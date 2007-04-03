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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 88899091
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 07:50

  Faceless написав:Даже в 2015 году 1000 долл в Киеве были не топ ЗП даже для специалистов без подчиненных, не то что руководителя. Сейчас и подавно

Ну от Вас другого комментария и не ожидал, Киев Фейслесса - это другой мир доступный только избранным. Помню после девальвации гривны в 2014-2015 годах моя киевская зарплата стала меньше 300 долл. Хотя до этого была выше средней по Киеву.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 11:42

  BIGor написав:
  Faceless написав:Даже в 2015 году 1000 долл в Киеве были не топ ЗП даже для специалистов без подчиненных, не то что руководителя. Сейчас и подавно

Ну от Вас другого комментария и не ожидал, Киев Фейслесса - это другой мир доступный только избранным. Помню после девальвации гривны в 2014-2015 годах моя киевская зарплата стала меньше 300 долл. Хотя до этого была выше средней по Киеву.

Я тоже в этом плане пострадал в 2014. Но вы слишком предвзяты, то, что вы называете "Киев Фейслесса" - обычная реальность для пересичных квалифицированных специалистов
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:43

  Shaman написав:
  change_pm написав:
  BIGor написав: Вы так ничего и не поняли.
Імхо, він все зрозумів - чи в нього робота така (може від потока якого кормится), а може любить ділда...
А може BIGor, ти правий, і наш колего ніц не розуміє... :mrgreen:
кормлюсь - я просто работаю много, и стараюсь хорошо :wink:
не люблю - нытье, популизм и халявшиков. сначала заканчивается халява, потом строится нормальный уровень жизни в стране. наоборот не будет.

А тут обычная традиция - если кто-то не жалуется на жизнь, его теневики-бизнесмены, которых здесь 90%, сразу обвиняют в том, что "сидит на потоках", "прокурор или судья" и т.п.
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:17

  Shaman написав:
  Ой+ написав:
  Shaman написав:если про ИТ - 1000 уе - это по итогам 3 лет работы джуном - опять же если у Вас это получается, а не 3 года просиживаете штаны.
Хто як. Мій син 21 рік 100 тис. грн. оф. зарплата, рік стажу. По ЄСВ впирається в стелю. Декілька його приятелів приблизно так само. Не всі Іт-вці ФОПи.
так тоже бывает - но это скорей исключение.
опять же, сколько лет опыт программирования?..

У моего младшего сына-айтишника зарплата 120 кгрн, полностью белая, не ФОП и не начальник. Ему, правда, уже под 40.
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