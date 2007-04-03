Shaman написав:

сразу признаю одну данность - действительно есть места, где высокие зп, и есть, где низкие. я про места, где высокие зп - по моему мнению человек с головой сможет такие найти.если про ИТ - 1000 уе - это по итогам 3 лет работы джуном - опять же если у Вас это получается, а не 3 года просиживаете штаны.старт 400 уе.по не ИТ - тот же старт сейчас 8-10 тыс грн. квалифиц сотрудник - 15-20 тыс грн. нач-к отдела 20-30 тыс грн - и это цифры не с самого богатого предприятия. но опять же, надо работать, а не просиживать штаны. если у вас начальник коммерческого отдела сидит на 10-15 тыс грн - ничего личного, у него есть отдельный доход - в лучшем случае не за Ваш счетваши требования 10 лет и англ - это уже уровень дир-ра какого-то, тут зп должны идти от 2 куеи да, это даже не Киев