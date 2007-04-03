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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 сер, 2021 09:40
Успіх написав:
Купив 6 пляшок олії пА 55грн/0,9л. в мужика "на лотку".
Тепер можна знижувати ціну
А зачем так дорого?
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hxbbgaf
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Додано: Сер 04 сер, 2021 09:42
Продукты летят вверх, а на сигареты обвал цен - на каждом шагу продают со столов на улице по 22 гривны за пачку. Курите на здоровье!
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hxbbgaf
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Додано: Сер 04 сер, 2021 16:49
hxbbgaf написав:Продукты летят вверх, а на сигареты обвал цен - на каждом шагу продают со столов на улице по 22 гривны за пачку. Курите на здоровье!
Ничего не знаю. 4 месяца назад парламент стоил 67 грн, сейчас - 70 грн.
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Binimovich
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Додано: Сер 04 сер, 2021 19:17
Binimovich написав:
hxbbgaf написав:Продукты летят вверх, а на сигареты обвал цен - на каждом шагу продают со столов на улице по 22 гривны за пачку. Курите на здоровье!
Ничего не знаю. 4 месяца назад парламент стоил 67 грн, сейчас - 70 грн.
Парламент карат вже 71
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budivelnik
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Додано: Сер 04 сер, 2021 19:25
budivelnik написав: Binimovich написав:
hxbbgaf написав:Продукты летят вверх, а на сигареты обвал цен - на каждом шагу продают со столов на улице по 22 гривны за пачку. Курите на здоровье!
Ничего не знаю. 4 месяца назад парламент стоил 67 грн, сейчас - 70 грн.
Парламент карат вже 71
так это в магазине - на лотках другая жизнь - и по маркам сигарет, и по ценам (без акциза, че уж тут)
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Shaman
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