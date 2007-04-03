Что-то по средней продолжительности жизни не заметно
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 сер, 2021 20:02
Что-то по средней продолжительности жизни не заметно
Додано: Вів 10 сер, 2021 22:15
Так ніхто не сперечається - але, результат "на ліцццо!" - тобто, все одно туди більшість пересічних ходить таритись продуктами!
А як думаєте, може бути склад інший в однакових фірмах?(якщо ніде не пише на упаковці, що це "зроблено спеціально для атб) - наприклад: хліб стрілецький/молокія сметана і кефір/йогурт растішка/олія чумак/пепсі/мінералка моршинська?
Тобто, бадяжуть такі речі, чи ні? - будуть вони в атб відрізнятись якістю від Сільпо, чи лише ціною?
Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:57
|