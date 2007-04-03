Додано: Суб 15 тра, 2021 22:58

Shaman написав: кормлюсь - я просто работаю много, и стараюсь хорошо



не люблю - нытье, популизм и халявшиков. сначала заканчивается халява, потом строится нормальный уровень жизни в стране. наоборот не будет.



а насчет более низких цен в других странах - так опишите, как это достигается.

регулирования цен нет, запрета на экспорт нет...



кстати, один из факторов роста цен на подсолнечник - запрет на экспорт наших северных соседей... кормлюсь - я просто работаю много, и стараюсь хорошоне люблю - нытье, популизм и халявшиков. сначала заканчивается халява, потом строится нормальный уровень жизни в стране. наоборот не будет.а насчет более низких цен в других странах - так опишите, как это достигается.регулирования цен нет, запрета на экспорт нет...кстати, один из факторов роста цен на подсолнечник - запрет на экспорт наших северных соседей...

Адепт "импортного паритета", я так понимаю? Открою большую тайну, только вы, плиз, никому - это выдумка для папуасов из стран, в которых труд стоит дешево. Клише, пропагандируемое из всех утюгов и чайников, чтобы не платить больше.Вспомните один известный ценовой индекс. Почему в США Биг-Мак стоит 4,5 доллара, а в Украине - 1,5 (еще и учитывая иррациональную преданность концепции импортного паритета)? Ответ - разная стоимость труда. Радикально разная! В США - 15 долларов в час, в Украине - 3. С одной стороны, это создает жуткую диспропорцию в себестоимости производства, с другой - в покупательной способности, ведь сотрудники Макдональдса являются такими же потребителями, как и все остальные наемные работники.Следовательно, не может существовать никакого паритета цен в условиях непаритетной стоимости труда. Когда украинцев пытаются заставить платить европейские цены на газ, тепло и электроэнергию, каждый потребитель обязан себя спросить - а платит ли Нафтогаз своему газовику столько, сколько платит своему итальянская Eni? Платит ли Энергоатом своему энергетику столько, сколько платит своему французская EDF? Нет? Значит давай до свиданья со своими Роттердамами+ и Дюссельдорфами++, потому что себестоимость производства в Украине радикально ниже, а значит паритет цен будет создавать на стороне украинского производителя (монополиста, поскольку в условиях конкуренции цену невозможно навязать силой) необоснованную сверхприбыль, а самого потребителя - делать неприлично бедным...Самое печальное в этой ситуации - даже не собственники подобного бизнеса и купленные ими элиты, создающие стереотипы о том, что труд должен быть дешевым, а товары и услуги "рыночными". Самое печальное - это толпы лопоухих мазохистов-потребителей, которым заходит этот обман и которые своими же глотками готовы защищать культивируемый порядок вещей. На замечания они взрываются в ответ риторикой "не люблю нытиков и просто много работаю". Прямо таки идеальный материал для эксплуатации! Податливый как пластилин в защите собственных интересов, и твердый как камень в защите интересов своих живоглотов...