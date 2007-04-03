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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 96979899
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:01

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Купив 6 пляшок олії пА 55грн/0,9л. в мужика "на лотку". :D
Тепер можна знижувати ціну :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 09:40

  Успіх написав:Купив 6 пляшок олії пА 55грн/0,9л. в мужика "на лотку". :D
Тепер можна знижувати ціну :mrgreen:

А зачем так дорого?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 09:42

Продукты летят вверх, а на сигареты обвал цен - на каждом шагу продают со столов на улице по 22 гривны за пачку. Курите на здоровье!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 16:49

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

hxbbgaf написав:Продукты летят вверх, а на сигареты обвал цен - на каждом шагу продают со столов на улице по 22 гривны за пачку. Курите на здоровье!
Ничего не знаю. 4 месяца назад парламент стоил 67 грн, сейчас - 70 грн.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 19:17

  Binimovich написав:
hxbbgaf написав:Продукты летят вверх, а на сигареты обвал цен - на каждом шагу продают со столов на улице по 22 гривны за пачку. Курите на здоровье!
Ничего не знаю. 4 месяца назад парламент стоил 67 грн, сейчас - 70 грн.
Парламент карат вже 71
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 19:25

  budivelnik написав:
  Binimovich написав:
hxbbgaf написав:Продукты летят вверх, а на сигареты обвал цен - на каждом шагу продают со столов на улице по 22 гривны за пачку. Курите на здоровье!
Ничего не знаю. 4 месяца назад парламент стоил 67 грн, сейчас - 70 грн.
Парламент карат вже 71

так это в магазине - на лотках другая жизнь - и по маркам сигарет, и по ценам (без акциза, че уж тут) :D
Shaman
 
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