Королі ритейлу. Як три абсолютно непублічні бізнесмени створили АТБ — найбільшу торговельну мережу України
Але в НВ цікава політика - як матеріал попадає в ТОП, то доступ до нього стає платним. Система роботи там, що не позаздриш працівникам, далека від стандартів ЄС, де у вихідні хліба не купиш, а в АТБ і вдень і вночі всі все роблять. Відносно картки аваль, не впевнений у її доцільності. Сам оформляв інтернет-замовлення, так реально отримував акційний дефіцит, а оплачував КБО, то ще і кешбек.
раз вышли в ТОП, значит многие уже замечают размах.
НВ - хороший журнал, покупал его. после локдауна купить можно только в Киеве((( так что платный ТОП - тоже бизнес-модель зарабатывания денег
работать вообще тяжело Amazon тоже не считается лучшим работодателем, но почему-то туда очередь. Приват когда развивался тоже был своеобразным работодателем. раз работают люди, значит видят смысл. будут проблемы с работниками - будут улучшать предложения.