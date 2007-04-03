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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 91929394
Повідомлення Додано: Нед 30 тра, 2021 18:01

Гурман
Как гласит людская молва , проблемы могут быть не только на старте пищеварительного тракта , а и слипание в его финишной части .

вы гурман однако :lol: :lol: :lol: ведь таки в точку :lol:
поэтому надо не забывать, что всё хорошо в меру :!:
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Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 15:01

  Vint написав:Не пишите глупостей, в Израиле картошку в пустыне не выращивают.
И "возделанная пустыня" в Израиле - это штамп советских времен, на севере там прекрасные плодородные земли.

Ну, эт вы, батенька, насчёт прекрасных-то плодородных израильских земель махнули малость-с. Имела честь проживать в этой чудесной стране долгий период времени, и именно-таки на севере. Вся адаптированная растительная продукция выращивается в большей мере благодаря технологиям, а не плодородным (ха-ха) израильским землям. Вы ещё напишите, что там чернозём :lol: Картошка, к слову сказать, тамошняя – просто ужасна.
uavasylynka
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 06:52

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

uavasylynka написав:Картошка, к слову сказать, тамошняя – просто ужасна.

Та картошка, что сюда доезжала - вполне нормальная была и в этом году, и в прошлом.
alter
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 08:22

  alter написав:
uavasylynka написав:Картошка, к слову сказать, тамошняя – просто ужасна.

Та картошка, что сюда доезжала - вполне нормальная была и в этом году, и в прошлом.

Ещё раз акцентирую, что речь веду о той картошке, которую я споживала, живя там. Вы можете дать гарантию, что та картошка в украинских магазинах, на которой написано "Израиль", действительно оттудова? А не маркетинговый ход, например?
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 08:31

  Vint написав:И "возделанная пустыня" в Израиле - это штамп советских времен

И раз уж тут пошла такая пьянка, то, изучив уже историю страны, народа и традицию, могу смело Вам заявить без оглядки на советчину – это-таки возделанная пустыня! И памятник им всем, что смогли её возделать до такой степени.
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:04

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

То, наскільки я зрозумів, читаючи цю гілку - через місяць/два буде олія, наче, трохи дешевша))
А як на рахунок цукру?
Є шанс, при новому врожаю, впасти йому до 20грн/кг?
Чи це вже "фантастика,синку"© :)
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 17:30

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Успіх написав:Є шанс, при новому врожаю, впасти йому до 20грн/кг?Чи це вже "фантастика,синку"©


В Варусе 22,50 он сейчас.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:10

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Успіх написав:То, наскільки я зрозумів, читаючи цю гілку - через місяць/два буде олія, наче, трохи дешевша))
А як на рахунок цукру?


Олия уже пошла вниз, в основном от жадности.
Как то много денег, начали все лезть в масло , а люди не резиновые.
Итого на ринке все масло по 50. //ДОБРА , СЛАВИЯ, Полний литр, Олейна , Щедрий ДАР.
все по 50. // На ринок влезла ТМ СВЕТЛАНА и качает свою цену - 5литров 235 грн
*********************
По сахару идет "накрутка" , заводи тупо не отпускают сахар, качают цену.
Рост опта - от 1055 до 1100. (мешок 50 кг) .
Продажная на ринке - 25грн/кг
Супермаркети не стоит и смотреть , там голимий сахар третьей категории.
Никто никакие прогнози не делает - качает продажи и все , много бери , много продавай , все равно в ++++.
Goodman
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