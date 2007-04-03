На постой такая чухня , полкам уже не верю - хожу к сканерам цени.
Сканери не везде стоят. Если вижу расхождение с полкой и сканером - беру ценник с собой и несу на кассу.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 кві, 2021 22:16
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:35
Ну да не будет, было вчера 49 сегодня стало 51.90.
Вся кроме мелких бутылок от 50 до 57 грн (Чумак) по всем суперам.
Ашана не имею в наличии, спорить не буду.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:58
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Додано: Суб 24 кві, 2021 17:37
Акция в АТБ Олія 0,87 л Стожар Сoняшникoва рафінoвана ПЕТ 50,70 грн. Дешево однако.
Додано: П'ят 30 кві, 2021 07:24
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Олію продали:
Недавно "олейна" по 44 грн/0,87 була в "Еко". Пам'ятаю, як два роки тому підскочила ціна на цибулю і яка розганялась зрада під вибори, хоча частка цибулі в споживчому кошику десяті відсотка. Зараз кошик подорожчав на 20% і то менше стогонів.
Незабаром:
Додано: П'ят 30 кві, 2021 10:39
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Ты предлагаешь государству регулировать торговлю подсолнечным маслом устанавливая цены и объемы продаж.
Вот я тебя и спрашиваю: ты готов к тому что государство будет регулировать то чем торгуешь лично ты, будет регулировать цену аренды жилья (ты ж сдаешь жилье, не так ли?), будет регулировать количество жилья находящегося у тебя в собственности?
Додано: П'ят 30 кві, 2021 12:34
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Ціни в РП
Додано: П'ят 30 кві, 2021 14:16
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Більш низька ціна імпорту часто завдяки державним дотаціям. В сучасному кап. світі застосовують масу механізмів регулювання цін, а не сподіваються виключно на руку ринку.
Додано: Вів 04 тра, 2021 15:03
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Время от времени всплывает АТБ в дискуссиях. Посмотрел на динамику роста и объемы и немного прозрел. В хорошем смысле.
Выручка
2019 –104 млрд грн
2020 – 150 млрд грн
Это на уровне крупнейшей компании Нафтогаза. Если говорим о частных компаниях, то это меньше Метинвеста конечно, но почетное второе место. В 2010 году выручка была раз в 10 меньше.
По итогам 2020 года – 11 место по уровню уплаты налогов в бюджет. Впереди только табачники (акциз) и госпредприятия типа того же Нафтогаза, Укрнафты и Укрзализныци.
Так что наблюдаем становление аля украинского Wallmart. Для наших реалий была выбрана правильная бизнес-модель – дискаунтер. Да, это говорит о том, что Украина – бедная страна, но маємо що маємо. Опять же, я так понимаю, есть движение и в открытие более фешенебельных магазинов. И Сильпо, которое предлагает другой формат магазинов, отстает, но не сильно.
Т.е. развился крупный бизнес, владельцы которого не являются олигархами. По крайней мере, своего телеканала у них нет
Зато уже есть бизнес-давление – но ничего личного, только бизнес.
1) жесткие требования к поставщикам в разрезе цен и сроков поставки – но притом четкая оплата продукции в течение 30 дней – в отличие от других сетей.
2) про исчезновение кока-колы из АТБ уже писал – посмотрим, чем закончится переговоры. Продажи Кока-колы в год – 10 млрд грн. Интересно, какая доля шла через АТБ?
3) АТБ карты в Авале. Даже на форуме это вызвало определенный ажиотаж). У проекта есть большой потенциал. Т.о. АТБ реально может отжать платежные сети в части интерченджа – опять же бизнес-методами, а не как Розетка – через лоббирование спорных законов.
ищем возможности
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