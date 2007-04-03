zРадио написав:Самое печальное в этой ситуации - даже не собственники подобного бизнеса и купленные ими элиты, создающие стереотипы о том, что труд должен быть дешевым, а товары и услуги "рыночными". Самое печальное - это толпы лопоухих мазохистов-потребителей, которым заходит этот обман и которые своими же глотками готовы защищать культивируемый порядок вещей. На замечания они взрываются в ответ риторикой "не люблю нытиков и просто много работаю".
Поэтому многие голосуют ногами, и постепенно переселяются в ту же Польшу или далее в ЕС. А много работать в Укранине - не равно - много зарабатывать. Я например около 4 лет работал на 2-х работах. Были и 7-дневки по 18 часов. Теперь понимаю, что смысла так делать было никакого. Такой работой свой жизненный уровень не повысишь (разве что сидеть на потоках - но там я понимаю работать особо не надо).
Shaman написав:кормлюсь - я просто работаю много, и стараюсь хорошо
не люблю - нытье, популизм и халявшиков. сначала заканчивается халява, потом строится нормальный уровень жизни в стране. наоборот не будет.
а насчет более низких цен в других странах - так опишите, как это достигается. регулирования цен нет, запрета на экспорт нет...
кстати, один из факторов роста цен на подсолнечник - запрет на экспорт наших северных соседей...
Адепт "импортного паритета", я так понимаю? Открою большую тайну, только вы, плиз, никому - это выдумка для папуасов из стран, в которых труд стоит дешево. Клише, пропагандируемое из всех утюгов и чайников, чтобы не платить больше.
Вспомните один известный ценовой индекс. Почему в США Биг-Мак стоит 4,5 доллара, а в Украине - 1,5 (еще и учитывая иррациональную преданность концепции импортного паритета)? Ответ - разная стоимость труда. Радикально разная! В США - 15 долларов в час, в Украине - 3. С одной стороны, это создает жуткую диспропорцию в себестоимости производства, с другой - в покупательной способности, ведь сотрудники Макдональдса являются такими же потребителями, как и все остальные наемные работники.
Следовательно, не может существовать никакого паритета цен в условиях непаритетной стоимости труда. Когда украинцев пытаются заставить платить европейские цены на газ, тепло и электроэнергию, каждый потребитель обязан себя спросить - а платит ли Нафтогаз своему газовику столько, сколько платит своему итальянская Eni? Платит ли Энергоатом своему энергетику столько, сколько платит своему французская EDF? Нет? Значит давай до свиданья со своими Роттердамами+ и Дюссельдорфами++, потому что себестоимость производства в Украине радикально ниже, а значит паритет цен будет создавать на стороне украинского производителя (монополиста, поскольку в условиях конкуренции цену невозможно навязать силой) необоснованную сверхприбыль, а самого потребителя - делать неприлично бедным...
Самое печальное в этой ситуации - даже не собственники подобного бизнеса и купленные ими элиты, создающие стереотипы о том, что труд должен быть дешевым, а товары и услуги "рыночными". Самое печальное - это толпы лопоухих мазохистов-потребителей, которым заходит этот обман и которые своими же глотками готовы защищать культивируемый порядок вещей. На замечания они взрываются в ответ риторикой "не люблю нытиков и просто много работаю". Прямо таки идеальный материал для эксплуатации! Податливый как пластилин в защите собственных интересов, и твердый как камень в защите интересов своих живоглотов...
какой стиль дискуссии - с переходом на личности, подменой конкретных цифр общими эмоциональными рассуждениями - проффесионал...
Вы же и Ваши однодумцы не отвечаете на мои конкретные вопросы - сплошное растекание мыслями по древу...
Вы не видите, что в нашей стране так и есть - чем выше доля зп в стоимости товара, а особенно услуги - тем цены у нас существенно ниже. стоимость врачебных услуг - притча во языцех. это с одной стороны.
с другой стороны - сборщик Ланоса хочет получать как сборщик Мерседеса. ню ню... конструктор Ланоса - ой, а они вообще есть или берем корейские чертежи...
с третьей стороны - те же пресловутые ИТшники, которые могут создавать продукт такого же уровня, как на Западе - у них все хорошо с зп, даже в украинских компаниях. и многие даже считают, что жить лучше здесь, поскольку уровень зп позволяет намного больше, чем там.
работать много - имеется ввиду не копать ямы по 12-16 часов в день, а уметь выполнять сложную качественную работу - именно это имелось ввиду. поэтому защита собственных интересов - чтобы работа оплачивалась соответственно. и тогда цены на масло или э/энергию не являются вопросом...
zРадио написав:Самое печальное в этой ситуации - даже не собственники подобного бизнеса и купленные ими элиты, создающие стереотипы о том, что труд должен быть дешевым, а товары и услуги "рыночными". Самое печальное - это толпы лопоухих мазохистов-потребителей, которым заходит этот обман и которые своими же глотками готовы защищать культивируемый порядок вещей. На замечания они взрываются в ответ риторикой "не люблю нытиков и просто много работаю".
