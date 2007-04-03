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рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 87888990
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 19:10

  Shaman написав:сразу признаю одну данность - действительно есть места, где высокие зп, и есть, где низкие. я про места, где высокие зп - по моему мнению человек с головой сможет такие найти.

если про ИТ - 1000 уе - это по итогам 3 лет работы джуном - опять же если у Вас это получается, а не 3 года просиживаете штаны.
старт 400 уе.

по не ИТ - тот же старт сейчас 8-10 тыс грн. квалифиц сотрудник - 15-20 тыс грн. нач-к отдела 20-30 тыс грн - и это цифры не с самого богатого предприятия. но опять же, надо работать, а не просиживать штаны. если у вас начальник коммерческого отдела сидит на 10-15 тыс грн - ничего личного, у него есть отдельный доход - в лучшем случае не за Ваш счет :lol:

ваши требования 10 лет и англ - это уже уровень дир-ра какого-то, тут зп должны идти от 2 куе

и да, это даже не Киев ;)

Вот оно как, начинали тут писать за 15-20 тыс грн за 8 часов работы (один рабочий день) - а в конце выходит квалифиц сотрудник - 15-20 тыс грн. в месяц?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 19:13

  budivelnik написав:
  BIGor написав:Вы наверное живете в другом Киеве, 1000 долларов - это уже уровень зарплаты начальника над 10-тью людьми на ответственной должности, еще скорее к нему будет требование ОР больше 10 лет и знание англ. А Вы пишете про 15-20 тыс грн за 8 часов работы :mrgreen:.
Если бы тут так платили - то поляки, немцы и американцы к нам аж бегом в очередь становились на заработки.
Но на самом деле - наоборот.
Львів,
простий продавець продтоварів ,
180 годин роботи=10000 грн на руки, без підлеглих,без знання мови ,
без вищої освіти, вік від 20 до 55...
Може ви не там шукаєте?
Або ви настільки декваліфіковані що не можете виконувати роль простого продавця?

А тепер рахуйте, бо у Вас явно рахывниця поламалася.
Тут писали про 15-20 тыс грн за 8 часов работы (вiзьмемо 17500 грн за 8 годин) це 2 187,5 грн за годину.
Ваш простий продавець продтоварів 180 годин роботи=10000 грн на руки це 55,55 грн. година.
А тепер порівняйте 2 187,5 грн і 55,55 грн.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 19:25

  BIGor написав:
  Shaman написав:сразу признаю одну данность - действительно есть места, где высокие зп, и есть, где низкие. я про места, где высокие зп - по моему мнению человек с головой сможет такие найти.

если про ИТ - 1000 уе - это по итогам 3 лет работы джуном - опять же если у Вас это получается, а не 3 года просиживаете штаны.
старт 400 уе.

по не ИТ - тот же старт сейчас 8-10 тыс грн. квалифиц сотрудник - 15-20 тыс грн. нач-к отдела 20-30 тыс грн - и это цифры не с самого богатого предприятия. но опять же, надо работать, а не просиживать штаны. если у вас начальник коммерческого отдела сидит на 10-15 тыс грн - ничего личного, у него есть отдельный доход - в лучшем случае не за Ваш счет :lol:

ваши требования 10 лет и англ - это уже уровень дир-ра какого-то, тут зп должны идти от 2 куе

и да, это даже не Киев ;)

Вот оно как, начинали тут писать за 15-20 тыс грн за 8 часов работы (один рабочий день) - а в конце выходит квалифиц сотрудник - 15-20 тыс грн. в месяц?

Вы подумали 15-20 тыс грн в день? мы же изначально обсуждали 1000 уе в мес. понятно, что такие только у топов - и то далеко не у всех.
будем писать более развернуто, без контекста.

или Вы тоже на 2 работах пытались заработать 1 куе за день???)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 19:28

  Ой+ написав:
  Shaman написав:если про ИТ - 1000 уе - это по итогам 3 лет работы джуном - опять же если у Вас это получается, а не 3 года просиживаете штаны.


Хто як. Мій син 21 рік 100 тис. грн. оф. зарплата, рік стажу. По ЄСВ впирається в стелю. Декілька його приятелів приблизно так само. Не всі Іт-вці ФОПи.

Щодо регулювання цін, то бачимо як зараз з бензином, коли певні марки щезли. З продуктами теж таке могло би бути.
Причому чомусь не видно тої регуляції у сфері надвисоких зарплат, що платяться з бюджету, що було би значно доречніше.

так тоже бывает - но это скорей исключение.
опять же, сколько лет опыт программирования?..
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 20:04

  BIGor написав:
  budivelnik написав:
  BIGor написав:Вы наверное живете в другом Киеве, 1000 долларов - это уже уровень зарплаты начальника над 10-тью людьми на ответственной должности, еще скорее к нему будет требование ОР больше 10 лет и знание англ. А Вы пишете про 15-20 тыс грн за 8 часов работы :mrgreen:.
Если бы тут так платили - то поляки, немцы и американцы к нам аж бегом в очередь становились на заработки.
Но на самом деле - наоборот.
Львів,
простий продавець продтоварів ,
180 годин роботи=10000 грн на руки, без підлеглих,без знання мови ,
без вищої освіти, вік від 20 до 55...
Може ви не там шукаєте?
Або ви настільки декваліфіковані що не можете виконувати роль простого продавця?
А тепер рахуйте, бо у Вас явно рахывниця поламалася.
Тут писали про 15-20 тыс грн за 8 часов работы (вiзьмемо 17500 грн за 8 годин) це 2 187,5 грн за годину.
Ваш простий продавець продтоварів 180 годин роботи=10000 грн на руки це 55,55 грн. година.
А тепер порівняйте 2 187,5 грн і 55,55 грн.
В мене рахівниця - чи у вас ум за разум ?
2000-2500 грн/година ???? :mrgreen:
Як думаєте багато людей в світі заробляють
80 доларів/година=12000 доларів місяць=140000 рік?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 20:11

