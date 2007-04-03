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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 95969798
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 17:56

  BIGor написав:
  Ukrainian написав:
  Успіх написав:А наша синя сливка 35грн - теж ціна нормас?
Може і картопля 🥔 через місяць(у її сезон) буде пА 20

Вирощуй сливки та картоплю продавай по 5 грн
Чи хтось заважає?

Для містян заважає дороговизна с/х землі. І як йому конкурувати з селянами які отримали мінімум 2-5 га нашару?

Ага дорого. По їздь по селах можна за не дорого купити хату з величезним городом
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:33

  Ukrainian написав:
  BIGor написав:Для містян заважає дороговизна с/х землі. І як йому конкурувати з селянами які отримали мінімум 2-5 га нашару?

Ага дорого. По їздь по селах можна за не дорого купити хату з величезним городом

2-5 га городу з хатою? :shock: Киньте будь-ласка приклад, якщо таке існує.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:43

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Ага
Ну то, як наступного року буде сливка/картопля/яблука пА 50 - буде нормас-Тарас!
Зробимо їх ще раз!© :mrgreen:

(і пох, що з Польщі можна дешевше привезти)
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:43

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  BIGor написав:приклад

Приклад чого?
Олекс

Їдь по закинутих селах де залишилось кілька десятків людей і купуй, купиш пару таких вряд і буде тобі гектар, а як мало то в Україні ринок землі можеш собі ще пару паїв прикупити на картоплю та сливки.
Як почнеш продавати то не забудуть ціну ставити 5 грн
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