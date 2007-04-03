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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9899100101
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 20:02

  Успіх написав:
  phantom_systems написав:Да на том видео она столько всякой дряни набрала, которую сама же есть не будет. Полгода на такой диете и проблемы с здоровьем обеспечены

Ой, та ладно ~ 80% пересічних тільки в атб і закупляються - але всі живі і здорові! :mrgreen:

Что-то по средней продолжительности жизни не заметно ;)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:15

  BIGor написав:
  Успіх написав:
  phantom_systems написав:Да на том видео она столько всякой дряни набрала, которую сама же есть не будет. Полгода на такой диете и проблемы с здоровьем обеспечены

Ой, та ладно ~ 80% пересічних тільки в атб і закупляються - але всі живі і здорові! :mrgreen:

Морозиво в АТБ в основному з комбінованим складом сировини, ковбаси - вироби м'ясомісткі, плавлені сири - продукт сирний молоковмісний плавлений ітд.

Так ніхто не сперечається - але, результат "на ліцццо!" :mrgreen: - тобто, все одно туди більшість пересічних ходить таритись продуктами!

А як думаєте, може бути склад інший в однакових фірмах?(якщо ніде не пише на упаковці, що це "зроблено спеціально для атб) - наприклад: хліб стрілецький/молокія сметана і кефір/йогурт растішка/олія чумак/пепсі/мінералка моршинська? :mrgreen:
Тобто, бадяжуть такі речі, чи ні? - будуть вони в атб відрізнятись якістю від Сільпо, чи лише ціною? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:47

Если б только в АТБ, это везде так.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:57

  hxbbgaf написав:Если б только в АТБ, это везде так.

Можно закупаться нормальными импортными товарами в магазинах торгующими контрабасом с Европы или ездить в Польшу на закупы.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 08:23

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Так ніхто і не відповів(за стільки часу :shock: ) на мої питання вище☝️ - може Будівельник поділиться своєю думкою - він же має свій продуктовий магазин :wink:

Бо я, щось сумніваюсь, що бадяжуть ці вищезгадані продукти))
Бо не можна бадяжити і так набадяжені продукти :mrgreen:
От послухайте Наймана про молоко :wink:
Дивитись з 1год. 22хв
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