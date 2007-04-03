Додано: Вів 04 тра, 2021 15:03

Время от времени всплывает АТБ в дискуссиях. Посмотрел на динамику роста и объемы и немного прозрел. В хорошем смысле.2019 –104 млрд грн2020 – 150 млрд грнЭто на уровне крупнейшей компании Нафтогаза. Если говорим о частных компаниях, то это меньше Метинвеста конечно, но почетное второе место. В 2010 году выручка была раз в 10 меньше.По итогам 2020 года – 11 место по уровню уплаты налогов в бюджет. Впереди только табачники (акциз) и госпредприятия типа того же Нафтогаза, Укрнафты и Укрзализныци.Так что наблюдаем становление аля украинского Wallmart. Для наших реалий была выбрана правильная бизнес-модель – дискаунтер. Да, это говорит о том, что Украина – бедная страна, но маємо що маємо. Опять же, я так понимаю, есть движение и в открытие более фешенебельных магазинов. И Сильпо, которое предлагает другой формат магазинов, отстает, но не сильно.Т.е. развился крупный бизнес, владельцы которого не являются олигархами. По крайней мере, своего телеканала у них нетЗато уже есть бизнес-давление – но ничего личного, только бизнес.1) жесткие требования к поставщикам в разрезе цен и сроков поставки – но притом четкая оплата продукции в течение 30 дней – в отличие от других сетей.2) про исчезновение кока-колы из АТБ уже писал – посмотрим, чем закончится переговоры. Продажи Кока-колы в год – 10 млрд грн. Интересно, какая доля шла через АТБ?3) АТБ карты в Авале. Даже на форуме это вызвало определенный ажиотаж). У проекта есть большой потенциал. Т.о. АТБ реально может отжать платежные сети в части интерченджа – опять же бизнес-методами, а не как Розетка – через лоббирование спорных законов.ищем возможности