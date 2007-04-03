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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 кві, 2021 15:17
Обвал цен на пшеницу!https://agro.24tv.ua/padinnya-tsini-psh ... u_n1593793
Только в магазинах параллельная реальность - мука только дорожает.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 12:52
Вместо субъективных споров... Дорожает все, кроме овощей. "Лидеры" инфляции - яйца, сахар и подсолнечное масло (биржевые товары). Мясо, рыба и молочка дорожают очень умеренно - вдвое ниже ИПЦ
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Додано: Вів 13 кві, 2021 16:29
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Додано: Сер 14 кві, 2021 07:35
а сколько той непроданной пшеницы осталось?
производители я думаю тоже уже затарились и пшеницей, и мукой
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Shaman
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Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
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