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  zРадио написав:Если в Киеве на среднюю киевскую зарплату ты купишь меньший объем услуг, в производстве которых активно задействован труд, чем в НЙ на среднюю нй-скую зарплату, значит стоимость труда не находится в паритете - она недооценена в Киеве!
Крім зарплати - треба ще дивитись і на продуктивність...
Якщо продуктивність не виросла - то й зарплата не виросте.
  zРадио написав:Не 70%, а 40%, но даже их Нафтогаз в бюджет не перечисляет, аккумулируя кэш у себя на балансе. Наконец то за эту лавочку взялся акционер - Кабмин. Я не испытываю иллюзий, что с коррупцией там будет покончено, но хотя бы разворушили гнездо, попутавшее государственную шерсть со своей (с)
Цю побрехеньку про 40% - можеш розповідати в черговий раз скільки завгодно..
Є офіційна статистика, по якій Нафтогаз перечислив 110 млрд грн податків і дивідентів в Бюджет...
Ми видобуваємо 20 млрд м3 газу+/- , продаємо їх на 120 млрд грн +/- , ще отримуємо 30-40 млрд за перекачку...
і скільки 110 млрд податків/дивідентів до 160 млрд у відсотках?
в мене виходить 70...
Тепер ти покажи як в тебе вийшло
а - 40%
б - звідки взявся кеш який Нафтогаз в себе тупікнув
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 20:27

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  budivelnik написав:В мене рахівниця - чи у вас ум за разум ?
2000-2500 грн/година ????
Як думаєте багато людей в світі заробляють
80 доларів/година=12000 доларів місяць=140000 рік?

Це не я писав, а інший товариш на форумі. А Ви тільки підтвердили те що він написав.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 20:31

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:сразу признаю одну данность - действительно есть места, где высокие зп, и есть, где низкие. я про места, где высокие зп - по моему мнению человек с головой сможет такие найти.

если про ИТ - 1000 уе - это по итогам 3 лет работы джуном - опять же если у Вас это получается, а не 3 года просиживаете штаны.
старт 400 уе.

по не ИТ - тот же старт сейчас 8-10 тыс грн. квалифиц сотрудник - 15-20 тыс грн. нач-к отдела 20-30 тыс грн - и это цифры не с самого богатого предприятия. но опять же, надо работать, а не просиживать штаны. если у вас начальник коммерческого отдела сидит на 10-15 тыс грн - ничего личного, у него есть отдельный доход - в лучшем случае не за Ваш счет :lol:

ваши требования 10 лет и англ - это уже уровень дир-ра какого-то, тут зп должны идти от 2 куе

и да, это даже не Киев ;)

Вот оно как, начинали тут писать за 15-20 тыс грн за 8 часов работы (один рабочий день) - а в конце выходит квалифиц сотрудник - 15-20 тыс грн. в месяц?

Вы подумали 15-20 тыс грн в день? мы же изначально обсуждали 1000 уе в мес. понятно, что такие только у топов - и то далеко не у всех.
будем писать более развернуто, без контекста.

или Вы тоже на 2 работах пытались заработать 1 куе за день???)

Именно звучало как за 8 часов :D Вот у меня и подгорело. Сейчас в Киеве может и уже легче 1000 уе в мес. заработать, а про ситуацию писал которая была 3 года назад, возможно наши работодатели попустились, и уровень ЗП вырос, многие уехали в Польши, депопуляция итд.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 21:01

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Shaman написав:так тоже бывает - но это скорей исключение.
опять же, сколько лет опыт программирования?..


Реальної роботи було менше 1 року, як отримав такий контракт. До цього мав дуже непогані результати на турнірах з програмування індивідуальних і командних.
Але один з його колег стартонув у гуглі з 200 тис. $ на рік. Пропозиції роботи, що він мав поза ненькою, були з врахуванням видатків десь співставимі з нетто тут.
На продукти звичайно вистачає, але якщо утримувати сім'ю та розжитись на власне житло, то навіть з такою зарплатою треба потрудитись.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 21:20

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Ну это Вы пишете по незнанию, я за свои 4 года которые работал на 2-х работах по 18 часов так до 1000 долларов в Киеве и не дошел. И работа была не ямы копать, а довольно ответственная. Так что сказки не рассказывайте, поэтому бегут все из этой страны.

как бы Вам ответить - может Вы чем-то не тем занимаетесь?..

я как раз знаю много примеров, когда и для одной работы 1000 дол не предел. сейчас люди с опытом получают 15-20 тыс грн за 8 часов работы, и это не руководители.

и есть много примеров, когда люди работают за 10-12 тыс без перспектив - но тут вопросы скорей все-таки к людям...

да, на всякий случай - к госслужбе это не относится. там у людей совсем другая схема мотивации...

Вы наверное живете в другом Киеве, 1000 долларов - это уже уровень зарплаты начальника над 10-тью людьми на ответственной должности, еще скорее к нему будет требование ОР больше 10 лет и знание англ. А Вы пишете про 15-20 тыс грн за 8 часов работы :mrgreen:.
Если бы тут так платили - то поляки, немцы и американцы к нам аж бегом в очередь становились на заработки.
Но на самом деле - наоборот.


Даже в 2015 году 1000 долл в Киеве были не топ ЗП даже для специалистов без подчиненных, не то что руководителя. Сейчас и подавно
Faceless
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