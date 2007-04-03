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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 77787980
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 15:17

Обвал цен на пшеницу!
https://agro.24tv.ua/padinnya-tsini-psh ... u_n1593793
Только в магазинах параллельная реальность - мука только дорожает.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 19:28

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Вкладчик1234 написав:А вместо хлеба - пирожные.

Оце мені подобається :D
- а замість кефіру - попивати сметанку :D
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:52

Вместо субъективных споров... Дорожает все, кроме овощей. "Лидеры" инфляции - яйца, сахар и подсолнечное масло (биржевые товары). Мясо, рыба и молочка дорожают очень умеренно - вдвое ниже ИПЦ

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zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:29

Объяснение ріста "индекса банана"

https://www.welt.de/wirtschaft/article229831051/Forscher-ergruenden-den-Pilz-der-weltweite-Bananenproduktion-gefaehrdet.html

Спойлер: какой-то банановый грибок
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 07:35

  hxbbgaf написав:Обвал цен на пшеницу!
https://agro.24tv.ua/padinnya-tsini-psh ... u_n1593793
Только в магазинах параллельная реальность - мука только дорожает.

а сколько той непроданной пшеницы осталось? :wink:
производители я думаю тоже уже затарились и пшеницей, и мукой
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 17:55

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  zРадио написав:Вместо субъективных споров... Дорожает все, кроме овощей.


А пшоно здешевіло.
Налітай народ!
Серед бакалійних товарів з березня 2020 року по березень 2021 рік подешевшало лише пшоно на 16,7%, до 18,51 грн за кг. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/derzhstat-z ... shono.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:02

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Подкину тут зрады и кину камешек в огород отечественных молокопроизводителей.
Нынешние цены на молоко в обычном американском супермаркете :Зображення
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:05

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

На яйца цены тоже смешные: Зображення
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  Binimovich написав:На яйца цены тоже смешные: Зображення

Акційні ціна на молоко та яйця.
Звичайна ціна 3-4 дол за галон молока та 2-3 дол за дюжину яєць
Ukrainian
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