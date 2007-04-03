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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 77787980
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 15:17

Обвал цен на пшеницу!
https://agro.24tv.ua/padinnya-tsini-psh ... u_n1593793
Только в магазинах параллельная реальность - мука только дорожает.
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 19:28

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Вкладчик1234 написав:А вместо хлеба - пирожные.

Оце мені подобається :D
- а замість кефіру - попивати сметанку :D
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