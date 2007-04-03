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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 чер, 2021 12:30
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Врожай цукрового буряку і соняху - цьогоріч нас потішить?
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 12 чер, 2021 17:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 чер, 2021 16:53
Додано: Суб 12 чер, 2021 21:29
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Додано: Суб 03 лип, 2021 12:31
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Щось олія і не думає дешевшати в атб!
Та і цукор - ще на паро копійок піднявся!
Що ж це коїццця?)))
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