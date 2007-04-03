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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 тра, 2021 03:37
Ukrainian написав:
Головний союзник Кремля потерпає
Рост цен в Венесуэле за четыре месяца 2021 года превысил 240%. Об этом сообщила Венесуэльская финансовая обсерватория, в состав которой входят политические оппоненты президента Николаса Мадуро и его правительства.
«Инфляция в апреле составила 33,4%, а с начала года - 240,5%», - говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в «Твиттере».
В годовом выражении рост цен составил 2840%.
Це їм животворящі санкції піднімають економіку і свого виробника.
Майбутнє "братьев".
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Mirax
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Додано: Суб 15 тра, 2021 05:52
ruvex написав: budivelnik написав:
В мене враження що я на засіданні совкового кабміну...
Якщо ціни на зовнішніх ринках виросли...значить треба заборонити експорт щоб не дай бог не виросли внутрішні ціни...
А ринок тут де?
А прибуток працівників галузей експортні ціни яких виросли - де ?
А якщо ціни на зовнішніх ринках будуть падати...нам що , також забороняти експорт? чи продавати тільки по демпінговим цінам і не пробувати заробити в періоди росту.
І ще море простих економічних запитань тутешнім борцунам і регуляторам.
Если цены выросли в мире, а они в большинстве своем выросли меньше нежели у нас на ряд с/х продукции в том числе производимой у нас в стране, то есть понятие внутренней продовольственной безопасности страны.
Здесь же налицо только ресурс, с полной деградацией функций государства и поэтому только тут есть возможность запустить подобный утвержденный "рынок земли". Что такое рынок земли, ознакомьтесь на примере хотя бы Франции, станет немного понятнее абсурдность применения термина "совковости" к вопросам национальных интересов.
Вопрос отсутствия взвинчивания цен на внутреннем рынке для независимого государства однозначно первостепеннее повального экспорта вплоть до вывоза "продгосрезерва", но до это еще возможно следует дорасти.
красивые слова - как работает механизм продовольственной безопасности в странах, где нет квотирования экспорта и где не играются с экспортными пошлинами? расскажите, реально интересно. а если не знаем, то давайте разберемся, почему там ниже цены, и тогда можно говорить, как держать цены на внутреннем рынке - если это вообще нужно.
кстати, никто не говорит - какой расход масла на 1 чел в мес - 1л? весь этот шум из-за роста расходов на питание на 20 грн???
наброс на рынок земли вообще непонятен. во всем мире он есть, у нас и так кастрированная модель вводится. или вы из тех фермеров, кто сейчас арендует землю за копейки, и конечно не хочет платить владельцам земли норм цену?
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Shaman
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Додано: Суб 15 тра, 2021 06:56
Shaman написав:
кстати, никто не говорит - какой расход масла на 1 чел в мес - 1л? весь этот шум из-за роста расходов на питание на 20 грн???
Там щипнули за масло 20 грн. Там за аобонплату за газ 50 грн. Там щипнули за сыр 50 грн. Там в поликлинике щипнули 300 грн. Там на лекарствах щипнули 500 грн. На автомобиле щипнули 50 000 грн. На квартире щипнули 500 000 грн. Это кажется, что на масле мало щипнули, но если сложить все за что мы переплачиваем - выходит огромная сумма.
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BIGor
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Додано: Суб 15 тра, 2021 07:40
BIGor написав: Shaman написав:
кстати, никто не говорит - какой расход масла на 1 чел в мес - 1л? весь этот шум из-за роста расходов на питание на 20 грн???
Там щипнули за масло 20 грн. Там за аобонплату за газ 50 грн. Там щипнули за сыр 50 грн. Там в поликлинике щипнули 300 грн. Там на лекарствах щипнули 500 грн. На автомобиле щипнули 50 000 грн. На квартире щипнули 500 000 грн. Это кажется, что на масле мало щипнули, но если сложить все за что мы переплачиваем - выходит огромная сумма.
тех, кого щипают за машину и квартиру, цена на масло не волнует от слова совсем
определитесь, Вы из какого лагеря?
переплачиваем или платим?
платить конечно оно стоит денег, привычней на халяву
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Shaman
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Додано: Суб 15 тра, 2021 07:42
Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав:
кстати, никто не говорит - какой расход масла на 1 чел в мес - 1л? весь этот шум из-за роста расходов на питание на 20 грн???
Там щипнули за масло 20 грн. Там за аобонплату за газ 50 грн. Там щипнули за сыр 50 грн. Там в поликлинике щипнули 300 грн. Там на лекарствах щипнули 500 грн. На автомобиле щипнули 50 000 грн. На квартире щипнули 500 000 грн. Это кажется, что на масле мало щипнули, но если сложить все за что мы переплачиваем - выходит огромная сумма.
