорожавшего масла па 50-60, чтобы хоть как то оправдало их мародерское кодло, и еще не факт что они сами и их латифундии с карманными маслобойками там не при чем.