Додано: Сер 07 кві, 2021 05:54

Surfer написав: Каждый раз сюда приносит адвентистов протухших бананов, зхаплесневевшего молока, сморщенных яблок, и просроченной гречки. Мы обсуждаем здесь прочий флуд, за этим на лавочку..... вдул какой то условный ..... уже чье то личное горе, в первую очередь не понимающих и тупой на хайпе . Каждый раз сюда приносит адвентистов протухших бананов, зхаплесневевшего молока, сморщенных яблок, и просроченной гречки. Мы обсуждаем здесь прочий флуд, за этим на лавочку..... вдул какой то условный ..... уже чье то личное горе, в первую очередь не понимающих и тупой на хайпе .

Ваш бред , сивого ордена мудреца , на которого всегда достаточно простоти.При чем тут банани, яблоки, молоко и Вами так любимая протухшая гречка.Зачем? Зачем вся єта гречана каша на недомолоке и шкурках бананов из непонятних слов? Бабки на лавочка отнюдь не дури , им не нужни простини с викладками псевдонаучного характера - ИМ НУЖЕН ЛИТР. И если она Видит ОЛЕЙНУ за 50 /0,85 , она ее крутит в руках - находит "0.85" - причитает и ложит ее обратно , а тянется к наполовину пальмовому Полний Литр за 55 ( 55/1 л/920 г) и берет литруху.И на любие слова , суждения - реакция 0. с такими и живем.PS Год назад , Ваши горячо любимие "недоливки" по маслу, которие Ви так ту гарячо задвигаете НЕ СТОИЛИ Ваших 31-32. Цена на масло пошла с сентября-октября 2020 года.Если уж пишите манифести на на многа букв - то хоть придерживаетесь истории.