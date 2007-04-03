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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 тра, 2021 07:50
Faceless написав:
Даже в 2015 году 1000 долл в Киеве были не топ ЗП даже для специалистов без подчиненных, не то что руководителя. Сейчас и подавно
Ну от Вас другого комментария и не ожидал, Киев Фейслесса - это другой мир доступный только избранным. Помню после девальвации гривны в 2014-2015 годах моя киевская зарплата стала меньше 300 долл. Хотя до этого была выше средней по Киеву.
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BIGor
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Додано: Пон 17 тра, 2021 11:42
BIGor написав: Faceless написав:
Даже в 2015 году 1000 долл в Киеве были не топ ЗП даже для специалистов без подчиненных, не то что руководителя. Сейчас и подавно
Ну от Вас другого комментария и не ожидал, Киев Фейслесса - это другой мир доступный только избранным. Помню после девальвации гривны в 2014-2015 годах моя киевская зарплата стала меньше 300 долл. Хотя до этого была выше средней по Киеву.
Я тоже в этом плане пострадал в 2014. Но вы слишком предвзяты, то, что вы называете "Киев Фейслесса" - обычная реальность для пересичных квалифицированных специалистов
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Додано: Пон 17 тра, 2021 12:43
Shaman написав: change_pm написав: BIGor написав:
Вы так ничего и не поняли.
Імхо, він все зрозумів - чи в нього робота така (може від потока якого кормится), а може любить ділда...
А може BIGor, ти правий, і наш колего ніц не розуміє...
кормлюсь - я просто работаю много, и стараюсь хорошо
не люблю - нытье, популизм и халявшиков. сначала заканчивается халява, потом строится нормальный уровень жизни в стране. наоборот не будет.
А тут обычная традиция - если кто-то не жалуется на жизнь, его теневики-бизнесмены, которых здесь 90%, сразу обвиняют в том, что "сидит на потоках", "прокурор или судья" и т.п.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 13:17
Shaman написав: Ой+ написав: Shaman написав:
если про ИТ - 1000 уе - это по итогам 3 лет работы джуном - опять же если у Вас это получается, а не 3 года просиживаете штаны.
Хто як. Мій син 21 рік 100 тис. грн. оф. зарплата, рік стажу. По ЄСВ впирається в стелю. Декілька його приятелів приблизно так само. Не всі Іт-вці ФОПи.
так тоже бывает - но это скорей исключение.
опять же, сколько лет опыт программирования?..
У моего младшего сына-айтишника зарплата 120 кгрн, полностью белая, не ФОП и не начальник. Ему, правда, уже под 40.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 07:37
Starikan написав: Shaman написав: Ой+ написав:
Хто як. Мій син 21 рік 100 тис. грн. оф. зарплата, рік стажу. По ЄСВ впирається в стелю. Декілька його приятелів приблизно так само. Не всі Іт-вці ФОПи.
так тоже бывает - но это скорей исключение.
опять же, сколько лет опыт программирования?..
У моего младшего сына-айтишника зарплата 120 кгрн, полностью белая, не ФОП и не начальник. Ему, правда, уже под 40.
надо писать более развернуть - сама зп в районе 100 тыс грн - 4-5 куе - это норм. это уровень сеньор в ИТ. есть такие знакомые.
я ставлю под сомнение в 21 год. обычно сеньор - это 5-10 лет стажа. и сеньоров не так много - 10-20% от общего числа ИТшников
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Shaman
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Додано: Вів 18 тра, 2021 08:00
Shaman написав:
я ставлю под сомнение в 21 год. обычно сеньор - это 5-10 лет стажа. и сеньоров не так много - 10-20% от общего числа ИТшников
Ваше право. Син працює на транснаціональну компанію, 100 тис. нараховують, отримує 80 тис. ЄСВ фірма окремо сплачує. Перед тим трохи працював на місцеву контору, то зразу стартував з 1 тис. євро, за пару місяців отримував еквівалент 2 тис. Повторюсь, що по міжнародним програмістським турнірам він займав вельми пристойні місця. В загальному тренді його одногрупники десь ідуть по траєкторії як Ви змальовували.
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