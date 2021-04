Додано: П'ят 16 кві, 2021 17:34

Binimovich написав: Ukrainian написав: Binimovich написав: На яйца цены тоже смешные: На яйца цены тоже смешные:

Акційні ціна на молоко та яйця.

Звичайна ціна 3-4 дол за галон молока та 2-3 дол за дюжину яєць Акційні ціна на молоко та яйця.Звичайна ціна 3-4 дол за галон молока та 2-3 дол за дюжину яєць Пруфы в студию Пруфы в студию

U.S. simple average prices are: $3.59 per gallon for conventional whole milk, $3.55 per gallon for conventional reduced fat 2% milk, $4.07 per half gallon organic whole milk, and $4.07 per half gallon organic reduced fat 2% milk.