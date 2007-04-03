Додано: Нед 16 тра, 2021 10:35

Shaman написав: какой стиль дискуссии - с переходом на личности, подменой конкретных цифр общими эмоциональными рассуждениями - проффесионал... какой стиль дискуссии - с переходом на личности, подменой конкретных цифр общими эмоциональными рассуждениями - проффесионал...

Shaman написав: Вы же и Ваши однодумцы не отвечаете на мои конкретные вопросы - сплошное растекание мыслями по древу... Вы же и Ваши однодумцы не отвечаете на мои конкретные вопросы - сплошное растекание мыслями по древу...

Shaman написав: Вы не видите, что в нашей стране так и есть - чем выше доля зп в стоимости товара, а особенно услуги - тем цены у нас существенно ниже Вы не видите, что в нашей стране так и есть - чем выше доля зп в стоимости товара, а особенно услуги - тем цены у нас существенно ниже

Shaman написав: поэтому защита собственных интересов - чтобы работа оплачивалась соответственно. и тогда цены на масло или э/энергию не являются вопросом... поэтому защита собственных интересов - чтобы работа оплачивалась соответственно. и тогда цены на масло или э/энергию не являются вопросом...

Вас обидело то, что я попал в яблочко, или то, что нелестно отозвался о противоположной стороне?Ни одного конкретного вопроса не было. Лишь призыв следовать вашему примеру - не ныть и много работатьТолько в тех сегментах рынка, где присутствует конкуренция. Выше я об этом и сам сказал. Приведу вам другой пример - парикмахера, который в Киеве делает абсолютно такую же работу, как его коллега в Нью-Йорке. С той же продуктивностью и тем же качеством. Но зарабатывает в 10 раз меньше, потому что платежеспособный спрос ограничивается 1) и низкой стоимостью труда в Украине, 2) и т.н. "рыночными" ценами на товары и услуги монополий (несмотря на низкую стоимость труда в Укране, неизбежно формирующую и низкую себестоимость производства в Украине).Если вы продолжаете сопротивляться, значит так ничего и не поняли! Могу сделать еще одну попытку - почему сотрудник Укргаздобычи, получающий украинскую зарплату, должен платить европейскую цену за продукт, который сам же создает с украинской себестоимостью? И почему монополист, на которого он работает, должен присваивать себе нерыночную сверхприбыль, продавая услуги по европейской цене своему сотруднику, которому он платит украинскую зарплату?Мы что, как общество, проспали Кейнса и все, что было после него? В 21-м веке будем эксплуатировать архаичную конфепцию "невидимой руки рынка", которая привела к Великой депрессии и отошла в небытие во всем развитом мире?Вот это как раз пустословие, которые вы пытаетесь повесить на оппонентов. Монополии злоупотребляют рыночной властью не только ценами, но и зарплатами. Когда на конкурентном рынке работает десяток крупных компаний и сотня средних, вы, владея экспертизой и опытом, имеете возможность выбирать, тем самым защищая собственные интересы. Когда же на рынке полтора работодателя, конкуренция за кадры отсутствует, и вы будете не торгуясь принимать те условия, которые вам навяжут. Так это и работает. Так и создаются в небогатой стране баснословные капиталы олигархов и смотрящих за бизнесом, принадлежащим государству!