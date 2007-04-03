Surfer написав:Ой вот только не надо щеки надувать про "ваше неужели".
ничего не надуваю, просто указал Вам на Ваш манипулятивний материал. Возьмите "свой 0,85" ашановский Кожен День и пусть, скажем Чумак и начните готовить. Потом отпишитесь.
Каждый раз сюда приносит адвентистов протухших бананов, зхаплесневевшего молока, сморщенных яблок, и просроченной гречки. Мы обсуждаем здесь не личные кулинарные предпочтения, и прочий флуд, за этим на лавочку у подьезда к коллегам, а ценовые тренды. Если вот эти торговые марки стоили год назад 31-32 грн за бутылку, сегодня они стоят 35-37 на фоне 20% падения урожая в прошлом году - что согласитесь и составляет указанные и вполне обьяснимые 20% роста цены. И не имеет значения вдул какой то условный Чумаке вам масло при том же недоурожае в 2-3 раза дороже прошлогодней цены "за бренд" или нет. Это уже чье то личное горе, в первую очередь не понимающих разницы между обьяснимыми экономическими трендами и тупой спекуляции на хайпе "за бренд".
Surfer написав:Акция по Миллениуму за 19,9 была не только в АТБ. Не обращал внимания 110 или 100 в других сетях но Миллениум с цельными по таким же ценам продавали многие.
Вот в нижнем правом углу информация:
Спасибо, я в курсе, лень было самому фотографировать, у самого такая есть, только в черном шоколаде, я так и написал 110гр за 19,9 , просто я покупал за 19 грн миллениум с цельными орехами и в других сетях, возможно не 110 а 100 гр, о чем написал тем кто уверен что миллениум с цельными орехами "давно продаеться за 30+"
Surfer написав:Спасибо, я в курсе, лень было самому фотографировать, у самого такая есть, только в черном шоколаде, я так и написал 110гр за 19,9 , просто я покупал за 19 грн миллениум с цельными орехами и в других сетях, возможно не 110 а 100 гр, о чем написал тем кто уверен что миллениум с цельными орехами "давно продаеться за 30+"
Surfer написав:Спасибо, я в курсе, лень было самому фотографировать, у самого такая есть, только в черном шоколаде, я так и написал 110гр за 19,9 , просто я покупал за 19 грн миллениум с цельными орехами и в других сетях, возможно не 110 а 100 гр, о чем написал тем кто уверен что миллениум с цельными орехами "давно продаеться за 30+"
Surfer написав:Жену свою учите поработать. По 150 разу обьясняешь , и каждый год как будто с обновленнымит флешками все приходят на всю голову "размагниченные". Овощи дорожают каждый год с осени до весны , возвращаясь к прежним ценам к следующей осени. Это есть сезонный рост цен, не имеющий к инфляции никакого отношения. Но на сегодня никакого двукратного роста и близко нет - несколько гривен к осенним ценам , добавилось - точно как на приведенных цениках - цены реальные и актуальные, по кеоторым сам покупаю регулярно. Кратного роста на сегодня там и близко нет.
Учись качественно манипулировать фактами, студент, с женой потом разберешься если останется время.