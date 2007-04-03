BIGor написав:
Для містян заважає дороговизна с/х землі. І як йому конкурувати з селянами які отримали мінімум 2-5 га нашару?
Ага дорого. По їздь по селах можна за не дорого купити хату з величезним городом
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 17:56
Ага дорого. По їздь по селах можна за не дорого купити хату з величезним городом
Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:33
Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:43
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Ага
Ну то, як наступного року буде сливка/картопля/яблука пА 50 - буде нормас-Тарас!
Зробимо їх ще раз!©
(і пох, що з Польщі можна дешевше привезти)
Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:43
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Приклад чого?
Їдь по закинутих селах де залишилось кілька десятків людей і купуй, купиш пару таких вряд і буде тобі гектар, а як мало то в Україні ринок землі можеш собі ще пару паїв прикупити на картоплю та сливки.
Як почнеш продавати то не забудуть ціну ставити 5 грн
|