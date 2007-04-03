|
|
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 кві, 2021 22:16
2XL написав:
Это их стиль заработка. Этот и двойное пробитие товаров. По этому и возвышают без церемоний
На постой такая чухня , полкам уже не верю - хожу к сканерам цени.
Сканери не везде стоят. Если вижу расхождение с полкой и сканером - беру ценник с собой и несу на кассу.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4525
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 700 раз.
- Подякували: 490 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|76414
|198422148
|
|
|10
|32509
|
|
|31
|6095
|
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk