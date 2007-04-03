Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:30
Ukrainian написав: Binimovich написав:
На яйца цены тоже смешные:
Акційні ціна на молоко та яйця.
Звичайна ціна 3-4 дол за галон молока та 2-3 дол за дюжину яєць
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Binimovich
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 17:34
Binimovich написав: Ukrainian написав: Binimovich написав:
На яйца цены тоже смешные:
Акційні ціна на молоко та яйця.
Звичайна ціна 3-4 дол за галон молока та 2-3 дол за дюжину яєць
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https://www.ams.usda.gov/sites/default/ ... Prices.pdf
U.S. simple average prices are: $3.59 per gallon for conventional whole milk, $3.55 per gallon for conventional reduced fat 2% milk, $4.07 per half gallon organic whole milk, and $4.07 per half gallon organic reduced fat 2% milk.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:06
Ukrainian написав: Binimovich написав: Ukrainian написав:
[quote="5211496:Binimovich"]На яйца цены тоже смешные:
Акційні ціна на молоко та яйця.
Звичайна ціна 3-4 дол за галон молока та 2-3 дол за дюжину яєць
Пруфы в студию
https://www.ams.usda.gov/sites/default/ ... Prices.pdf
U.S. simple average prices are: $3.59 per gallon for conventional whole milk, $3.55 per gallon for conventional reduced fat 2% milk, $4.07 per half gallon organic whole milk, and $4.07 per half gallon organic reduced fat 2% milk.[/quote]Засчитано . И шо?
Какие у нас акционные цены на молоко?
Binimovich
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Додано: Сер 21 кві, 2021 08:40
Как-то так...
В Эстонии яйца, производство Украина стоят 16 грн! Почему тогда они в Украине стоят больше 30 грн? https://t.me/dtpkievua/116669
Это потому, что Украина - богатая страна! (может себе позволить)
Аграрная сверхдержава.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 09:44
Вкладчик1234 написав:
Как-то так...
В Эстонии яйца, производство Украина стоят 16 грн! Почему тогда они в Украине стоят больше 30 грн? https://t.me/dtpkievua/116669
Это потому, что Украина - богатая страна! (может себе позволить)
Аграрная сверхдержава.
*сарказм
Вот манипуляторы... Это же акционная просрочка.
unlock
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