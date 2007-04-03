Что-то по средней продолжительности жизни не заметно
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 сер, 2021 20:02
Что-то по средней продолжительности жизни не заметно
Додано: Вів 10 сер, 2021 22:15
Так ніхто не сперечається - але, результат "на ліцццо!" - тобто, все одно туди більшість пересічних ходить таритись продуктами!
А як думаєте, може бути склад інший в однакових фірмах?(якщо ніде не пише на упаковці, що це "зроблено спеціально для атб) - наприклад: хліб стрілецький/молокія сметана і кефір/йогурт растішка/олія чумак/пепсі/мінералка моршинська?
Тобто, бадяжуть такі речі, чи ні? - будуть вони в атб відрізнятись якістю від Сільпо, чи лише ціною?
Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:57
Додано: Суб 21 сер, 2021 08:23
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Так ніхто і не відповів(за стільки часу ) на мої питання вище☝️ - може Будівельник поділиться своєю думкою - він же має свій продуктовий магазин
Бо я, щось сумніваюсь, що бадяжуть ці вищезгадані продукти))
Бо не можна бадяжити і так набадяжені продукти
От послухайте Наймана про молоко
Дивитись з 1год. 22хв
Додано: Суб 21 сер, 2021 10:34
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
1 Є ТУ (технічні умови)
Які замовник виставляє виробнику.
2 Від цих технічних умов - частково залежить ціна продукту(для виробника) і кінцева ціна для продавця
3 Як правило , виробничу лінію дуже важко переналаштовувати..тому у продуктах для різних продавців,виготовлених одним виробником - міняються тільки етикетки.
Додано: Суб 21 сер, 2021 11:32
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Додано: Суб 21 сер, 2021 11:43
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
А тут, я чомусь Будівельнику - вірю!
Так, як нах бадяжити, наприклад, молокію(псувати собі репутацію/бренд) - якщо просто можна для атб зробити кращу знижку, ніж конкурентам, так як атб замовить значно більші об'єми товару в них.
Тому, краще мабуть, для атб зробити нижчу ціну на тих же 60-80коп. наприклад, на кефірі, але і продати їм того кефіру на х1,5-х2 більше, ніж умовному сільпо
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