Shaman написав:сразу признаю одну данность - действительно есть места, где высокие зп, и есть, где низкие. я про места, где высокие зп - по моему мнению человек с головой сможет такие найти.
если про ИТ - 1000 уе - это по итогам 3 лет работы джуном - опять же если у Вас это получается, а не 3 года просиживаете штаны. старт 400 уе.
по не ИТ - тот же старт сейчас 8-10 тыс грн. квалифиц сотрудник - 15-20 тыс грн. нач-к отдела 20-30 тыс грн - и это цифры не с самого богатого предприятия. но опять же, надо работать, а не просиживать штаны. если у вас начальник коммерческого отдела сидит на 10-15 тыс грн - ничего личного, у него есть отдельный доход - в лучшем случае не за Ваш счет
ваши требования 10 лет и англ - это уже уровень дир-ра какого-то, тут зп должны идти от 2 куе
и да, это даже не Киев
Вот оно как, начинали тут писать за 15-20 тыс грн за 8 часов работы (один рабочий день) - а в конце выходит квалифиц сотрудник - 15-20 тыс грн. в месяц?
BIGor написав:Вы наверное живете в другом Киеве, 1000 долларов - это уже уровень зарплаты начальника над 10-тью людьми на ответственной должности, еще скорее к нему будет требование ОР больше 10 лет и знание англ. А Вы пишете про 15-20 тыс грн за 8 часов работы . Если бы тут так платили - то поляки, немцы и американцы к нам аж бегом в очередь становились на заработки. Но на самом деле - наоборот.
Львів, простий продавець продтоварів , 180 годин роботи=10000 грн на руки, без підлеглих,без знання мови , без вищої освіти, вік від 20 до 55... Може ви не там шукаєте? Або ви настільки декваліфіковані що не можете виконувати роль простого продавця?
А тепер рахуйте, бо у Вас явно рахывниця поламалася. Тут писали про 15-20 тыс грн за 8 часов работы (вiзьмемо 17500 грн за 8 годин) це 2 187,5 грн за годину. Ваш простий продавець продтоварів 180 годин роботи=10000 грн на руки це 55,55 грн. година. А тепер порівняйте 2 187,5 грн і 55,55 грн.
Shaman написав:сразу признаю одну данность - действительно есть места, где высокие зп, и есть, где низкие. я про места, где высокие зп - по моему мнению человек с головой сможет такие найти.
если про ИТ - 1000 уе - это по итогам 3 лет работы джуном - опять же если у Вас это получается, а не 3 года просиживаете штаны. старт 400 уе.
по не ИТ - тот же старт сейчас 8-10 тыс грн. квалифиц сотрудник - 15-20 тыс грн. нач-к отдела 20-30 тыс грн - и это цифры не с самого богатого предприятия. но опять же, надо работать, а не просиживать штаны. если у вас начальник коммерческого отдела сидит на 10-15 тыс грн - ничего личного, у него есть отдельный доход - в лучшем случае не за Ваш счет
ваши требования 10 лет и англ - это уже уровень дир-ра какого-то, тут зп должны идти от 2 куе
и да, это даже не Киев
Вот оно как, начинали тут писать за 15-20 тыс грн за 8 часов работы (один рабочий день) - а в конце выходит квалифиц сотрудник - 15-20 тыс грн. в месяц?
Вы подумали 15-20 тыс грн в день? мы же изначально обсуждали 1000 уе в мес. понятно, что такие только у топов - и то далеко не у всех. будем писать более развернуто, без контекста.
или Вы тоже на 2 работах пытались заработать 1 куе за день???)
Shaman написав:если про ИТ - 1000 уе - это по итогам 3 лет работы джуном - опять же если у Вас это получается, а не 3 года просиживаете штаны.
Хто як. Мій син 21 рік 100 тис. грн. оф. зарплата, рік стажу. По ЄСВ впирається в стелю. Декілька його приятелів приблизно так само. Не всі Іт-вці ФОПи.
Щодо регулювання цін, то бачимо як зараз з бензином, коли певні марки щезли. З продуктами теж таке могло би бути. Причому чомусь не видно тої регуляції у сфері надвисоких зарплат, що платяться з бюджету, що було би значно доречніше.
так тоже бывает - но это скорей исключение. опять же, сколько лет опыт программирования?..
BIGor написав:Вы наверное живете в другом Киеве, 1000 долларов - это уже уровень зарплаты начальника над 10-тью людьми на ответственной должности, еще скорее к нему будет требование ОР больше 10 лет и знание англ. А Вы пишете про 15-20 тыс грн за 8 часов работы . Если бы тут так платили - то поляки, немцы и американцы к нам аж бегом в очередь становились на заработки. Но на самом деле - наоборот.
Львів, простий продавець продтоварів , 180 годин роботи=10000 грн на руки, без підлеглих,без знання мови , без вищої освіти, вік від 20 до 55... Може ви не там шукаєте? Або ви настільки декваліфіковані що не можете виконувати роль простого продавця?
А тепер рахуйте, бо у Вас явно рахывниця поламалася. Тут писали про 15-20 тыс грн за 8 часов работы (вiзьмемо 17500 грн за 8 годин) це 2 187,5 грн за годину. Ваш простий продавець продтоварів 180 годин роботи=10000 грн на руки це 55,55 грн. година. А тепер порівняйте 2 187,5 грн і 55,55 грн.
