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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 94959697
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 09:40

  budivelnik написав:
  Цитрин написав:АТБ. Были мысли и в более престижных супермаркетах за ценами следить,
Коли мережа має низьку частку на ринку і великі амбіції по швидкому розширенню...вона демпінгує в порівнянні до інших...
Як тільки виходить на заплановану частку ринку - починає підтягувати свої ціни до оточуючих...
Тому АТБ (наприклад для Львова) не показник.Вони всього рік-два на ринку..і тому поки займали 1% - то могли демпінгувати...
Зараз зайняли практично всі ключові напрямки навколо Львова і починають піднімати ціни...Тому порівняння буде недостовірне.
Спробуйте в кеші гугля знайти ціни метрозаказ , сільпозаказ...і порівняйте за різні періоди однакові товари (особливо торгові марки ,для метро - метрошеф...).

Дурня, АТБ давно на ринку і має велику частку ринку, а ціни як були низькі так і є, а по деяким продуктам у них взагалі найнижчі.
От хтось може пояснити, чому приміром шоколад Мілєніум брют в АТБ 26грн, а в Новусі 32грн?
Оливки в АТБ дуже хороші і таких цін нема ніде.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 23:00

  budivelnik написав:Тому АТБ (наприклад для Львова) не показник.Вони всього рік-два на ринку..і тому поки займали 1% - то могли демпінгувати...
Зараз зайняли практично всі ключові напрямки навколо Львова і починають піднімати ціни...


Цены действительно поднимают, но они все-же дешевле других супермаркетов, хотя-бы потому, что качественных продуктов там мало, в основном продукты эконом-класса с химией, если их дорого продавать, никто брать не будет.

Последнее время к сожалению они завалили все прилавки продукцией Своя Линия, которую стараюсь не покупать - здоровье уже не то, чтобы химию с кокосовым маслом и пирофосфатами есть. Раньше можно было и брендовые продукты купить в АТБ недорого, но сейчас их почти не осталось.

Вот сегодня заходил в АТБ, хотел взять чтото вкусненькое, типа рулета шоколадного. На витринах большое разнообразие, но так ничего и не нашел - везде кокосовая олия в составе, а я такие продукты не беру. Пришлось довольствоваться шоколадкой.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 23:21

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Цитрин написав:Цены действительно поднимают, но они все-же дешевле других супермаркетов, хотя-бы потому, что качественных продуктов там мало, в основном продукты эконом-класса с химией, если их дорого продавать, никто брать не будет.
В них ті самі продукти,тих самих виробників що і у інших.
А ціни піднімають - бо зайняли свою частку ринку
Тому брати їх за еталон - не вірно.
budivelnik
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