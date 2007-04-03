Ну то що чувати - цьогоріч більше посадили цукрового бурячка і соняшника!
Погодні умови для не них сприятливі, чи ні?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 чер, 2021 12:30
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Ну то що чувати - цьогоріч більше посадили цукрового бурячка і соняшника!
Погодні умови для не них сприятливі, чи ні?
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