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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 21:03

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Surfer написав:Акция по Миллениуму за 19,9 была не только в АТБ. Не обращал внимания 110 или 100 в других сетях но Миллениум с цельными по таким же ценам продавали многие.

Вот в нижнем правом углу информация:
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BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 21:17

  Goodman написав:
  Surfer написав:Ой вот только не надо щеки надувать про "ваше неужели".
ничего не надуваю, просто указал Вам на Ваш манипулятивний материал.
Возьмите "свой 0,85" ашановский Кожен День и пусть, скажем Чумак и начните готовить.
Потом отпишитесь.


Каждый раз сюда приносит адвентистов протухших бананов, зхаплесневевшего молока, сморщенных яблок, и просроченной гречки. Мы обсуждаем здесь не личные кулинарные предпочтения, и прочий флуд, за этим на лавочку у подьезда к коллегам, а ценовые тренды. Если вот эти торговые марки стоили год назад 31-32 грн за бутылку, сегодня они стоят 35-37 на фоне 20% падения урожая в прошлом году - что согласитесь и составляет указанные и вполне обьяснимые 20% роста цены. И не имеет значения вдул какой то условный Чумаке вам масло при том же недоурожае в 2-3 раза дороже прошлогодней цены "за бренд" или нет. Это уже чье то личное горе, в первую очередь не понимающих разницы между обьяснимыми экономическими трендами и тупой спекуляции на хайпе "за бренд".
Surfer
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 21:21

  BIGor написав:
  Surfer написав:Акция по Миллениуму за 19,9 была не только в АТБ. Не обращал внимания 110 или 100 в других сетях но Миллениум с цельными по таким же ценам продавали многие.

Вот в нижнем правом углу информация:


Спасибо, я в курсе, лень было самому фотографировать, у самого такая есть, только в черном шоколаде, я так и написал 110гр за 19,9 , просто я покупал за 19 грн миллениум с цельными орехами и в других сетях, возможно не 110 а 100 гр, о чем написал тем кто уверен что миллениум с цельными орехами "давно продаеться за 30+"
Surfer
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 21:33

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Surfer написав:Спасибо, я в курсе, лень было самому фотографировать, у самого такая есть, только в черном шоколаде, я так и написал 110гр за 19,9 , просто я покупал за 19 грн миллениум с цельными орехами и в других сетях, возможно не 110 а 100 гр, о чем написал тем кто уверен что миллениум с цельными орехами "давно продаеться за 30+"

Вы написали о акционных ценах, которые бывают раз, два в году. Вот обычная цена из Метро (довольно недорогой магазин)
https://metro.zakaz.ua/uk/products/0482 ... enium-90g/
30,90 грн.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 21:45

  BIGor написав:
  Surfer написав:Спасибо, я в курсе, лень было самому фотографировать, у самого такая есть, только в черном шоколаде, я так и написал 110гр за 19,9 , просто я покупал за 19 грн миллениум с цельными орехами и в других сетях, возможно не 110 а 100 гр, о чем написал тем кто уверен что миллениум с цельными орехами "давно продаеться за 30+"

Вы написали о акционных ценах, которые бывают раз, два в году. Вот обычная цена из Метро (довольно недорогой магазин)
https://metro.zakaz.ua/uk/products/0482 ... enium-90g/
30,90 грн.

И он по прейскуранту 90г.
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 21:52

  Surfer написав:Жену свою учите поработать. По 150 разу обьясняешь , и каждый год как будто с обновленнымит флешками все приходят на всю голову "размагниченные". Овощи дорожают каждый год с осени до весны , возвращаясь к прежним ценам к следующей осени. Это есть сезонный рост цен, не имеющий к инфляции никакого отношения. Но на сегодня никакого двукратного роста и близко нет - несколько гривен к осенним ценам , добавилось - точно как на приведенных цениках - цены реальные и актуальные, по кеоторым сам покупаю регулярно. Кратного роста на сегодня там и близко нет.

Учись качественно манипулировать фактами, студент, с женой потом разберешься если останется время.
ruvex
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