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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 кві, 2021 22:16
2XL написав:
Это их стиль заработка. Этот и двойное пробитие товаров. По этому и возвышают без церемоний
На постой такая чухня , полкам уже не верю - хожу к сканерам цени.
Сканери не везде стоят. Если вижу расхождение с полкой и сканером - беру ценник с собой и несу на кассу.
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Goodman
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:35
Goodman написав: ruvex написав:
Когда подсолнечное будет уже 100-ку?
не будет, уже на ринках падеж идет
литровка оптом уже 45 . спрос слабий , прогнать можно обьеми, пока конкуренти старие запаси не распродали.
PS Ашан хотел "обуть" - на витрине 50,70 , на чеке - 57,75
на рисепшене согласились, пересчитали, видали разницу наличкой ( хотя платил КК )
Ну да не будет, было вчера 49 сегодня стало 51.90.
Вся кроме мелких бутылок от 50 до 57 грн (Чумак) по всем суперам.
Ашана не имею в наличии, спорить не буду.
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