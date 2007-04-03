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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 78798081
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:30

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Ukrainian написав:
  Binimovich написав:На яйца цены тоже смешные: Зображення

Акційні ціна на молоко та яйця.
Звичайна ціна 3-4 дол за галон молока та 2-3 дол за дюжину яєць
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 17:34

  Binimovich написав:
Ukrainian написав:
  Binimovich написав:На яйца цены тоже смешные: Зображення

Акційні ціна на молоко та яйця.
Звичайна ціна 3-4 дол за галон молока та 2-3 дол за дюжину яєць
Пруфы в студию

https://www.ams.usda.gov/sites/default/ ... Prices.pdf

U.S. simple average prices are: $3.59 per gallon for conventional whole milk, $3.55 per gallon for conventional reduced fat 2% milk, $4.07 per half gallon organic whole milk, and $4.07 per half gallon organic reduced fat 2% milk.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:06

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Ukrainian написав:
  Binimovich написав:
Ukrainian написав:[quote="5211496:Binimovich"]На яйца цены тоже смешные: Зображення

Акційні ціна на молоко та яйця.
Звичайна ціна 3-4 дол за галон молока та 2-3 дол за дюжину яєць
Пруфы в студию

https://www.ams.usda.gov/sites/default/ ... Prices.pdf

U.S. simple average prices are: $3.59 per gallon for conventional whole milk, $3.55 per gallon for conventional reduced fat 2% milk, $4.07 per half gallon organic whole milk, and $4.07 per half gallon organic reduced fat 2% milk.[/quote]Засчитано . И шо?
Какие у нас акционные цены на молоко?
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 08:40

Зображення

Как-то так...
В Эстонии яйца, производство Украина стоят 16 грн! Почему тогда они в Украине стоят больше 30 грн?


https://t.me/dtpkievua/116669

Это потому, что Украина - богатая страна! (может себе позволить)
Аграрная сверхдержава.

*сарказм
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 09:44

  Вкладчик1234 написав:Зображення

Как-то так...
В Эстонии яйца, производство Украина стоят 16 грн! Почему тогда они в Украине стоят больше 30 грн?


https://t.me/dtpkievua/116669

Это потому, что Украина - богатая страна! (может себе позволить)
Аграрная сверхдержава.

*сарказм

Вот манипуляторы... Это же акционная просрочка.
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