В мене рахівниця - чи у вас ум за разум ? 2000-2500 грн/година ???? Як думаєте багато людей в світі заробляють 80 доларів/година=12000 доларів місяць=140000 рік?
zРадио написав:Если в Киеве на среднюю киевскую зарплату ты купишь меньший объем услуг, в производстве которых активно задействован труд, чем в НЙ на среднюю нй-скую зарплату, значит стоимость труда не находится в паритете - она недооценена в Киеве!
Крім зарплати - треба ще дивитись і на продуктивність... Якщо продуктивність не виросла - то й зарплата не виросте.
zРадио написав:Не 70%, а 40%, но даже их Нафтогаз в бюджет не перечисляет, аккумулируя кэш у себя на балансе. Наконец то за эту лавочку взялся акционер - Кабмин. Я не испытываю иллюзий, что с коррупцией там будет покончено, но хотя бы разворушили гнездо, попутавшее государственную шерсть со своей (с)
Цю побрехеньку про 40% - можеш розповідати в черговий раз скільки завгодно.. Є офіційна статистика, по якій Нафтогаз перечислив 110 млрд грн податків і дивідентів в Бюджет... Ми видобуваємо 20 млрд м3 газу+/- , продаємо їх на 120 млрд грн +/- , ще отримуємо 30-40 млрд за перекачку... і скільки 110 млрд податків/дивідентів до 160 млрд у відсотках? в мене виходить 70... Тепер ти покажи як в тебе вийшло а - 40% б - звідки взявся кеш який Нафтогаз в себе тупікнув
Shaman написав:сразу признаю одну данность - действительно есть места, где высокие зп, и есть, где низкие. я про места, где высокие зп - по моему мнению человек с головой сможет такие найти.
если про ИТ - 1000 уе - это по итогам 3 лет работы джуном - опять же если у Вас это получается, а не 3 года просиживаете штаны. старт 400 уе.
по не ИТ - тот же старт сейчас 8-10 тыс грн. квалифиц сотрудник - 15-20 тыс грн. нач-к отдела 20-30 тыс грн - и это цифры не с самого богатого предприятия. но опять же, надо работать, а не просиживать штаны. если у вас начальник коммерческого отдела сидит на 10-15 тыс грн - ничего личного, у него есть отдельный доход - в лучшем случае не за Ваш счет
ваши требования 10 лет и англ - это уже уровень дир-ра какого-то, тут зп должны идти от 2 куе
и да, это даже не Киев
Вот оно как, начинали тут писать за 15-20 тыс грн за 8 часов работы (один рабочий день) - а в конце выходит квалифиц сотрудник - 15-20 тыс грн. в месяц?
Вы подумали 15-20 тыс грн в день? мы же изначально обсуждали 1000 уе в мес. понятно, что такие только у топов - и то далеко не у всех. будем писать более развернуто, без контекста.
или Вы тоже на 2 работах пытались заработать 1 куе за день???)
Именно звучало как за 8 часов Вот у меня и подгорело. Сейчас в Киеве может и уже легче 1000 уе в мес. заработать, а про ситуацию писал которая была 3 года назад, возможно наши работодатели попустились, и уровень ЗП вырос, многие уехали в Польши, депопуляция итд.
Shaman написав:так тоже бывает - но это скорей исключение. опять же, сколько лет опыт программирования?..
Реальної роботи було менше 1 року, як отримав такий контракт. До цього мав дуже непогані результати на турнірах з програмування індивідуальних і командних. Але один з його колег стартонув у гуглі з 200 тис. $ на рік. Пропозиції роботи, що він мав поза ненькою, були з врахуванням видатків десь співставимі з нетто тут. На продукти звичайно вистачає, але якщо утримувати сім'ю та розжитись на власне житло, то навіть з такою зарплатою треба потрудитись.
BIGor написав:Ну это Вы пишете по незнанию, я за свои 4 года которые работал на 2-х работах по 18 часов так до 1000 долларов в Киеве и не дошел. И работа была не ямы копать, а довольно ответственная. Так что сказки не рассказывайте, поэтому бегут все из этой страны.
как бы Вам ответить - может Вы чем-то не тем занимаетесь?..
я как раз знаю много примеров, когда и для одной работы 1000 дол не предел. сейчас люди с опытом получают 15-20 тыс грн за 8 часов работы, и это не руководители.
и есть много примеров, когда люди работают за 10-12 тыс без перспектив - но тут вопросы скорей все-таки к людям...
да, на всякий случай - к госслужбе это не относится. там у людей совсем другая схема мотивации...
Вы наверное живете в другом Киеве, 1000 долларов - это уже уровень зарплаты начальника над 10-тью людьми на ответственной должности, еще скорее к нему будет требование ОР больше 10 лет и знание англ. А Вы пишете про 15-20 тыс грн за 8 часов работы . Если бы тут так платили - то поляки, немцы и американцы к нам аж бегом в очередь становились на заработки. Но на самом деле - наоборот.
Даже в 2015 году 1000 долл в Киеве были не топ ЗП даже для специалистов без подчиненных, не то что руководителя. Сейчас и подавно