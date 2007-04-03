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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 86878889
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 10:59

  zРадио написав:
  Shaman написав:какой стиль дискуссии - с переходом на личности, подменой конкретных цифр общими эмоциональными рассуждениями - проффесионал...

Вас обидело то, что я попал в яблочко, или то, что нелестно отозвался о противоположной стороне? :mrgreen:
  Shaman написав:Вы же и Ваши однодумцы не отвечаете на мои конкретные вопросы - сплошное растекание мыслями по древу...

Ни одного конкретного вопроса не было. Лишь призыв следовать вашему примеру - не ныть и много работать
  Shaman написав:Вы не видите, что в нашей стране так и есть - чем выше доля зп в стоимости товара, а особенно услуги - тем цены у нас существенно ниже

Только в тех сегментах рынка, где присутствует конкуренция. Выше я об этом и сам сказал. Приведу вам другой пример - парикмахера, который в Киеве делает абсолютно такую же работу, как его коллега в Нью-Йорке. С той же продуктивностью и тем же качеством. Но зарабатывает в 10 раз меньше, потому что платежеспособный спрос ограничивается 1) и низкой стоимостью труда в Украине, 2) и т.н. "рыночными" ценами на товары и услуги монополий (несмотря на низкую стоимость труда в Укране, неизбежно формирующую и низкую себестоимость производства в Украине).

Если вы продолжаете сопротивляться, значит так ничего и не поняли! Могу сделать еще одну попытку - почему сотрудник Укргаздобычи, получающий украинскую зарплату, должен платить европейскую цену за продукт, который сам же создает с украинской себестоимостью? И почему монополист, на которого он работает, должен присваивать себе нерыночную сверхприбыль, продавая услуги по европейской цене своему сотруднику, которому он платит украинскую зарплату?

Мы что, как общество, проспали Кейнса и все, что было после него? В 21-м веке будем эксплуатировать архаичную конфепцию "невидимой руки рынка", которая привела к Великой депрессии и отошла в небытие во всем развитом мире?
  Shaman написав: поэтому защита собственных интересов - чтобы работа оплачивалась соответственно. и тогда цены на масло или э/энергию не являются вопросом...

Вот это как раз пустословие, которые вы пытаетесь повесить на оппонентов. Монополии злоупотребляют рыночной властью не только ценами, но и зарплатами. Когда на конкурентном рынке работает десяток крупных компаний и сотня средних, вы, владея экспертизой и опытом, имеете возможность выбирать, тем самым защищая собственные интересы. Когда же на рынке полтора работодателя, конкуренция за кадры отсутствует, и вы будете не торгуясь принимать те условия, которые вам навяжут. Так это и работает. Так и создаются в небогатой стране баснословные капиталы олигархов и смотрящих за бизнесом, принадлежащим государству!

сама манера перехода на личности - пример демагогии...

конкретный вопрос - как в дугих странах достигается то, что уровень цен на масло не растет вместе с рынком - Вы же сами какие-то страны называли. при том, что там нет регулирования цен. пока нет ответа на этот вопрос, не надо волать о зраде здесь - ник обязывает разве что (ну не мог удержаться) :mrgreen:

цена на газ, на руду - думаю, там доля зп не очень большая - и это чистый коммодитиз - тут свои правила.
чего все к газу прицепились - большая часть добычи - это гос предприятия. по Вашей логике, чем больше прибыль госпредприятий, тем лучше.
почему все молчат про железную руду?..

Кейнс - одна из теорий, это не рецепт на все случаи жизни... вообще нет в эконом теории базовых аксиом - только те или иные допущения. читаем Хайека Дорога к рабству и Пагубная самонадеянность.

насчет зп в монополиях - посмеялся. как раз в Метинвесте и ДТЭК далеко не самые низкие зп. сейчас конкуренция на рынке зп - мама не горюй, сейчас опять рынок работника.
ковид внес свои коррективы в мелкий бизнес - но тут как раз Европа открыта, можно перекантоваться...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 11:11

  budivelnik написав:Але той же київський перукар отримує товари/послуги які необхідні для нього (оренда житла,комуналка,оплата транспорту,освіта дітей ,медицина, оренда робочого місця,податки... і так далі) у стільки ж разів дешевше ( а може й більше) ніж різниця між вартістю його послуги і вартістю такоїж послуги перукара в Нью-Йорку(Лондоні чи Парижі)


Если тезисно:
1) нью-йоркский парикмахер берет высокую цену за свой труд и оплачивает все услуги, эксплуатирующие труд других людей, по столь же высокой цене. Пропорция доходов и расходов

2) киевский парикмахер берет низкую цену за свой труд и оплачивает а) часть услуг, производимых с помощью труда других людей в конкурентной среде, по столь же низкой цене, и б) часть услуг, производимых с помощью труда других людей монополиями, по высокой цене, которая соответствует цене на труд в Нью-Йорке, а не Киеве. Диспропорция доходов и расходов
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 11:20

  Shaman написав:сама манера перехода на личности - пример демагогии...


Ок, принимается. Это было необязательно с моей стороны, но я посчитал, что так легче будет достучаться до вашей сознательности и здорового эго

  Shaman написав:конкретный вопрос - как в дугих странах достигается то, что уровень цен на масло не растет вместе с рынком - Вы же сами какие-то страны называли. при том, что там нет регулирования цен. пока нет ответа на этот вопрос, не надо волать о зраде здесь - ник обязывает разве что (ну не мог удержаться) :mrgreen:


Выше я отвечал на этот вопрос Косте - работающий рынок поставочных форвардов. Абсолютно рыночный win-win механизм. Так что зраду распустили как раз вы, узрев реваншизм "гомосоветикусов", которыми тут и не пахнет :lol:


  Shaman написав:цена на газ, на руду - думаю, там доля зп не очень большая - и это чистый коммодитиз - тут свои правила.
чего все к газу прицепились - большая часть добычи - это гос предприятия. по Вашей логике, чем больше прибыль госпредприятий, тем лучше.
почему все молчат про железную руду?..


Я не молчу. У нас и там монополия (Метинвест и Феррэкспо), которая не должна существовать в европейской стране


  Shaman написав:насчет зп в монополиях - посмеялся. как раз в Метинвесте и ДТЭК далеко не самые низкие зп. сейчас конкуренция на рынке зп - мама не горюй, сейчас опять рынок работника.
ковид внес свои коррективы в мелкий бизнес - но тут как раз Европа открыта, можно перекантоваться...


Посмеялись? Я тоже) Ведь "не самые низкие зп", о которых вы говорите, относятся только в ТОП-менеджменту. Даже руководство среднего звена там бедное в сравнении со своими иностранными визави (а цены на производимый продукт - биржевые).

Что касается конкуренции на рынке труда - смотрите динамику занятости. За прошлый год она снизилась на 800 тыс человек. Хорошая такая конкуренция :mrgreen:
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