Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 сер, 2021 10:56
BIGor написав:
Цены в США в местном АТБ, я думаю у местных тут сейчас очень и очень подгорит, но цена на сахар в США в том магазине
0,99 центов за 1,8 кг
Прошу модераторов не удалять
без причины
этот пост.
Грузіть вантажне судно і до нас!
Успіх
Повідомлень: 1281
З нами з: 18.03.21
Подякував: 28 раз.
Подякували: 49 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 сер, 2021 10:57
BIGor написав:Цены в США в местном АТБ, я думаю у местных тут сейчас очень и очень подгорит, но цена на сахар в США в том магазине 0,99 центов за 1,8 кг Прошу модераторов не удалять без причины этот пост.
Точно 0.99 центов? Может 0.99 долл?
alter
Повідомлень: 691
З нами з: 14.05.08
Подякував: 311 раз.
Подякували: 143 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 сер, 2021 11:00
alter написав: BIGor написав:Цены в США в местном АТБ, я думаю у местных тут сейчас очень и очень подгорит, но цена на сахар в США в том магазине 99 центов за 1,8 кг Прошу модераторов не удалять без причины этот пост.
Точно 0.99 центов? Может 0.99 долл?
Спасибо, исправил на 99 центов.
BIGor
Повідомлень: 5130
З нами з: 19.09.10
Подякував: 870 раз.
Подякували: 1118 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 08 сер, 2021 16:22
BIGor 5 помідор які навіть помідором не пахнуть за 2 бакси 10 яблук за 4 бакси 4 цибулини за долар І що ти хотів цим відео показати?
Ukrainian
Повідомлень: 10049
З нами з: 18.06.08
Подякував: 36 раз.
Подякували: 687 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 08 сер, 2021 16:40
Ukrainian написав: BIGor
5 помідор які навіть помідором не пахнуть за 2 бакси
10 яблук за 4 бакси
4 цибулини за долар
І що ти хотів цим відео показати?
Не тикай і будь чемним. І передивись ще раз уважно відео.
BIGor
Повідомлень: 5130
З нами з: 19.09.10
Подякував: 870 раз.
Подякували: 1118 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 10 сер, 2021 13:46
Продуктовая инфляция по состоянию на июль:
zРадио
Повідомлень: 10832
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2392 раз.
Подякували: 5237 раз.
Профіль
16
7
3
Додано: Вів 10 сер, 2021 15:01
Ukrainian написав: BIGor
5 помідор які навіть помідором не пахнуть за 2 бакси
10 яблук за 4 бакси
4 цибулини за долар
І що ти хотів цим відео показати?
Да на том видео она столько всякой дряни набрала, которую сама же есть не будет. Полгода на такой диете и проблемы с здоровьем обеспечены. К тому же не во всех штатах продукты без sales tax.
Сейчас глянул, самый простой тростниковый сахар в Costco стоит $6.49 за 10-фунтовый пакет, т.е. $1.43 за кг. Только вот зачем он нужен, если 1,5кг Sweet'N Low сахарина в 1г пакетиках стоит $11.99, а это бескалорийный эквивалент 15кг сахара.
phantom_systems
Повідомлень: 1711
З нами з: 14.04.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 321 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 сер, 2021 16:42
Успіх написав:
Купив 6 пляшок олії пА 55грн/0,9л. в мужика "на лотку".
Тепер можна знижувати ціну
В мене стоїть по 50....і ніякого ажіотажу, продаю в середньому по 1 штуці в день
budivelnik
Повідомлень: 24751
З нами з: 15.01.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 2660 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 10 сер, 2021 17:21
Успіх написав: phantom_systems написав:
Да на том видео она столько всякой дряни набрала, которую сама же есть не будет. Полгода на такой диете и проблемы с здоровьем обеспечены
Ой, та ладно ~ 80% пересічних тільки в атб і закупляються - але всі живі і здорові!
Морозиво в АТБ в основному з комбінованим складом сировини, ковбаси - вироби м'ясомісткі, плавлені сири - продукт сирний молоковмісний плавлений ітд.
BIGor
Повідомлень: 5130
З нами з: 19.09.10
Подякував: 870 раз.
Подякували: 1118 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
81009
203108384
10
34449
31
6739
Чет 20 лют, 2020 19:05 sesk