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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 кві, 2021 15:17
Обвал цен на пшеницу!https://agro.24tv.ua/padinnya-tsini-psh ... u_n1593793
Только в магазинах параллельная реальность - мука только дорожает.
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Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk