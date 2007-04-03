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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 чер, 2021 12:30
Врожай цукрового буряку і соняху - цьогоріч нас потішить?
Востаннє редагувалось Успіх
в Суб 12 чер, 2021 17:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 12 чер, 2021 16:53
Успіх написав:
Ну то що чувати - цьогоріч більше посадили цукрового бурячка і соняшника!
Погодні умови для не них сприятливі, чи ні?
Буряк та соняшник не садять, а сіють
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Додано: Суб 12 чер, 2021 21:29
alter написав:
Это как фальшивые елочные игрушки - такой же сладкий, но радости от него никакой?
Єто низкий виход самогона. Сейчас все сидят на грани рентабельности.
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Goodman
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Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
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