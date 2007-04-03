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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 21:03

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Surfer написав:Акция по Миллениуму за 19,9 была не только в АТБ. Не обращал внимания 110 или 100 в других сетях но Миллениум с цельными по таким же ценам продавали многие.

Вот в нижнем правом углу информация:
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BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 21:17

  Goodman написав:
  Surfer написав:Ой вот только не надо щеки надувать про "ваше неужели".
ничего не надуваю, просто указал Вам на Ваш манипулятивний материал.
Возьмите "свой 0,85" ашановский Кожен День и пусть, скажем Чумак и начните готовить.
Потом отпишитесь.


Каждый раз сюда приносит адвентистов протухших бананов, зхаплесневевшего молока, сморщенных яблок, и просроченной гречки. Мы обсуждаем здесь не личные кулинарные предпочтения, и прочий флуд, за этим на лавочку у подьезда к коллегам, а ценовые тренды. Если вот эти торговые марки стоили год назад 31-32 грн за бутылку, сегодня они стоят 35-37 на фоне 20% падения урожая в прошлом году - что согласитесь и составляет указанные и вполне обьяснимые 20% роста цены. И не имеет значения вдул какой то условный Чумаке вам масло при том же недоурожае в 2-3 раза дороже прошлогодней цены "за бренд" или нет. Это уже чье то личное горе, в первую очередь не понимающих разницы между обьяснимыми экономическими трендами и тупой спекуляции на хайпе "за бренд".
Surfer
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 21:21

  BIGor написав:
  Surfer написав:Акция по Миллениуму за 19,9 была не только в АТБ. Не обращал внимания 110 или 100 в других сетях но Миллениум с цельными по таким же ценам продавали многие.

Вот в нижнем правом углу информация:


Спасибо, я в курсе, лень было самому фотографировать, у самого такая есть, только в черном шоколаде, я так и написал 110гр за 19,9 , просто я покупал за 19 грн миллениум с цельными орехами и в других сетях, возможно не 110 а 100 гр, о чем написал тем кто уверен что миллениум с цельными орехами "давно продаеться за 30+"
Surfer
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 21:33

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Surfer написав:Спасибо, я в курсе, лень было самому фотографировать, у самого такая есть, только в черном шоколаде, я так и написал 110гр за 19,9 , просто я покупал за 19 грн миллениум с цельными орехами и в других сетях, возможно не 110 а 100 гр, о чем написал тем кто уверен что миллениум с цельными орехами "давно продаеться за 30+"

Вы написали о акционных ценах, которые бывают раз, два в году. Вот обычная цена из Метро (довольно недорогой магазин)
https://metro.zakaz.ua/uk/products/0482 ... enium-90g/
30,90 грн.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 21:45

  BIGor написав:
  Surfer написав:Спасибо, я в курсе, лень было самому фотографировать, у самого такая есть, только в черном шоколаде, я так и написал 110гр за 19,9 , просто я покупал за 19 грн миллениум с цельными орехами и в других сетях, возможно не 110 а 100 гр, о чем написал тем кто уверен что миллениум с цельными орехами "давно продаеться за 30+"

Вы написали о акционных ценах, которые бывают раз, два в году. Вот обычная цена из Метро (довольно недорогой магазин)
https://metro.zakaz.ua/uk/products/0482 ... enium-90g/
30,90 грн.

И он по прейскуранту 90г.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 05:54

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Surfer написав:Каждый раз сюда приносит адвентистов протухших бананов, зхаплесневевшего молока, сморщенных яблок, и просроченной гречки. Мы обсуждаем здесь прочий флуд, за этим на лавочку..... вдул какой то условный ..... уже чье то личное горе, в первую очередь не понимающих и тупой на хайпе .


Ваш бред , сивого ордена мудреца , на которого всегда достаточно простоти.
При чем тут банани, яблоки, молоко и Вами так любимая протухшая гречка.
Зачем? Зачем вся єта гречана каша на недомолоке и шкурках бананов из непонятних слов? Бабки на лавочка отнюдь не дури , им не нужни простини с викладками псевдонаучного характера - ИМ НУЖЕН ЛИТР. И если она Видит ОЛЕЙНУ за 50 /0,85 , она ее крутит в руках - находит "0.85" - причитает и ложит ее обратно , а тянется к наполовину пальмовому Полний Литр за 55 ( 55/1 л/920 г) и берет литруху.
И на любие слова , суждения - реакция 0. с такими и живем.
PS Год назад , Ваши горячо любимие "недоливки" по маслу, которие Ви так ту гарячо задвигаете НЕ СТОИЛИ Ваших 31-32. Цена на масло пошла с сентября-октября 2020 года.
Если уж пишите манифести на на многа букв - то хоть придерживаетесь истории.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 22:17

Re: Продуктовые рынки +10+30+50+100%!!!!!!!

Ну, за олію, топікстартера так до кінця і не нагнули(а було б цікаво подивитись картинки і послухати КОНКРЕТИКУ про олію Чумак "золота"- яку я завжди беру?!!!)
Ну ладно...
Але про цукор атебешний/сільповський - самийдешевий(фасований) - невже і тут не подорожчав? :)
Як був рік тому 12-13грн/кг так і залишився? :)

Може клацнути вам завтра ціни на цукор в АТБ???? - а це, як-не-як, найдешевший супермаркет!

Є тут що конкретне додати? ;)
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:53

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Успіх написав:Ну, за олію, топікстартера так до кінця і не нагнули(а було б цікаво подивитись картинки і послухати КОНКРЕТИКУ про олію Чумак "золота"- яку я завжди беру?!!!)
Ну ладно...
Але про цукор атебешний/сільповський - самийдешевий(фасований) - невже і тут не подорожчав? :)
Як був рік тому 12-13грн/кг так і залишився? :)

Може клацнути вам завтра ціни на цукор в АТБ???? - а це, як-не-як, найдешевший супермаркет!

Є тут що конкретне додати? ;)
Якщо хочете конкретику - зав'язуйте з соняшниковою олією, користі від неї немає, переходьте на оливкову, а для салатів там взагалі ціла купа - оливкова, лляна (але чоловікам не варто), з виноградних кісточок та ін
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 11:58

А вместо хлеба - пирожные.
И вообще - "украинцы слишком много едят"

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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 17:52

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Успіх написав:Є тут що конкретне додати?


Фасований ніколи не був дешевий - дод витрати.
Наразі, чудовий солодкий цукор мішком -1070
е пропозиція - дешевше . але..... то цукор 2019 року , злежаний та грудками.
Goodman
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