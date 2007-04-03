Цитрин написав:АТБ. Были мысли и в более престижных супермаркетах за ценами следить,
Коли мережа має низьку частку на ринку і великі амбіції по швидкому розширенню...вона демпінгує в порівнянні до інших... Як тільки виходить на заплановану частку ринку - починає підтягувати свої ціни до оточуючих... Тому АТБ (наприклад для Львова) не показник.Вони всього рік-два на ринку..і тому поки займали 1% - то могли демпінгувати... Зараз зайняли практично всі ключові напрямки навколо Львова і починають піднімати ціни...Тому порівняння буде недостовірне. Спробуйте в кеші гугля знайти ціни метрозаказ , сільпозаказ...і порівняйте за різні періоди однакові товари (особливо торгові марки ,для метро - метрошеф...).
Дурня, АТБ давно на ринку і має велику частку ринку, а ціни як були низькі так і є, а по деяким продуктам у них взагалі найнижчі. От хтось може пояснити, чому приміром шоколад Мілєніум брют в АТБ 26грн, а в Новусі 32грн? Оливки в АТБ дуже хороші і таких цін нема ніде.
budivelnik написав:Тому АТБ (наприклад для Львова) не показник.Вони всього рік-два на ринку..і тому поки займали 1% - то могли демпінгувати... Зараз зайняли практично всі ключові напрямки навколо Львова і починають піднімати ціни...
Цены действительно поднимают, но они все-же дешевле других супермаркетов, хотя-бы потому, что качественных продуктов там мало, в основном продукты эконом-класса с химией, если их дорого продавать, никто брать не будет.
Последнее время к сожалению они завалили все прилавки продукцией Своя Линия, которую стараюсь не покупать - здоровье уже не то, чтобы химию с кокосовым маслом и пирофосфатами есть. Раньше можно было и брендовые продукты купить в АТБ недорого, но сейчас их почти не осталось.
Вот сегодня заходил в АТБ, хотел взять чтото вкусненькое, типа рулета шоколадного. На витринах большое разнообразие, но так ничего и не нашел - везде кокосовая олия в составе, а я такие продукты не беру. Пришлось довольствоваться шоколадкой.
Цитрин написав:Цены действительно поднимают, но они все-же дешевле других супермаркетов, хотя-бы потому, что качественных продуктов там мало, в основном продукты эконом-класса с химией, если их дорого продавать, никто брать не будет.
В них ті самі продукти,тих самих виробників що і у інших. А ціни піднімають - бо зайняли свою частку ринку Тому брати їх за еталон - не вірно.
Цитрин написав:Вот сегодня заходил в АТБ, хотел взять чтото вкусненькое, типа рулета шоколадного. На витринах большое разнообразие, но так ничего и не нашел - везде кокосовая олия в составе, а я такие продукты не беру. Пришлось довольствоваться шоколадкой.
В дешёвом украинском шоколаде вместо какао-масла пальмовое, в лучшем случае сливочное. Сладкий пластилин.
Успіх написав:Абрикос, який на півдні України валяється по-під ногами - в місті Лева - 50-60грн!🤬 Нє, то справді восени має бути "щось" з доляром!
Карантин! Цінами намагаються компенсувати втрати від зниження продаж, чим ще більше відлякують покупців. Замість того, щоб стимулювати попит зниженням цін. Самі себе заганяють в глухий кут. Все зогниє і довгоносик поїсть, а в кишенях будуть дірки. А я принципово не купую в тих, хто маски заставляє носити. Хай хоч стріляються.