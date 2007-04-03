Только в магазинах параллельная реальность - мука только дорожает.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 кві, 2021 15:17
Обвал цен на пшеницу!
Только в магазинах параллельная реальность - мука только дорожает.
Додано: Нед 11 кві, 2021 19:28
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Додано: Вів 13 кві, 2021 12:52
Додано: Вів 13 кві, 2021 16:29
Объяснение ріста "индекса банана"
Спойлер: какой-то банановый грибок
Додано: Сер 14 кві, 2021 07:35
а сколько той непроданной пшеницы осталось?
производители я думаю тоже уже затарились и пшеницей, и мукой
Додано: Сер 14 кві, 2021 17:55
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
А пшоно здешевіло.
Налітай народ!
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