тех, кого щипают за машину и квартиру, цена на масло не волнует от слова совсем
определитесь, Вы из какого лагеря?
переплачиваем или платим?
платить конечно оно стоит денег, привычней на халяву
Вы так ничего и не поняли.
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BIGor
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Додано: Суб 15 тра, 2021 07:47
BIGor написав:
Вы так ничего и не поняли.
Імхо, він все зрозумів - чи в нього робота така (може від потока якого кормится), а може любить ділда...
А може BIGor, ти правий, і наш колего ніц не розуміє...
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Додано: Суб 15 тра, 2021 09:19
Shaman написав:
тех, кого щипают за машину и квартиру, цена на масло не волнует от слова совсем
определитесь, Вы из какого лагеря?
переплачиваем или платим?
платить конечно оно стоит денег, привычней на халяву
Вчора в США Байден погрожував АЗС, що скористались хакерськими атаками і підняли ціни. І навіть в такій вітрині кап.світу держава включає деякі механізми для регулювання цін і збереження балансу. В нас внутрішній ринок олії 5% від її виробництва. І монополісти зарвались, цілком можна було би їх вгамувати. А олію не тільки вживають в чистому вигляді, її використовують і для випічки і для конд.виробів і т.д.
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Додано: Суб 15 тра, 2021 20:35
change_pm написав: BIGor написав:
Вы так ничего и не поняли.
Імхо, він все зрозумів - чи в нього робота така (може від потока якого кормится), а може любить ділда...
А може BIGor, ти правий, і наш колего ніц не розуміє...
кормлюсь - я просто работаю много, и стараюсь хорошо
не люблю - нытье, популизм и халявшиков. сначала заканчивается халява, потом строится нормальный уровень жизни в стране. наоборот не будет.
а насчет более низких цен в других странах - так опишите, как это достигается.
регулирования цен нет, запрета на экспорт нет...
кстати, один из факторов роста цен на подсолнечник - запрет на экспорт наших северных соседей...
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Shaman
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Додано: Суб 15 тра, 2021 22:01
Shaman написав:
кстати, один из факторов роста цен на подсолнечник - запрет на экспорт наших северных соседей...
там причина роста не читание контрактов , которие били заключени в начале 2020 года.
Почти вся семечка ушла за бесценок.
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Додано: Суб 15 тра, 2021 22:58
Shaman написав:
кормлюсь - я просто работаю много, и стараюсь хорошо
не люблю - нытье, популизм и халявшиков. сначала заканчивается халява, потом строится нормальный уровень жизни в стране. наоборот не будет.
а насчет более низких цен в других странах - так опишите, как это достигается.
регулирования цен нет, запрета на экспорт нет...
кстати, один из факторов роста цен на подсолнечник - запрет на экспорт наших северных соседей...
Адепт "импортного паритета", я так понимаю? Открою большую тайну, только вы, плиз, никому - это выдумка для папуасов из стран, в которых труд стоит дешево. Клише, пропагандируемое из всех утюгов и чайников, чтобы не платить больше.
Вспомните один известный ценовой индекс. Почему в США Биг-Мак стоит 4,5 доллара, а в Украине - 1,5 (еще и учитывая иррациональную преданность концепции импортного паритета)? Ответ - разная стоимость труда. Радикально разная! В США - 15 долларов в час, в Украине - 3. С одной стороны, это создает жуткую диспропорцию в себестоимости производства, с другой - в покупательной способности, ведь сотрудники Макдональдса являются такими же потребителями, как и все остальные наемные работники.
Следовательно, не может существовать никакого паритета цен в условиях непаритетной стоимости труда. Когда украинцев пытаются заставить платить европейские цены на газ, тепло и электроэнергию, каждый потребитель обязан себя спросить - а платит ли Нафтогаз своему газовику столько, сколько платит своему итальянская Eni? Платит ли Энергоатом своему энергетику столько, сколько платит своему французская EDF? Нет? Значит давай до свиданья со своими Роттердамами+ и Дюссельдорфами++, потому что себестоимость производства в Украине радикально ниже, а значит паритет цен будет создавать на стороне украинского производителя (монополиста, поскольку в условиях конкуренции цену невозможно навязать силой) необоснованную сверхприбыль, а самого потребителя - делать неприлично бедным...
Самое печальное в этой ситуации - даже не собственники подобного бизнеса и купленные ими элиты, создающие стереотипы о том, что труд должен быть дешевым, а товары и услуги "рыночными". Самое печальное - это толпы лопоухих мазохистов-потребителей, которым заходит этот обман и которые своими же глотками готовы защищать культивируемый порядок вещей. На замечания они взрываются в ответ риторикой "не люблю нытиков и просто много работаю". Прямо таки идеальный материал для эксплуатации! Податливый как пластилин в защите собственных интересов, и твердый как камень в защите интересов своих живоглотов...
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