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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 22:16

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  2XL написав:Это их стиль заработка. Этот и двойное пробитие товаров. По этому и возвышают без церемоний


На постой такая чухня , полкам уже не верю - хожу к сканерам цени.
Сканери не везде стоят. Если вижу расхождение с полкой и сканером - беру ценник с собой и несу на кассу.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:35

  Goodman написав:
  ruvex написав:Когда подсолнечное будет уже 100-ку?

не будет, уже на ринках падеж идет
литровка оптом уже 45 . спрос слабий , прогнать можно обьеми, пока конкуренти старие запаси не распродали.
PS Ашан хотел "обуть" - на витрине 50,70 , на чеке - 57,75
на рисепшене согласились, пересчитали, видали разницу наличкой ( хотя платил КК )

Ну да не будет, было вчера 49 сегодня стало 51.90.
Вся кроме мелких бутылок от 50 до 57 грн (Чумак) по всем суперам.
Ашана не имею в наличии, спорить не буду.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:58

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  ruvex написав:Ну да не будет, было вчера 49 сегодня стало 51.90.


СИЛЬПО включило ЩЕДРИЙ ДАР в АКЦИЮ ЦИНА ТИЖНЯ
в зависимости от местности - наблюдаю 0,87 по 49,75
Волна цени от производителя перекочевала с АШАНа в Сильпо.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:37

  Goodman написав:
  ruvex написав:Ну да не будет, было вчера 49 сегодня стало 51.90.


СИЛЬПО включило ЩЕДРИЙ ДАР в АКЦИЮ ЦИНА ТИЖНЯ
в зависимости от местности - наблюдаю 0,87 по 49,75
Волна цени от производителя перекочевала с АШАНа в Сильпо.

Акция в АТБ Олія 0,87 л Стожар Сoняшникoва рафінoвана ПЕТ 50,70 грн. Дешево однако.
BIGor
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  #<1 ... 79808182
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