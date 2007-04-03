Вот в нижнем правом углу информация:
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 кві, 2021 21:03
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Додано: Вів 06 кві, 2021 21:17
Каждый раз сюда приносит адвентистов протухших бананов, зхаплесневевшего молока, сморщенных яблок, и просроченной гречки. Мы обсуждаем здесь не личные кулинарные предпочтения, и прочий флуд, за этим на лавочку у подьезда к коллегам, а ценовые тренды. Если вот эти торговые марки стоили год назад 31-32 грн за бутылку, сегодня они стоят 35-37 на фоне 20% падения урожая в прошлом году - что согласитесь и составляет указанные и вполне обьяснимые 20% роста цены. И не имеет значения вдул какой то условный Чумаке вам масло при том же недоурожае в 2-3 раза дороже прошлогодней цены "за бренд" или нет. Это уже чье то личное горе, в первую очередь не понимающих разницы между обьяснимыми экономическими трендами и тупой спекуляции на хайпе "за бренд".
Додано: Вів 06 кві, 2021 21:21
Спасибо, я в курсе, лень было самому фотографировать, у самого такая есть, только в черном шоколаде, я так и написал 110гр за 19,9 , просто я покупал за 19 грн миллениум с цельными орехами и в других сетях, возможно не 110 а 100 гр, о чем написал тем кто уверен что миллениум с цельными орехами "давно продаеться за 30+"
Додано: Вів 06 кві, 2021 21:33
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Вы написали о акционных ценах, которые бывают раз, два в году. Вот обычная цена из Метро (довольно недорогой магазин)
30,90 грн.
Додано: Вів 06 кві, 2021 21:45
И он по прейскуранту 90г.
Додано: Сер 07 кві, 2021 05:54
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Ваш бред , сивого ордена мудреца , на которого всегда достаточно простоти.
При чем тут банани, яблоки, молоко и Вами так любимая протухшая гречка.
Зачем? Зачем вся єта гречана каша на недомолоке и шкурках бананов из непонятних слов? Бабки на лавочка отнюдь не дури , им не нужни простини с викладками псевдонаучного характера - ИМ НУЖЕН ЛИТР. И если она Видит ОЛЕЙНУ за 50 /0,85 , она ее крутит в руках - находит "0.85" - причитает и ложит ее обратно , а тянется к наполовину пальмовому Полний Литр за 55 ( 55/1 л/920 г) и берет литруху.
И на любие слова , суждения - реакция 0. с такими и живем.
PS Год назад , Ваши горячо любимие "недоливки" по маслу, которие Ви так ту гарячо задвигаете НЕ СТОИЛИ Ваших 31-32. Цена на масло пошла с сентября-октября 2020 года.
Если уж пишите манифести на на многа букв - то хоть придерживаетесь истории.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 22:17
Re: Продуктовые рынки +10+30+50+100%!!!!!!!
Ну, за олію, топікстартера так до кінця і не нагнули(а було б цікаво подивитись картинки і послухати КОНКРЕТИКУ про олію Чумак "золота"- яку я завжди беру?!!!)
Ну ладно...
Але про цукор атебешний/сільповський - самийдешевий(фасований) - невже і тут не подорожчав?
Як був рік тому 12-13грн/кг так і залишився?
Може клацнути вам завтра ціни на цукор в АТБ???? - а це, як-не-як, найдешевший супермаркет!
Є тут що конкретне додати?
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