Поэтому многие голосуют ногами, и постепенно переселяются в ту же Польшу или далее в ЕС. А много работать в Укранине - не равно - много зарабатывать. Я например около 4 лет работал на 2-х работах. Были и 7-дневки по 18 часов. Теперь понимаю, что смысла так делать было никакого. Такой работой свой жизненный уровень не повысишь (разве что сидеть на потоках - но там я понимаю работать особо не надо).
Вы знаете недавно пообщался с одним, вторым, третьим заробитчанином - а работать по 12-16 часов в сутки 6 дней в неделю - то еще удовольствие... многие потом возвращаются.
и второе, если бы народ работал по 12 часов в сутки, он бы и в Украине имел свою тысячу долларов, а то и больше...
а по связи времени работы и заработка, выше написал, надо не ямы копать, а делать более качественную работу. много платят не только ИТшникам. надо быть спецом в своем деле...
Shaman написав:и второе, если бы народ работал по 12 часов в сутки, он бы и в Украине имел свою тысячу долларов, а то и больше...
Є ще один аспект ,який постійно замовчується адептами - нас обібрали... Отримуючи низьку плату за свої товари/послуги - наш працівник платить низьку ціну за товари/послуги таких самих як і він,споживаючи тут результати чужої праці.... Тому й закликаю всьо-пропалістів - відійти від порівняння в доларах і перейти до порівняння в годинах витраченого часу на послугу яку потрібна... ПС Крім медицини - додайте ще й навчання - найдорожча в нас - сотня тисяч гривень - в США/Британії щось середньої паршивості - сотня тисяч доларів... Також додайте - відсутність відпусток в США, чи робота на кількох роботах людей не високої кваліфікації..і так далі і тому подібне.
Shaman написав:Вы знаете недавно пообщался с одним, вторым, третьим заробитчанином - а работать по 12-16 часов в сутки 6 дней в неделю - то еще удовольствие... многие потом возвращаются.
и второе, если бы народ работал по 12 часов в сутки, он бы и в Украине имел свою тысячу долларов, а то и больше...
а по связи времени работы и заработка, выше написал, надо не ямы копать, а делать более качественную работу. много платят не только ИТшникам. надо быть спецом в своем деле...
Ну это Вы пишете по незнанию, я за свои 4 года которые работал на 2-х работах по 18 часов так до 1000 долларов в Киеве и не дошел. И работа была не ямы копать, а довольно ответственная. Так что сказки не рассказывайте, поэтому бегут все из этой страны.
как бы Вам ответить - может Вы чем-то не тем занимаетесь?..
я как раз знаю много примеров, когда и для одной работы 1000 дол не предел. сейчас люди с опытом получают 15-20 тыс грн за 8 часов работы, и это не руководители.
и есть много примеров, когда люди работают за 10-12 тыс без перспектив - но тут вопросы скорей все-таки к людям...
да, на всякий случай - к госслужбе это не относится. там у людей совсем другая схема мотивации...
Shaman написав:какой стиль дискуссии - с переходом на личности, подменой конкретных цифр общими эмоциональными рассуждениями - проффесионал...
Вас обидело то, что я попал в яблочко, или то, что нелестно отозвался о противоположной стороне?
Shaman написав:Вы же и Ваши однодумцы не отвечаете на мои конкретные вопросы - сплошное растекание мыслями по древу...
Ни одного конкретного вопроса не было. Лишь призыв следовать вашему примеру - не ныть и много работать
Shaman написав:Вы не видите, что в нашей стране так и есть - чем выше доля зп в стоимости товара, а особенно услуги - тем цены у нас существенно ниже
Только в тех сегментах рынка, где присутствует конкуренция. Выше я об этом и сам сказал. Приведу вам другой пример - парикмахера, который в Киеве делает абсолютно такую же работу, как его коллега в Нью-Йорке. С той же продуктивностью и тем же качеством. Но зарабатывает в 10 раз меньше, потому что платежеспособный спрос ограничивается 1) и низкой стоимостью труда в Украине, 2) и т.н. "рыночными" ценами на товары и услуги монополий (несмотря на низкую стоимость труда в Укране, неизбежно формирующую и низкую себестоимость производства в Украине).
Если вы продолжаете сопротивляться, значит так ничего и не поняли! Могу сделать еще одну попытку - почему сотрудник Укргаздобычи, получающий украинскую зарплату, должен платить европейскую цену за продукт, который сам же создает с украинской себестоимостью? И почему монополист, на которого он работает, должен присваивать себе нерыночную сверхприбыль, продавая услуги по европейской цене своему сотруднику, которому он платит украинскую зарплату?
