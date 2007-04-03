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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 80818283
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 17:30

  Ой+ написав:
  Shaman написав:Время от времени всплывает АТБ в дискуссиях. Посмотрел на динамику роста и объемы и немного прозрел. В хорошем смысле.


АТБ вийшло на перші полоси новин. В НВ 3 перших місця з 10-ки ТОПу про них:
4 тисячі доларів і Юлія Тимошенко. З чого починалася мережа АТБ і хто стояв біля її витоків https://biz.nv.ua/ukr/consmarket/atb-i- ... 57812.html
Гроші та магазини. Як АТБ стала найбільшою торговельною мережею України — цифри і факти

Королі ритейлу. Як три абсолютно непублічні бізнесмени створили АТБ — найбільшу торговельну мережу України


Але в НВ цікава політика - як матеріал попадає в ТОП, то доступ до нього стає платним.
Система роботи там, що не позаздриш працівникам, далека від стандартів ЄС, де у вихідні хліба не купиш, а в АТБ і вдень і вночі всі все роблять.
Відносно картки аваль, не впевнений у її доцільності. Сам оформляв інтернет-замовлення, так реально отримував акційний дефіцит, а оплачував КБО, то ще і кешбек.

раз вышли в ТОП, значит многие уже замечают размах.

НВ - хороший журнал, покупал его. после локдауна купить можно только в Киеве((( так что платный ТОП - тоже бизнес-модель зарабатывания денег :wink:

работать вообще тяжело :) Amazon тоже не считается лучшим работодателем, но почему-то туда очередь. Приват когда развивался тоже был своеобразным работодателем.
раз работают люди, значит видят смысл. будут проблемы с работниками - будут улучшать предложения.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:30

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  BIGor написав:Акция в АТБ Олія 0,87 л Стожар Сoняшникoва рафінoвана ПЕТ 50,70 грн. Дешево однако.
Сильпо в лидерах
Олейна ПРЕСОВА - 47 з копийками 0,85.
Це дорога , дорожча за традиційну.
Goodman
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