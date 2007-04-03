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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 12:30

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Врожай цукрового буряку і соняху - цьогоріч нас потішить? :)
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 12 чер, 2021 17:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 16:53

  Успіх написав:Ну то що чувати - цьогоріч більше посадили цукрового бурячка і соняшника!
Погодні умови для не них сприятливі, чи ні? :)

Буряк та соняшник не садять, а сіють :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 21:29

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  alter написав:Это как фальшивые елочные игрушки - такой же сладкий, но радости от него никакой?


Єто низкий виход самогона. Сейчас все сидят на грани рентабельности.
Goodman
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