Мы что, как общество, проспали Кейнса и все, что было после него? В 21-м веке будем эксплуатировать архаичную конфепцию "невидимой руки рынка", которая привела к Великой депрессии и отошла в небытие во всем развитом мире?
Shaman написав: поэтому защита собственных интересов - чтобы работа оплачивалась соответственно. и тогда цены на масло или э/энергию не являются вопросом...
Вот это как раз пустословие, которые вы пытаетесь повесить на оппонентов. Монополии злоупотребляют рыночной властью не только ценами, но и зарплатами. Когда на конкурентном рынке работает десяток крупных компаний и сотня средних, вы, владея экспертизой и опытом, имеете возможность выбирать, тем самым защищая собственные интересы. Когда же на рынке полтора работодателя, конкуренция за кадры отсутствует, и вы будете не торгуясь принимать те условия, которые вам навяжут. Так это и работает. Так и создаются в небогатой стране баснословные капиталы олигархов и смотрящих за бизнесом, принадлежащим государству!
zРадио написав:Приведу вам другой пример - парикмахера, который в Киеве делает абсолютно такую же работу, как его коллега в Нью-Йорке. С той же продуктивностью и тем же качеством. Но зарабатывает в 10 раз меньше, потому что платежеспособный спрос ограничивается 1) и низкой стоимостью труда в Украине, 2) и т.н. "рыночными" ценами на товары и услуги монополий (несмотря на низкую стоимость труда в Укране, неизбежно формирующую и низкую себестоимость производства в Украине).
Але той же київський перукар отримує товари/послуги які необхідні для нього (оренда житла,комуналка,оплата транспорту,освіта дітей ,медицина, оренда робочого місця,податки... і так далі) у стільки ж разів дешевше ( а може й більше) ніж різниця між вартістю його послуги і вартістю такоїж послуги перукара в Нью-Йорку(Лондоні чи Парижі). Тому З одного боку він отримує в рази менше...з другого боку платить в рази менше...і на виході за кожну пострижену голову має той самий набір товарів/послуг як і нью-йоркець за голову пострижену там.
Shaman написав:Вы знаете недавно пообщался с одним, вторым, третьим заробитчанином - а работать по 12-16 часов в сутки 6 дней в неделю - то еще удовольствие... многие потом возвращаются.
и второе, если бы народ работал по 12 часов в сутки, он бы и в Украине имел свою тысячу долларов, а то и больше...
а по связи времени работы и заработка, выше написал, надо не ямы копать, а делать более качественную работу. много платят не только ИТшникам. надо быть спецом в своем деле...
Ну это Вы пишете по незнанию, я за свои 4 года которые работал на 2-х работах по 18 часов так до 1000 долларов в Киеве и не дошел. И работа была не ямы копать, а довольно ответственная. Так что сказки не рассказывайте, поэтому бегут все из этой страны.
как бы Вам ответить - может Вы чем-то не тем занимаетесь?..
я как раз знаю много примеров, когда и для одной работы 1000 дол не предел. сейчас люди с опытом получают 15-20 тыс грн за 8 часов работы, и это не руководители.
и есть много примеров, когда люди работают за 10-12 тыс без перспектив - но тут вопросы скорей все-таки к людям...
да, на всякий случай - к госслужбе это не относится. там у людей совсем другая схема мотивации...
Вы наверное живете в другом Киеве, 1000 долларов - это уже уровень зарплаты начальника над 10-тью людьми на ответственной должности, еще скорее к нему будет требование ОР больше 10 лет и знание англ. А Вы пишете про 15-20 тыс грн за 8 часов работы . Если бы тут так платили - то поляки, немцы и американцы к нам аж бегом в очередь становились на заработки. Но на самом деле - наоборот.
budivelnik написав:той же київський перукар отримує товари/послуги які необхідні для нього (оренда житла,комуналка,оплата транспорту,освіта дітей ,медицина, оренда робочого місця,податки... і так далі) у стільки ж разів дешевше ( а може й більше) ніж різниця між вартістю його послуги і вартістю такоїж послуги перукара в Нью-Йорку(Лондоні чи Парижі).
Хренові (а не такі ж самі), якщо чесно послуги отримує українець за свої податки, візьміть поліцію - в США це професіональні люди з технікою і органцізацією. В нас треба захищати самому себе. Пожежна - теж саме, якзо до Вас приїде якийсь радянський Зіл - буде Вам щастя. Армія - ну платили в Донецьку і Луганську податки - а отримали розвалену армію, яка їх не захистила. Медицина і виші - тут в Україні повний аут, навіть порівнювати соромно.