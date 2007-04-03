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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 979899100
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 10:56

  BIGor написав:Цены в США в местном АТБ, я думаю у местных тут сейчас очень и очень подгорит, но цена на сахар в США в том магазине 0,99 центов за 1,8 кг

Прошу модераторов не удалять без причины этот пост.

Грузіть вантажне судно і до нас! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 10:57

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

BIGor написав:Цены в США в местном АТБ, я думаю у местных тут сейчас очень и очень подгорит, но цена на сахар в США в том магазине 0,99 центов за 1,8 кг

Прошу модераторов не удалять без причины этот пост.
Точно 0.99 центов? Может 0.99 долл?
alter
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 11:00

  alter написав:
BIGor написав:Цены в США в местном АТБ, я думаю у местных тут сейчас очень и очень подгорит, но цена на сахар в США в том магазине 99 центов за 1,8 кг

Прошу модераторов не удалять без причины этот пост.
Точно 0.99 центов? Может 0.99 долл?

Спасибо, исправил на 99 центов.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 16:22

BIGor
5 помідор які навіть помідором не пахнуть за 2 бакси
10 яблук за 4 бакси
4 цибулини за долар
І що ти хотів цим відео показати?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 16:40

  Ukrainian написав:BIGor
5 помідор які навіть помідором не пахнуть за 2 бакси
10 яблук за 4 бакси
4 цибулини за долар
І що ти хотів цим відео показати?

Не тикай і будь чемним. І передивись ще раз уважно відео.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 13:46

Продуктовая инфляция по состоянию на июль:

Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 15:01

  Ukrainian написав:BIGor
5 помідор які навіть помідором не пахнуть за 2 бакси
10 яблук за 4 бакси
4 цибулини за долар
І що ти хотів цим відео показати?

Да на том видео она столько всякой дряни набрала, которую сама же есть не будет. Полгода на такой диете и проблемы с здоровьем обеспечены. К тому же не во всех штатах продукты без sales tax.

Сейчас глянул, самый простой тростниковый сахар в Costco стоит $6.49 за 10-фунтовый пакет, т.е. $1.43 за кг. Только вот зачем он нужен, если 1,5кг Sweet'N Low сахарина в 1г пакетиках стоит $11.99, а это бескалорийный эквивалент 15кг сахара.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 15:40

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  phantom_systems написав:Да на том видео она столько всякой дряни набрала, которую сама же есть не будет. Полгода на такой диете и проблемы с здоровьем обеспечены

Ой, та ладно ~ 80% пересічних тільки в атб і закупляються - але всі живі і здорові! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 16:42

  Успіх написав:Купив 6 пляшок олії пА 55грн/0,9л. в мужика "на лотку". :D
Тепер можна знижувати ціну :mrgreen:
В мене стоїть по 50....і ніякого ажіотажу, продаю в середньому по 1 штуці в день
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 17:21

  Успіх написав:
  phantom_systems написав:Да на том видео она столько всякой дряни набрала, которую сама же есть не будет. Полгода на такой диете и проблемы с здоровьем обеспечены

Ой, та ладно ~ 80% пересічних тільки в атб і закупляються - але всі живі і здорові! :mrgreen:

Морозиво в АТБ в основному з комбінованим складом сировини, ковбаси - вироби м'ясомісткі, плавлені сири - продукт сирний молоковмісний плавлений ітд.
BIGor
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