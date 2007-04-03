Как гласит людская молва , проблемы могут быть не только на старте пищеварительного тракта , а и слипание в его финишной части .
вы гурман однако ведь таки в точку
поэтому надо не забывать, что всё хорошо в меру
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 тра, 2021 18:01
Гурман
вы гурман однако ведь таки в точку
поэтому надо не забывать, что всё хорошо в меру
Додано: Чет 03 чер, 2021 14:05
з 17 хвилини...
Додано: Суб 05 чер, 2021 15:01
Ну, эт вы, батенька, насчёт прекрасных-то плодородных израильских земель махнули малость-с. Имела честь проживать в этой чудесной стране долгий период времени, и именно-таки на севере. Вся адаптированная растительная продукция выращивается в большей мере благодаря технологиям, а не плодородным (ха-ха) израильским землям. Вы ещё напишите, что там чернозём Картошка, к слову сказать, тамошняя – просто ужасна.
Додано: Нед 06 чер, 2021 06:52
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Та картошка, что сюда доезжала - вполне нормальная была и в этом году, и в прошлом.
Додано: Нед 06 чер, 2021 08:22
Ещё раз акцентирую, что речь веду о той картошке, которую я споживала, живя там. Вы можете дать гарантию, что та картошка в украинских магазинах, на которой написано "Израиль", действительно оттудова? А не маркетинговый ход, например?
Додано: Нед 06 чер, 2021 08:31
Додано: Сер 09 чер, 2021 11:04
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
То, наскільки я зрозумів, читаючи цю гілку - через місяць/два буде олія, наче, трохи дешевша))
А як на рахунок цукру?
Є шанс, при новому врожаю, впасти йому до 20грн/кг?
Чи це вже "фантастика,синку"©
Додано: Сер 09 чер, 2021 17:30
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:10
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Олия уже пошла вниз, в основном от жадности.
Как то много денег, начали все лезть в масло , а люди не резиновые.
Итого на ринке все масло по 50. //ДОБРА , СЛАВИЯ, Полний литр, Олейна , Щедрий ДАР.
все по 50. // На ринок влезла ТМ СВЕТЛАНА и качает свою цену - 5литров 235 грн
*********************
По сахару идет "накрутка" , заводи тупо не отпускают сахар, качают цену.
Рост опта - от 1055 до 1100. (мешок 50 кг) .
Продажная на ринке - 25грн/кг
Супермаркети не стоит и смотреть , там голимий сахар третьей категории.
Никто никакие прогнози не делает - качает продажи и все , много бери , много продавай , все равно в ++++.
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