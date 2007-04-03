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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 22:16

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  2XL написав:Это их стиль заработка. Этот и двойное пробитие товаров. По этому и возвышают без церемоний


На постой такая чухня , полкам уже не верю - хожу к сканерам цени.
Сканери не везде стоят. Если вижу расхождение с полкой и сканером - беру ценник с собой и несу на кассу.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:35

  Goodman написав:
  ruvex написав:Когда подсолнечное будет уже 100-ку?

не будет, уже на ринках падеж идет
литровка оптом уже 45 . спрос слабий , прогнать можно обьеми, пока конкуренти старие запаси не распродали.
PS Ашан хотел "обуть" - на витрине 50,70 , на чеке - 57,75
на рисепшене согласились, пересчитали, видали разницу наличкой ( хотя платил КК )

Ну да не будет, было вчера 49 сегодня стало 51.90.
Вся кроме мелких бутылок от 50 до 57 грн (Чумак) по всем суперам.
Ашана не имею в наличии, спорить не буду.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:58

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  ruvex написав:Ну да не будет, было вчера 49 сегодня стало 51.90.


СИЛЬПО включило ЩЕДРИЙ ДАР в АКЦИЮ ЦИНА ТИЖНЯ
в зависимости от местности - наблюдаю 0,87 по 49,75
Волна цени от производителя перекочевала с АШАНа в Сильпо.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:37

  Goodman написав:
  ruvex написав:Ну да не будет, было вчера 49 сегодня стало 51.90.


СИЛЬПО включило ЩЕДРИЙ ДАР в АКЦИЮ ЦИНА ТИЖНЯ
в зависимости от местности - наблюдаю 0,87 по 49,75
Волна цени от производителя перекочевала с АШАНа в Сильпо.

Акция в АТБ Олія 0,87 л Стожар Сoняшникoва рафінoвана ПЕТ 50,70 грн. Дешево однако.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 07:24

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Успіх написав:Що, невже зразу не знали, що замало соняшника 🌻 вродило, чи цукрового буряка?(тоді б зразу ціну сунули вгору)
А якщо вродило в достатній кількості - то чого не вистачило? Продали за кордон?


Олію продали:
Найбільш показовим є приклад соняшникової олії: Україна є найбільшим у світі виробником і експортером цієї продукції з часткою ринку 31% і 37% відповідно. При таких параметрах ціна за літр олії, що додала 40% і сягнула 65 грн, на полиці супермаркету відверто шокувала.
Також Кабмін намагався «пограти мускулами» на ринку соняшникової олії, де ситуація була найбільш кричущою. При виробництві 7 млн ​​тонн 90% йде на експорт – потреба внутрішнього ринку становить менше 0,5 млн тонн.
Згідно з неформальною «джентльменською угодою», що діяла в попередні роки, на цих 10% виробники не наживалися. Натомість регулятор забезпечував максимально лояльний режим експорту та всіляко йому сприяв.
У поточному сезоні рекордно сприятлива кон'юнктура вкупі зі слабкою позицією влади не дозволили утриматися від спокуси підвищити ціни і в українському роздробі. Спроби пригрозити обмеженням експорту олії та насіння соняшнику й запущені в ЗМІ проєкти постанов Кабміну на цю тему ефекту не мали – далі заяв справа не пішла.
На цьому тижні асоціація «Укролія» і Мінекономрозвитку підписали меморандум про взаєморозуміння, у якому зафіксували обсяги експорту (5,4 млн тонн) на поточний сезон. Документ ні на що особливо не впливає, але дозволяє владі відзвітувати хоч про якісь дії. На думку президента УЗА Миколи Горбачова, різкого зниження цін на олію очікувати не варто, адже на внутрішньому ринку вартість соняшника зросла із серпня 2020 по березень 2021 року більше ніж удвічі. https://mind.ua/publications/20225115-p ... i-produkti

Недавно "олейна" по 44 грн/0,87 була в "Еко". Пам'ятаю, як два роки тому підскочила ціна на цибулю і яка розганялась зрада під вибори, хоча частка цибулі в споживчому кошику десяті відсотка. Зараз кошик подорожчав на 20% і то менше стогонів.
Незабаром:
Скоро новий стрибок цін – які продукти найбільше подорожчають до літа https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 22284.html
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 10:39

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Успіх написав:Та при чім тут я? Я що "плаваю" на державному рівні?

Ты предлагаешь государству регулировать торговлю подсолнечным маслом устанавливая цены и объемы продаж.

Вот я тебя и спрашиваю: ты готов к тому что государство будет регулировать то чем торгуешь лично ты, будет регулировать цену аренды жилья (ты ж сдаешь жилье, не так ли?), будет регулировать количество жилья находящегося у тебя в собственности?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 12:34

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Ціни в РП
https://www.lidl.pl/oferta-spozywcza
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 14:16

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  alter написав:Монополист, а об импортерах продуктов, которые резко активизируются в случае более низкой цены заграницей, не подумал. Рекомендую сходить на консультацию к производителям сыров.


Більш низька ціна імпорту часто завдяки державним дотаціям. В сучасному кап. світі застосовують масу механізмів регулювання цін, а не сподіваються виключно на руку ринку.
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 15:03

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Время от времени всплывает АТБ в дискуссиях. Посмотрел на динамику роста и объемы и немного прозрел. В хорошем смысле.
Выручка
2019 –104 млрд грн
2020 – 150 млрд грн

Это на уровне крупнейшей компании Нафтогаза. Если говорим о частных компаниях, то это меньше Метинвеста конечно, но почетное второе место. В 2010 году выручка была раз в 10 меньше.
По итогам 2020 года – 11 место по уровню уплаты налогов в бюджет. Впереди только табачники (акциз) и госпредприятия типа того же Нафтогаза, Укрнафты и Укрзализныци.

Так что наблюдаем становление аля украинского Wallmart. Для наших реалий была выбрана правильная бизнес-модель – дискаунтер. Да, это говорит о том, что Украина – бедная страна, но маємо що маємо. Опять же, я так понимаю, есть движение и в открытие более фешенебельных магазинов. И Сильпо, которое предлагает другой формат магазинов, отстает, но не сильно.

Т.е. развился крупный бизнес, владельцы которого не являются олигархами. По крайней мере, своего телеканала у них нет :lol:
Зато уже есть бизнес-давление – но ничего личного, только бизнес.
1) жесткие требования к поставщикам в разрезе цен и сроков поставки – но притом четкая оплата продукции в течение 30 дней – в отличие от других сетей.
2) про исчезновение кока-колы из АТБ уже писал – посмотрим, чем закончится переговоры. Продажи Кока-колы в год – 10 млрд грн. Интересно, какая доля шла через АТБ?
3) АТБ карты в Авале. Даже на форуме это вызвало определенный ажиотаж). У проекта есть большой потенциал. Т.о. АТБ реально может отжать платежные сети в части интерченджа – опять же бизнес-методами, а не как Розетка – через лоббирование спорных законов.

ищем возможности 8)
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